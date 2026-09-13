„Elképesztően kegyetlen tud lenni ez a világ” – épp csak elkezdte az óvodát: halálra gázolták a kétéves kisfiút, a sofőr elmenekült

Épp csak elkezdte az óvodát az a kétéves kisfiú, akit halálra gázoltak Írországban. A kis Peter Mulcaire-t a balesetet követően egyik családtagja vitte kórházba Limerickben, az életét azonban már nem tudták megmenteni: az orvosok röviddel később halottnak nyilvánították.

Halálra gázoltak egy 2 éves kisfiút, elmenekült a sofőr

Fotó: 123RF

Halálra gázoltak egy 2 éves kisfiút, elmenekült a sofőr

A feltételezések szerint a Limerick megyei Rathkeale-ben élő kisfiút nem sokkal délután 3 óra 50 perc után ütötte el egy terepjáró a település Abbey Court nevű részén.

Az Irish Mirror beszámolója szerint a jármű a gázolás után elhajtott a helyszínről. A hatóságok később egy másik helyszínen őrizetbe vettek egy harmincas éveiben járó férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezetett.

A férfit egy limericki rendőrőrsre szállították, ahol bizonyítás céljából mintát vettek tőle. Ezt követően szabadon engedték, az ügyben a vizsgálati eredmények megérkezéséig nem születik további döntés.

A tragédia előtt mindössze egy héttel a kisfiú édesanyja, Kerrie még boldogan osztott meg képeket a közösségi médiában Peterről, aki éppen az első óvodai napjára készült. Az egyik fotón mosolyogva áll egy „Peter első napja az óvodában” feliratú lufi előtt.

A kis Peter halálhíre óta rengetegen fejezték ki részvétüket a családnak. „Néha elképesztően kegyetlen tud lenni ez a világ” – írta valaki.

Egy másik hozzászóló így búcsúzott tőle: „Nyugodj tökéletes békében, gyönyörű kisfiú”.

Az ír rendőrség (Garda) közleményében tudatta, hogy családi kapcsolattartót jelöltek ki, aki támogatást nyújt az elhunyt kisfiú hozzátartozóinak.

A balesetben érintett jármű nem maradt a helyszínen. A jármű harmincas éveiben járó férfi vezetőjét később egy másik helyszínen fogták el a rendőrök, mert felmerült a gyanú, hogy alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezetett

– áll a közleményben.

„A férfit egy Limerick megyei rendőrőrsre szállították, ahol a bizonyítási eljárás részeként vér- és vizeletmintát vettek tőle. Azóta szabadon engedték, a minták vizsgálatának eredményére még várnak. A nyomozás továbbra is folyamatban van” .