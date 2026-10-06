Szörnyű családi titok: a 6 éves kislány még nem tudja, hogy apja ölte meg édesanyját

A Görögországban férje által meggyilkolt brit nő, Caroline Crouch édesapja elmondta, hogy hatéves unokája még mindig nem tudja, hogy saját apja ölte meg az édesanyját. A gyilkosság óta az egész család élete megváltozott.

A gyilkosságról semmit sem tud a kislány

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A gyilkosság részletei

A helikopterpilóta Babis Anagnostopoulos 27 éves börtönbüntetését tölti, miután 2021 májusában Athénban meggyilkolta a 19 éves Caroline Crouch-ot, miközben Caroline és akkor 11 hónapos kislányuk, Lydia otthon aludtak.

Anagnostopoulos több mint egy hónapon keresztül ártatlannak vallotta magát. Azt állította, hogy rablók törtek be az otthonukba, megölték a család kutyáját, elloptak 15 000 euró készpénzt és 25 000 euró értékű ékszert, majd megfojtották Caroline-t. A hazugságai végül lelepleződtek, amikor Caroline okosórájának adatai ellentmondtak a történetének.

Caroline édesapja, a 83 éves David a hatéves Lydiáról azt mondta:

Nem tud semmit az édesanyjáról, és azt sem tudja, hogy az anyját egy görög pszichopata gyilkolta meg. Nem tudom, mikor lesz elég idős ahhoz, hogy ezt megtudja. Ő [Anagnostopoulos] soha nem fog találkozni vele.

Lydia jelenleg a Fülöp-szigeteken él Caroline édesanyjával, Susannel, aki Caroline meggyilkolása után visszaköltözött szülőhazájába. David szerint a kislány iskolába jár, és ugyanolyan hétköznapi életet él, mint más gyerekek.

Susan nagymamával él, csak ők ketten. Egészen átlagos hatéves kislány. Nagyon szép kislány

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy Lydia szokott-e érdeklődni az édesanyja iránt, David azt válaszolta:

Nem igazán. Susant talán nem pontosan anyának tekinti, de nem is igazán nagymamának. Inkább egyfajta anyai szerepet tölt be számára.

David hozzátette, talán egyszer meg fogja kérdezni, hol van az édesanyja. Amikor megtudja, mi történt vele, talán tudni akarja majd, mi történt az apjával is, és akkor képes lesz feldolgozni ezt - írja a Mirror.

Öt évvel a gyilkosság után

David elmondta, hogy Caroline meggyilkolásának fájdalma öt év elteltével sem enyhült.

A 38 éves Anagnostopoulos, aki Caroline emlékére rendezett megemlékezésen is részt vett, és még meg is ölelte Caroline édesanyját, mielőtt letartóztatták, jelenleg jogot tanul a börtönben. David állítja, hogy korábban kedvelte a vejét, és kellemes embernek tartotta. David és Caroline édesanyjának, Susannek a kapcsolata a gyilkosság után tönkrement, Susan pedig a kislánnyal együtt visszaköltözött a Fülöp-szigetekre.