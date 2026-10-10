Komoly döntés előtt Harry herceg és Meghan Markle: a hercegné hallani sem akar arról, amire férje vágyik

Harry herceg és Meghan Markle állítólag nem ért egyet brit visszatérésük egyik fontos kérdésében – legalábbis egy bennfentes szerint. Sussex hercege és hercegnéje augusztus végén költözött vissza a kaliforniai Montecitóból, azóta pedig igyekeznek ismét berendezkedni a brit életre.

Harry herceg és Meghan Markle nem ért egyet a karácsonyról, komoly döntés vár rájuk

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle nem ért egyet a karácsonyról, komoly döntés vár rájuk

Hazatérésük azonban korántsem alakult zökkenőmentesen. Királyi címeik körül viták alakultak ki, a biztonságukkal kapcsolatos aggodalmak miatt pedig a párnak mindössze két nap után másik iskolába kellett átíratnia gyermekeit.

A Heat magazin szerint most pedig újabb nehézség körvonalazódik Harry és Meghan kapcsolatában. A lap úgy tudja, a pár nem ért egyet abban, hogyan töltsék a karácsonyt.

Most, hogy a gyerekek iskolába járnak, már nem ingázhatnak kedvük szerint Kalifornia és az Egyesült Királyság között. Nehéz döntések várnak rájuk, mert ebben a kérdésben egyáltalán nincsenek egy hullámhosszon

– fogalmazott a lap forrása.

Harry herceg állítólag azt szeretné, ha a család az ünnepi időszakban is az Egyesült Királyságban maradna. A forrás szerint a karácsony az év egyik legkedvesebb időszaka a herceg számára. Meghan ezzel szemben a hírek szerint honvággyal küzd, és nagyon szeretne újra találkozni édesanyjával, Doria Raglanddal.

Meghannek hiányoznak a barátai és a megszokott hétköznapjai, de leginkább az édesanyja hiányzik neki. Mindennap beszél Doriával, általában többször is, de ez nem ugyanaz, mint amikor minden hétvégét együtt tölthetnek

– folytatta a bennfentes.

Meghan Markle állítólag attól sem lelkesedik, hogy a karácsonyt a királyi család társaságában, udvarias csevegéssel töltse. Az sem tölti el túl sok reménnyel, hogy esetleg hiába várnának egy sandringhami meghívásra, amely végül talán meg sem érkezik.