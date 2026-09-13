Újabb front nyílhat Harry herceg és Vilmos herceg évek óta feszült kapcsolatában. A sussexi herceg egy dokumentumfilmet akar készíteni édesanyjáról, Diana hercegnéről, de testvére egyáltalán nem támogatja ezt az ötletet.

Harry herceg és Vilmos herceg között újabb botrány van kialakulóban (Fotó: i-Images/eyevine/Northfoto)

Harry herceg édesanyjáról, Diana hercegnéről szeretne filmet készíteni

édesanyjáról, szeretne filmet készíteni Testvére, Vilmos herceg azonban egyáltalán nem örül ennek

azonban egyáltalán nem örül ennek A sussexi herceg már anyja egykori barátait is megkereste ez ügyben.

Harry herceg újabb botrányt készül kirobbantani a királyi családban

Harry herceg brit visszatérésének újabb, meglepő részlete látott napvilágot. Richard Kay, a Daily Mail királyi ügyekkel foglalkozó vezető szerkesztője szerint a herceg egyik motivációja az lehet, hogy filmet készítsen néhai édesanyjáról, Diana hercegnéről. A Page Six beszámolója szerint Vilmos hercegnek egyáltalán nem tetszik ez az ötlet, a trónörököst kifejezetten frusztrálja, hogy öccse ismét a nyilvánosság előtt foglalkozik elhunyt édesanyjuk örökségével.

Harry herceg anyja életéről szeretne egy dokumentumfilmet készíteni Diana hercegné halálának 30. évfordulója alkalmából (Fotó: Martin Keene/Northfoto)

Harry herceg dokumentumfilmje már előkészítés alatt áll

Harry herceg dokumentumfilmje Diana hercegné halálának 30. évfordulója alkalmából készülne, a projekt azonban egyelőre nem tekinthető hivatalosan bejelentett produkciónak. Nem ismert a végleges forgatókönyv, a rendező, a forgalmazó vagy a bemutató időpontja sem. De Harry már kapcsolatba lépett olyan emberekkel, akik személyesen ismerték az édesanyját, és azt szeretné, ha ők is hozzájárulnának a készülő munkához.

Harry herceg és Vilmos herceg már korábban készítettek együtt egy dokumentumfilmet édesanyjuk, Diana hercegné életéről (Fotó: PA/Northfoto)

Egyszer már együtt dolgoztak Diana hercegné történetén

A mostani helyzet azért is különös, mert a testvérek korábban közösen is készítettek dokumentumfilmet édesanyjukról. 2017-ben Diana hercegné halálának 20. évfordulója előtt jelent meg a Diana, Our Mother: Her Life and Legacy című dokumentumfilm, amelybenegyütt beszéltek édesanyjukról, gyermekkori emlékeikről és a veszteségükről. Ez az időszak sokak szerint a testvérek egyik utolsó olyan nyilvános szereplése volt, amikor még látványosan közös ügyet képviseltek. A dokumentumfilmben mindketten személyes történeteket osztottak meg, és egyértelműen látszott, hogy Diana hercegné emléke erős kapocs közöttük. Azóta azonban gyökeresen megváltozott a helyzet. Harry herceg és Meghan hercegné 2020-ban visszaléptek a királyi szerepkörtől, majd Kaliforniába költöztek. Később pedig a sussexi herceg memoárjában és interjúiban is számos olyan állítást fogalmazott meg, amelyek csak tovább mélyítették a testvérek közötti konfliktust.