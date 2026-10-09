Fegyverrel hadonászott az óvodából hazainduló gyerekek és szüleik előtt egy férfi Mérán

Az eset csütörtök délután történt, amikor a gyerekek az óvodából indultak haza. A Rév Egyesület Méra munkatársa a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a férfi hangosan kiabált a jelenlévőkkel, és egy fegyvernek látszó tárggyal hadonászott.

A fegyverrel hadonászó férfit végül kórházba vitték - Illusztráció

Fotó: unsplash.com

A férfi egy sértő, a roma közösségre utaló megjegyzést is tett.

Több gyermek és szülő megijedt, néhányan sírva távoztak a helyszínről.

A történtek után több család aggodalmát fejezte ki a gyerekek biztonsága miatt.

Több rendőrautó is érkezett a helyszínre

A rendőrséget a polgármester értesítette, a járőrök nagyjából húsz perc elteltével érkeztek meg. Közben egyre több helyi lakos gyűlt össze, a feszültség pedig fokozódott. Az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője szintén bejelentést tett az ügyben, ezt követően további rendőrautók érkeztek a településre.

Végül mentőt is hívtak a zavartan viselkedő fegyveres férfihoz, akit kórházba szállították kivizsgálásra – írja a BOON.

A kutyák miatt robbanhatott ki a konfliktus

A lap információi szerint a vita hátterében a férfi kutyája állhatott. A férfi állítólag azt sérelmezte, hogy a szabadon közlekedő kutyák és a gyerekek miatt az eb folyamatosan ugatott.

A férfi ezért légpisztolyt vitt magával, ami tovább fokozta a riadalmat. A lap úgy tudja, hogy bár légpisztolyt ugyan tarthatott otthon a férfi, de közterületre nem vihette volna magával.

Szabálysértési eljárás indult

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi ellen rendzavarás miatt szabálysértési eljárás indult. A történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Mentőhelikopter landolt az IKEA tetején, fegyveres rendőrök lepték el az áruházat

Hatalmas rendőri és mentőszolgálati készültséget váltott ki egy rejtélyes incidens, amelyben egy nő súlyosan megsérült. Az IKEA áruházához mentőhelikoptert is riasztottak, amely az épület többszintes parkolójának tetején landolt, miközben a helyszínen a beszámolók szerint fegyveres rendőröket is láttak.