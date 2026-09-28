Elképesztő luxusban élnek ezek a török csivavák − jóképű gazdijuk miattuk nem talál barátnőt

Így néznek ki Murat Noyan és két apró kedvencének mindennapjai.

Findik és Princess csivavák mind Facebookon, mind az Instán óriási népszerűségnek örvendenek.

Saját gardrób, prémium falatok és esti szépségrutin is része a nem mindennapi életüknek.

Ismerd meg a török sztárcsivavákat!

Muratnak van luxusautója, gyakorlatilag bármit megvehet és bárhová elutazhat, mégsem ezek fontosak számára. Hanem a csivavák. Merthogy életének főszereplője két imádnivaló eb: a hófehér Princess és barna társa, Findik.

Vannak, akiknek csak megszületni volt nehéz. Ilyenek a csivavák is.

Így telik egy nap a híres influenszer csivavák társaságában

Princess és Findik Murat ágyában ébrednek. Miután a kutyusok kinyújtóztatják apró tagjaikat, kezdetét veszi a reggeli készülődés, aminek szerves része a étkezés, természetesen prémium kutyatápból és kifejezetten a kistestű kutyáknak fejlesztett, minőségi nedves eledelből. A másik fontos pillér a csivik életében a divat.

A lányok saját gardróbbal rendelkeznek (mint az az alábbi videóban is látható) − a kutyusoknak szinte minden élethelyzetre és évszakra jut egy-egy dizájnerdarab. Murat gondosan választja ki szettjüket, legyen az csíkos kis póló, szoknya, vagy egy elegáns velúr kabátka.

Az autóban Princess sosem alacsonyodik odáig, hogy kutyahordozóban kelljen rostokolnia: vagy az anyósülésen foglal helyet, vagy gazdája ölébe fészkeli magát.

Az esti fürdés felér egy komplett wellness-programmal. Murat kímélő samponnal kényezteti, majd puha törölközővel és hajszárítóval varázsolja ápolttá kutyusait, miközben azok angyali türelemmel adják át magukat az esti beauty rutinnak.

A legfelsőbb körök luxusát élvezik a kutyusok

Murat a szépségiparban, az Estée Lauder vállalatcsoport törökországi részlegénél épített karriert mint oktatási menedzser. Erre jön rá a gigantikus közösségimédia-jelenlét: a YouTube- és TikTok-bevételek, valamint a szponzori együttműködések.

Nehéz lesz barátnőt találni

A rajongók körében örökös viccelődés és találgatás tárgya, hogy vajon mennyire nehéz Muratnak párt találnia ilyen szintű kutyarajongás mellett.

Az biztos, hogy nála a randizás egy egészen extrém szűrővel kezdődik. Princess és Findik annyira Murat életének középpontja, hogy egy új partnernek szó szerint osztoznia kell a gazdi szeretetén.

Ráadásul a csivavák rendkívül ragaszkodóak és területvédőek; Princess kifejezetten féltékeny típus, aki imád Murat vállán vagy ölében trónolni.

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