Okkult gyilkosság, hajmeresztő rítus: két lányt megöltek

Richard Allen elismerte, hogy a gyilkosság idején a környéken járt. Az egyik lány telefonja egy gyanús férfit és egy férfihangot is rögzített. A helyszínen talált, el nem sütött töltényről egy szakértő azt állította, hogy azt Allen fegyverén vezethették át.

A védelem szerint ugyanakkor sem DNS, sem ujjlenyomat nem kötötte közvetlenül Allent a gyilkosság helyszínéhez, és egyetlen tanú sem azonosította biztosan.

Okkult gyilkosság és Odin-rítus is felmerült a fellebbezésben

Allen ügyvédei szerint a magánzárka alatt annyira leromlott az elítélt pszichés állapota, hogy későbbi vallomásai nem tekinthetők megbízhatónak. Az ügyészség ezt vitatja, és azt állítja, hogy Allen már korábban is tett terhelő kijelentéseket.

A fellebbezés másik kulcsa az Odin-elmélet. A védelem szakértője szerint a holttestek elhelyezése, az ágak, a szabadtéri helyszín és a késes sérülések akár egy pogány rituáléval is összefügghettek. Az ügyészség szerint azonban erre nem volt elegendő bizonyíték, és az elmélet csak félrevitte volna a pert – számolt be a The Independent.