Mentőhelikopter landolt az IKEA tetején, fegyveres rendőrök lepték el az áruházat – egy nő súlyosan megsérült

Mentőhelikopter szállt le egy IKEA-áruház tetején, miután egy nő súlyosan megsérült egy, a vállalat által „elszigetelt incidensnek” nevezett esetben.

Mentőhelikopter szállt le az IKEA tetején, súlyosan megsérült egy nő

Fotó: Unsplash

Mentőhelikopter szállt le az IKEA tetején, súlyosan megsérült egy nő

A napokban jelentős rendőri és mentőszolgálati készültség alakult ki a svéd áruházlánc nagy-manchesteri, Ashton-under-Lyne-ban található üzleténél. A mentőhelikopter délelőtt 11:30 körül landolt a többszintes parkolóház tetején, miközben több rendőrautó és mentőegység is a helyszínre érkezett.

A beszámolók szerint fegyveres rendőröket is láttak az áruháznál, miközben a hatóságok és a mentőszolgálatok megkezdték a beavatkozást. Az IKEA később megerősítette, hogy egy „elszigetelt incidens” történt az üzletben.

Az IKEA szóvivője közölte:

Megerősíthetjük, hogy manchesteri áruházunkban ma egy elszigetelt incidens történt, amelyhez a mentőszolgálatokat is riasztották. Elsődleges szempontunk az érintett személy, valamint munkatársaink és vásárlóink biztonsága és jólléte volt. Támogatást nyújtunk az érintett kollégáknak, és az érintettek iránti tiszteletből további részleteket nem kívánunk közölni.

A Greater Manchester-i rendőrség később megerősítette, hogy egy személy épségével kapcsolatos aggodalom miatt riasztották őket a helyszínre. A rendőrség közlése szerint egy súlyosan megsérült nőt kórházba szállítottak.