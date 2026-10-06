Brutális támadás történt egy iskolában: az elkövető válogatás nélkül késelni kezdte a gyerekeket – nyolc diáklány megsérült

Nyolc, 10 és 13 év közötti iskolás lány sérült meg egy feltételezett késes támadásban Isztambulban. Az incidens helyi idő szerint reggel 8 óra 40 perc körül történt egy középiskolában, a város Kayabaşı városrészében.

Késes támadás egy isztambuli iskolában: nyolc diáklány megsérült Fotó: AFP

Késes támadás egy isztambuli iskolában: nyolc diáklány megsérült

A támadással összefüggésben őrizetbe vettek egy nőt a Küçükçekmece kerületből. Az első beszámolók szerint az illető az iskola egyenruháját viselve jutott be a Başakşehirben található Şehit Şamil İmam Hatip középiskolába, mielőtt a támadás megtörtént.

Kemal Memişoğlu török egészségügyi miniszter az X-en közölte, hogy mind a nyolc sérült állapotát szoros megfigyelés alatt tartják a helyi kórházakban.

Mielőbbi felépülést kívánok a Başakşehir egyik középiskolájában történt összetűzésben megsérült diákjainknak, családjaiknak pedig kitartást. A történtekben megsérült nyolc ember kezelése továbbra is zajlik kórházainkban. Egyikük állapota válságos, két sérülté pedig közepesen súlyos, illetve súlyos. Állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Mielőbbi felépülést kívánok nekik

– közölte az egészségügyi miniszter.

A helyi NTV televízió értesülései szerint a feltételezett támadó egy tizedik osztályos diáklány, aki korábban maga is ebbe az iskolába járt.

Davut Gül, Isztambul kormányzója a sajtónak azt mondta, hogy az iskolai egyenruhát viselő támadó válogatás nélkül késelte meg a fiatal lányokat.

Öt diák könnyebb sérüléseket szenvedett, őket várhatóan még ma hazaengedik a kórházból. Ketten súlyos állapotban vannak, egy diákot pedig jelenleg is műtenek

– mondta Davut Gül.

A kormányzó hozzátette, hogy a támadást elkövető diáklány ugyanazon a környéken él, de jelenleg egy másik iskolába jár.

Iskolai egyenruhában jutott be az épületbe, majd válogatás nélkül késelte meg a gyerekeket

– közölte a Daily Star szerint.

Egyes források arról írnak, hogy a súlyosan megsérült diáklány belehalt a sérüléseibe, ezt azonban egyelőre hivatalosan még nem erősítették meg.