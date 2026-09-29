Falatnyi bőrszoknyában mutatta meg bomba alakját Cristiano Ronaldo felesége

Georgina Rodríguez mellett nehéz volt szó nélkül elmenni a milánói divathéten. Cristiano Ronaldo felesége tetőtől talpig fekete bőrbe bújt a Gucci bemutatójára, ám az igazán merész részlet a falatnyi miniszoknya volt. A dögös szettről készült fotókat ráadásul saját Instagram-oldalán is megmutatta követőinek.

Georgina Rodríguez falatnyi bőrszoknyában hódított Fotó: NurPhoto via AFP

Georgina Rodríguez falatnyi bőrszoknyában hódított

A 32 éves szépség a Gucci 2027-es tavaszi–nyári kollekciójának bemutatóján foglalt helyet az első sorban. Az esemény igazi sztárparádé volt: többek között Cardi B, Donatella Versace és Jannik Sinner is ott volt, miközben a divatház kreatív igazgatója, Demna legújabb kollekcióját mutatták be.

Georgina azonban maga is gondoskodott róla, hogy legyen mit nézni. A testhez simuló fekete bőrkabáthoz egy rövid miniszoknyát választott, a szettet pedig magassarkúval és Gucci táskával egészítette ki.

A Gucci ráadásul különleges helyet foglal el Georgina életében. Mielőtt világszerte ismertté vált, egy madridi Gucci-üzletben dolgozott eladóként, ahol 2016-ban Cristiano Ronaldóval is megismerkedett. Tíz évvel később pedig már a divatház milánói bemutatójának első sorából figyelhette a legújabb kollekciót.