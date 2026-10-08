A 82 éves színész memoárjában, a One Helluva Ride-ban döbbenetes titkokat osztott meg szerelmi életéről. Michael Douglas Kathleen Turnerrel folytatott viszonyáról vallott. És bár állítása szerint emellett még számos más románca is volt annak idején, tagadja, hogy szexfüggő lett volna.

Michael Douglas Kathleen Turnerrel folytatott viszonyáról vallott

(Fotó: KPA Honorar und Belege / Northfoto)

Michael Douglas memoárjában hatalmas leleplezést tett szerelmi életéről

memoárjában hatalmas leleplezést tett szerelmi életéről Az Oscar-díjas színész bevallotta, hogy 40 évvel ezelőtt viszonya volt Kathleen Turner rel

rel És bár számos más románca is volt annak idején, a színész tagadja, hogy szexfüggő lett volna, úgy véli, ő a 'hatvanas évek egészséges terméke volt'

Michael Douglas leleplezte 40 évig titkolt viszonyát

Michael Douglas memoárjában, a One Helluva Ride-ban óriási leleplezést tett szerelmi életéről. Az Oscar-díjas színész bevallotta, hogy a 80-as években viszonyt folytatott Kathleen Turnerrel. A két híresség az 1984-es A smaragd románca című film forgatásán szeretett egymásba, miközben a színész még házas volt Diandra Lukerrel. Állítása szerint már az első találkozásukkor erős vonzalmat érzett a színésznő iránt. Intelligensnek, viccesnek és rendkívül vonzónak tartotta, és a forgatás során egyre szorosabbá vált közöttük a kapcsolat. A hosszú forgatási napok után gyakran együtt vacsoráztak, majd amikor a stáb többi tagja már visszavonult, Douglas titokban Turner hotelszobájába osont. A viszonyt pedig annyira jól sikerült elrejteniük, hogy állítása szerint még a film rendezője, Robert Zemeckis és a főszereplőtársuk, Danny DeVito sem tudott róla. A románc azonban nem tartott sokáig.

Michael Douglas volt felesége, Diandra Luker vetett véget a románcnak (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

Michael Douglas volt felesége vetett véget a románcnak

Michael Douglas volt felesége, Diandra Luker ugyanis egy női megérzés miatt a mexikói forgatás helyszínére utazott a közös fiukkal, Cameronnal és négyszemközt világossá tette Kathleen Turner számára, hogy a férje még mindig házas. A színésznő ezt követően visszalépett, a románc pedig véget ért. A titkot viszont egészen mostanáig őrizték, még annak ellenére is, hogy ezt követően később újra meg újra együtt dolgoztak.