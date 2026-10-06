Brutális támadás történt egy iskolában: az elkövető válogatás nélkül késelni kezdte a gyerekeket – nyolc diáklány megsérült

Nyolc, 10 és 13 év közötti iskolás lány sérült meg egy feltételezett késes támadásban Isztambulban. Az incidens helyi idő szerint reggel 8 óra 40 perc körül történt egy középiskolában, a város Kayabaşı városrészében.
A támadással összefüggésben őrizetbe vettek egy nőt a Küçükçekmece kerületből. Az első beszámolók szerint az illető az iskola egyenruháját viselve jutott be a Başakşehirben található Şehit Şamil İmam Hatip középiskolába, mielőtt a támadás megtörtént.
Kemal Memişoğlu török egészségügyi miniszter az X-en közölte, hogy mind a nyolc sérült állapotát szoros megfigyelés alatt tartják a helyi kórházakban.
Mielőbbi felépülést kívánok a Başakşehir egyik középiskolájában történt összetűzésben megsérült diákjainknak, családjaiknak pedig kitartást. A történtekben megsérült nyolc ember kezelése továbbra is zajlik kórházainkban. Egyikük állapota válságos, két sérülté pedig közepesen súlyos, illetve súlyos. Állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Mielőbbi felépülést kívánok nekik
– közölte az egészségügyi miniszter.
A helyi NTV televízió értesülései szerint a feltételezett támadó egy tizedik osztályos diáklány, aki korábban maga is ebbe az iskolába járt.
Davut Gül, Isztambul kormányzója a sajtónak azt mondta, hogy az iskolai egyenruhát viselő támadó válogatás nélkül késelte meg a fiatal lányokat.
Öt diák könnyebb sérüléseket szenvedett, őket várhatóan még ma hazaengedik a kórházból. Ketten súlyos állapotban vannak, egy diákot pedig jelenleg is műtenek
– mondta Davut Gül.
A kormányzó hozzátette, hogy a támadást elkövető diáklány ugyanazon a környéken él, de jelenleg egy másik iskolába jár.
Iskolai egyenruhában jutott be az épületbe, majd válogatás nélkül késelte meg a gyerekeket
– közölte a Daily Star szerint.
Egyes források arról írnak, hogy a súlyosan megsérült diáklány belehalt a sérüléseibe, ezt azonban egyelőre hivatalosan még nem erősítették meg.
Az utóbbi időszakban több, iskolákhoz köthető erőszakos támadás is történt Törökországban, ami tovább erősítette az oktatási intézmények biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Alig egy hónappal korábban egy tinédzser nyitott tüzet egy iskola előtt az ország nyugati részén. A lövöldözésben 11 diák megsebesült, közülük hárman súlyosan. A támadót később elfogták.
Áprilisban pedig két egymást követő napon történt lövöldözés Dél-Törökországban, mindkét esetben tizenéves támadóval. Az erőszakos incidensek megrázták az országot, és ismét előtérbe helyezték az iskolákban és azok környékén alkalmazott biztonsági intézkedések kérdését.
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