Mentőhelikopter landolt az IKEA tetején, fegyveres rendőrök lepték el az áruházat – egy nő súlyosan megsérült

Mentőhelikopter szállt le egy IKEA-áruház tetején, miután egy nő súlyosan megsérült egy, a vállalat által „elszigetelt incidensnek” nevezett esetben.
A napokban jelentős rendőri és mentőszolgálati készültség alakult ki a svéd áruházlánc nagy-manchesteri, Ashton-under-Lyne-ban található üzleténél. A mentőhelikopter délelőtt 11:30 körül landolt a többszintes parkolóház tetején, miközben több rendőrautó és mentőegység is a helyszínre érkezett.
A beszámolók szerint fegyveres rendőröket is láttak az áruháznál, miközben a hatóságok és a mentőszolgálatok megkezdték a beavatkozást. Az IKEA később megerősítette, hogy egy „elszigetelt incidens” történt az üzletben.
Az IKEA szóvivője közölte:
Megerősíthetjük, hogy manchesteri áruházunkban ma egy elszigetelt incidens történt, amelyhez a mentőszolgálatokat is riasztották. Elsődleges szempontunk az érintett személy, valamint munkatársaink és vásárlóink biztonsága és jólléte volt. Támogatást nyújtunk az érintett kollégáknak, és az érintettek iránti tiszteletből további részleteket nem kívánunk közölni.
A Greater Manchester-i rendőrség később megerősítette, hogy egy személy épségével kapcsolatos aggodalom miatt riasztották őket a helyszínre. A rendőrség közlése szerint egy súlyosan megsérült nőt kórházba szállítottak.
A Greater Manchester-i rendőrség tameside-i egysége a Facebookon kiadott közleményében azt írta:
Munkatársainkat egy személy épségével kapcsolatos aggodalom miatt riasztották egy Wellington Roadon, Ashton-under-Lyne-ban található üzlethez. Több készenléti egység is a helyszínre érkezett, egy súlyosan megsérült nőt pedig kórházba szállítottak. Köszönjük az emberek türelmét és megértését, amíg munkánk folytatódik.
Az incidens pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Úgy tudni, elszigetelt esetről volt szó, az IKEA pedig közölte, hogy az érintettek iránti tiszteletből nem kíván további részleteket elárulni – írja a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.