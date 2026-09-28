Elképesztő luxusban élnek ezek a török csivavák − jóképű gazdijuk miattuk nem talál barátnőt

Muratnak van luxusautója, gyakorlatilag bármit megvehet és bárhová elutazhat, mégsem ezek fontosak számára. Hanem a csivavák. Merthogy életének főszereplője két imádnivaló eb: a hófehér Princess és barna társa, Findik.
Princess és Findik Murat ágyában ébrednek. Miután a kutyusok kinyújtóztatják apró tagjaikat, kezdetét veszi a reggeli készülődés, aminek szerves része a étkezés, természetesen prémium kutyatápból és kifejezetten a kistestű kutyáknak fejlesztett, minőségi nedves eledelből. A másik fontos pillér a csivik életében a divat.
A lányok saját gardróbbal rendelkeznek (mint az az alábbi videóban is látható) − a kutyusoknak szinte minden élethelyzetre és évszakra jut egy-egy dizájnerdarab. Murat gondosan választja ki szettjüket, legyen az csíkos kis póló, szoknya, vagy egy elegáns velúr kabátka.
Az autóban Princess sosem alacsonyodik odáig, hogy kutyahordozóban kelljen rostokolnia: vagy az anyósülésen foglal helyet, vagy gazdája ölébe fészkeli magát.
Az esti fürdés felér egy komplett wellness-programmal. Murat kímélő samponnal kényezteti, majd puha törölközővel és hajszárítóval varázsolja ápolttá kutyusait, miközben azok angyali türelemmel adják át magukat az esti beauty rutinnak.
Murat a szépségiparban, az Estée Lauder vállalatcsoport törökországi részlegénél épített karriert mint oktatási menedzser. Erre jön rá a gigantikus közösségimédia-jelenlét: a YouTube- és TikTok-bevételek, valamint a szponzori együttműködések.
A rajongók körében örökös viccelődés és találgatás tárgya, hogy vajon mennyire nehéz Muratnak párt találnia ilyen szintű kutyarajongás mellett.
Az biztos, hogy nála a randizás egy egészen extrém szűrővel kezdődik. Princess és Findik annyira Murat életének középpontja, hogy egy új partnernek szó szerint osztoznia kell a gazdi szeretetén.
Ráadásul a csivavák rendkívül ragaszkodóak és területvédőek; Princess kifejezetten féltékeny típus, aki imád Murat vállán vagy ölében trónolni.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.