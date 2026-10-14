Depressziójáról és édesanyja elvesztéséről vallott Harry herceg

Harry herceg elmondása szerint körülbelül két hétig depressziós állapotban volt, miután 2019-ben Kanadába költözött, hogy eltávolodjon a brit királyi család körüli stresszes környezettől. A sussexi herceg egy gyászfeldolgozással foglalkozó online mesterkurzuson beszélt mentális egészségéről és édesanyja elvesztésének hosszú távú hatásairól – számolt be róla a BBC.

Harry herceg depresszióba esett, miután elhagyta Nagy-Britanniát

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A herceg felidézte, hogy Kanadába érkezése után néhány nappal szokatlan testi és lelki tüneteket tapasztalt. Elmondása szerint szervezete korábban folyamatos stressznek volt kitéve, ezért a nyugodtabb környezetben hirtelen jelentkező változás különösen megviselte.

Két-három napon belül hirtelen adrenalinzuhanást tapasztaltam, amit korábban még soha nem éltem át

– fogalmazott.

Hozzátette, úgy érezte, a stresszre és az adrenalinra volt szüksége ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni.

Körülbelül két hétre depresszióba estem, és úgy éreztem, adrenalin nélkül képtelen vagyok működni

– mondta.

Harry és felesége, Meghan később az Egyesült Államokba költözött, miután visszaléptek a brit királyi családban betöltött hivatalos szerepüktől.

Harry herceg Diana hercegné haláláról is beszélt

A beszélgetés során Harry herceg édesanyja, Diana hercegné 1997-ben bekövetkezett halálát is felidézte. A herceg mindössze 12 éves volt, amikor édesanyja életét vesztette egy párizsi autóbalesetben.

Elmondása szerint hosszú éveken keresztül nem tudta megfelelően feldolgozni a veszteséget. Úgy érezte, hogy ha boldog lenne, azzal elárulná édesanyja emlékét.

Olyan sokáig voltam érzelmileg érzéketlen, nagyrészt azért, mert úgy éreztem, hűtlen lennék hozzá, és bűntudatom volt attól a gondolattól, hogy nélküle boldog lehetek

– fogalmazott.

Harry arról is beszélt, hogy húszas éveiben kétszer szolgált Afganisztánban a brit hadsereg tagjaként. Visszaemlékezése szerint akkoriban azt hitte, a katonai szolgálattal elmenekülhet a fájdalmas érzései elől, de ez nem sikerült.

A herceg azt is elárulta, hogy édesanyja temetése után csaknem húsz évig nem sírt.

Egy terapeuta később azt javasolta neki, hogy használja Diana hercegné parfümjét, mert az illat segíthet előhívni az elfojtott emlékeket és érzéseket. Harry szerint ez hozzájárult ahhoz a felismeréshez, hogy édesanyja mindenekelőtt azt szerette volna, hogy boldog legyen.