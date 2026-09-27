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Okkult gyilkosság, hajmeresztő rítus: két lányt megöltek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 21:00
okkultistarituáléelítélt
Hajmeresztő gyilkosság rázta meg az Egyesült Államokat: két tinédzser lányt brutálisan megöltek, az ügyben pedig egy férfit 130 év börtönre ítéltek. Most azonban hatalmas csavar jöhet! Az elítélt védelme szerint nem ő volt a tettes, hanem egy okkult gyilkosság állhat a lányok halála mögött, amely egy bizarr Odin-rítushoz kapcsolódhatott.
Bors
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Megpróbálja megsemmisíttetni ítéletét Richard Allen, akit két tinédzser lány meggyilkolásáért összesen 130 év börtönre ítéltek az Egyesült Államokban. Védői szerint a vallomásai nem megbízhatóak, és azt is állítják, hogy a bíróság nem engedte megfelelően bemutatni az okkult gyilkosság lehetőségét felvető Odin-elméletet.

Két lány meggyilkolásáért ítéltek 130 évre egy férfit, aki most azt állítja, nem ő tette. Védelme egy bizarr okkult gyilkosság és Odin-rítus elméletével érvel.
Két lány meggyilkolásáért ítéltek 130 évre egy férfit, aki most azt állítja, nem ő tette. Védelme egy bizarr okkult gyilkosság és Odin-rítus elméletével érvel (illusztráció) Forrás: Pexels Fotó: joy

130 évre ítélték a két lány meggyilkolásáért

Abigail Williams és Liberty German 2017 februárjában tűnt el az indianai Delphi közelében. Holttestüket másnap találták meg egy túraútvonal mellett: mindkét lány torkát elvágták, testükre pedig ágakat helyeztek. Egyiküket meztelenül találták meg, a másik lány társa ruháit viselte. A hatóságok szexuális erőszakra utaló bizonyítékot nem találtak.

Richard Allen elismerte, hogy a gyilkosság idején a környéken járt. Az egyik lány telefonja egy gyanús férfit és egy férfihangot is rögzített. A helyszínen talált, el nem sütött töltényről egy szakértő azt állította, hogy azt Allen fegyverén vezethették át.

A védelem szerint ugyanakkor sem DNS, sem ujjlenyomat nem kötötte közvetlenül Allent a gyilkosság helyszínéhez, és egyetlen tanú sem azonosította biztosan.

Okkult gyilkosság és Odin-rítus is felmerült a fellebbezésben

Allen ügyvédei szerint a magánzárka alatt annyira leromlott az elítélt pszichés állapota, hogy későbbi vallomásai nem tekinthetők megbízhatónak. Az ügyészség ezt vitatja, és azt állítja, hogy Allen már korábban is tett terhelő kijelentéseket.

A fellebbezés másik kulcsa az Odin-elmélet. A védelem szakértője szerint a holttestek elhelyezése, az ágak, a szabadtéri helyszín és a késes sérülések akár egy pogány rituáléval is összefügghettek. Az ügyészség szerint azonban erre nem volt elegendő bizonyíték, és az elmélet csak félrevitte volna a pert – számolt be a The Independent.

 

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