Komoly döntés előtt Harry herceg és Meghan Markle: a hercegné hallani sem akar arról, amire férje vágyik

Harry herceg és Meghan Markle állítólag nem ért egyet brit visszatérésük egyik fontos kérdésében – legalábbis egy bennfentes szerint. Sussex hercege és hercegnéje augusztus végén költözött vissza a kaliforniai Montecitóból, azóta pedig igyekeznek ismét berendezkedni a brit életre.
Hazatérésük azonban korántsem alakult zökkenőmentesen. Királyi címeik körül viták alakultak ki, a biztonságukkal kapcsolatos aggodalmak miatt pedig a párnak mindössze két nap után másik iskolába kellett átíratnia gyermekeit.
A Heat magazin szerint most pedig újabb nehézség körvonalazódik Harry és Meghan kapcsolatában. A lap úgy tudja, a pár nem ért egyet abban, hogyan töltsék a karácsonyt.
Most, hogy a gyerekek iskolába járnak, már nem ingázhatnak kedvük szerint Kalifornia és az Egyesült Királyság között. Nehéz döntések várnak rájuk, mert ebben a kérdésben egyáltalán nincsenek egy hullámhosszon
– fogalmazott a lap forrása.
Harry herceg állítólag azt szeretné, ha a család az ünnepi időszakban is az Egyesült Királyságban maradna. A forrás szerint a karácsony az év egyik legkedvesebb időszaka a herceg számára. Meghan ezzel szemben a hírek szerint honvággyal küzd, és nagyon szeretne újra találkozni édesanyjával, Doria Raglanddal.
Meghannek hiányoznak a barátai és a megszokott hétköznapjai, de leginkább az édesanyja hiányzik neki. Mindennap beszél Doriával, általában többször is, de ez nem ugyanaz, mint amikor minden hétvégét együtt tölthetnek
– folytatta a bennfentes.
Meghan Markle állítólag attól sem lelkesedik, hogy a karácsonyt a királyi család társaságában, udvarias csevegéssel töltse. Az sem tölti el túl sok reménnyel, hogy esetleg hiába várnának egy sandringhami meghívásra, amely végül talán meg sem érkezik.
A karácsonyi terveik körüli nézeteltérések ellenére úgy tűnik, Meghan élvezi, hogy ismét Nagy-Britanniában él. Szeptemberben egy videót is megosztott, amelyen Archie herceg és Lilibet hercegnő az erdőben játszik, illetve Harryvel együtt egy csónakból horgásznak. A felvétel mellé egy szívet és egy brit zászlót ábrázoló emojit tett.
A párt a hét elején látták először együtt nyilvánosan visszatérésük óta: az oxfordshire-i Great Tew településen található The Falkland Arms pubban jelentek meg. A hírek szerint a család jelenleg ennek közelében él – írja a Daily Star.
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