Okkult gyilkosság, hajmeresztő rítus: két lányt megöltek

Megpróbálja megsemmisíttetni ítéletét Richard Allen, akit két tinédzser lány meggyilkolásáért összesen 130 év börtönre ítéltek az Egyesült Államokban. Védői szerint a vallomásai nem megbízhatóak, és azt is állítják, hogy a bíróság nem engedte megfelelően bemutatni az okkult gyilkosság lehetőségét felvető Odin-elméletet.
Abigail Williams és Liberty German 2017 februárjában tűnt el az indianai Delphi közelében. Holttestüket másnap találták meg egy túraútvonal mellett: mindkét lány torkát elvágták, testükre pedig ágakat helyeztek. Egyiküket meztelenül találták meg, a másik lány társa ruháit viselte. A hatóságok szexuális erőszakra utaló bizonyítékot nem találtak.
Richard Allen elismerte, hogy a gyilkosság idején a környéken járt. Az egyik lány telefonja egy gyanús férfit és egy férfihangot is rögzített. A helyszínen talált, el nem sütött töltényről egy szakértő azt állította, hogy azt Allen fegyverén vezethették át.
A védelem szerint ugyanakkor sem DNS, sem ujjlenyomat nem kötötte közvetlenül Allent a gyilkosság helyszínéhez, és egyetlen tanú sem azonosította biztosan.
Allen ügyvédei szerint a magánzárka alatt annyira leromlott az elítélt pszichés állapota, hogy későbbi vallomásai nem tekinthetők megbízhatónak. Az ügyészség ezt vitatja, és azt állítja, hogy Allen már korábban is tett terhelő kijelentéseket.
A fellebbezés másik kulcsa az Odin-elmélet. A védelem szakértője szerint a holttestek elhelyezése, az ágak, a szabadtéri helyszín és a késes sérülések akár egy pogány rituáléval is összefügghettek. Az ügyészség szerint azonban erre nem volt elegendő bizonyíték, és az elmélet csak félrevitte volna a pert – számolt be a The Independent.
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