„Elképesztően kegyetlen tud lenni ez a világ” – épp csak elkezdte az óvodát: halálra gázolták a kétéves kisfiút, a sofőr elmenekült

Épp csak elkezdte az óvodát az a kétéves kisfiú, akit halálra gázoltak Írországban. A kis Peter Mulcaire-t a balesetet követően egyik családtagja vitte kórházba Limerickben, az életét azonban már nem tudták megmenteni: az orvosok röviddel később halottnak nyilvánították.
A feltételezések szerint a Limerick megyei Rathkeale-ben élő kisfiút nem sokkal délután 3 óra 50 perc után ütötte el egy terepjáró a település Abbey Court nevű részén.
Az Irish Mirror beszámolója szerint a jármű a gázolás után elhajtott a helyszínről. A hatóságok később egy másik helyszínen őrizetbe vettek egy harmincas éveiben járó férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezetett.
A férfit egy limericki rendőrőrsre szállították, ahol bizonyítás céljából mintát vettek tőle. Ezt követően szabadon engedték, az ügyben a vizsgálati eredmények megérkezéséig nem születik további döntés.
A tragédia előtt mindössze egy héttel a kisfiú édesanyja, Kerrie még boldogan osztott meg képeket a közösségi médiában Peterről, aki éppen az első óvodai napjára készült. Az egyik fotón mosolyogva áll egy „Peter első napja az óvodában” feliratú lufi előtt.
A kis Peter halálhíre óta rengetegen fejezték ki részvétüket a családnak. „Néha elképesztően kegyetlen tud lenni ez a világ” – írta valaki.
Egy másik hozzászóló így búcsúzott tőle: „Nyugodj tökéletes békében, gyönyörű kisfiú”.
Az ír rendőrség (Garda) közleményében tudatta, hogy családi kapcsolattartót jelöltek ki, aki támogatást nyújt az elhunyt kisfiú hozzátartozóinak.
A balesetben érintett jármű nem maradt a helyszínen. A jármű harmincas éveiben járó férfi vezetőjét később egy másik helyszínen fogták el a rendőrök, mert felmerült a gyanú, hogy alkohol vagy más bódító szer hatása alatt vezetett
– áll a közleményben.
„A férfit egy Limerick megyei rendőrőrsre szállították, ahol a bizonyítási eljárás részeként vér- és vizeletmintát vettek tőle. Azóta szabadon engedték, a minták vizsgálatának eredményére még várnak. A nyomozás továbbra is folyamatban van” .
A baleset helyszínéül szolgáló útszakaszt lezárták, amíg a Garda igazságügyi balesetvizsgálói elvégezték a szükséges műszaki vizsgálatokat. A rendőrség arra kér mindenkit, aki szemtanúja lehetett a balesetnek, hogy jelentkezzen.
Különösen azoknak a segítségét kérik, akik 2026. szeptember 5-én, szombaton 15.20 és 16 óra között a Limerick megyei Rathkeale-ben, Abbey Court környékén közlekedtek, és esetleg kamerafelvétellel – köztük fedélzeti kamera felvételével – rendelkeznek. Arra kérik őket, hogy a felvételeket juttassák el a nyomozóknak.
Akinek bármilyen információja van az esettel kapcsolatban, a Newcastle West-i rendőrőrsöt a (069) 20650-es számon, a Garda bizalmas vonalát az 1800 666 111-es telefonszámon, illetve bármelyik ír rendőrőrsöt keresheti
– idézi a Mirror a Garda közlését.
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