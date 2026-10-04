Zokogva hallgatta végig az ítéletet az egykori tévésztár: bűnösnek találták felesége brutális meggyilkolásában

Bűnösnek találták felesége, Ashley Flynn meggyilkolásában az American Idol egykori sztárját, Caleb Flynnt.
Flynn zokogásban tört ki, amikor szeptember 29-én az esküdtszék kihirdette az ítéletet a gyilkossági perében. A 40 éves férfira akár feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetés is várhat. Büntetését az október 5-i tárgyaláson szabják ki.
Flynnt mind a kilenc vádpontban bűnösnek találták: egy rendbeli súlyosbított emberölésben, három rendbeli emberölésben, két rendbeli súlyos testi sértésben, valamint három rendbeli bizonyíték meghamisításában.
Az ügyészség szerint Flynn kétszer tarkón lőtte 37 éves feleségét, majd úgy rendezte át a helyszínt, mintha egy balul elsült betörés során történt volna a gyilkosság. A férfit korábban mind a kilenc vádpontban ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy feleségét egy betörő ölte meg. Ashley-t február 16-án, az ohiói Tipp Cityben található otthonukban érte két lövés a tarkóján, miközben az ágyban aludt.
A házaspárnak két lánya született, akik a gyilkosság idején szintén a házban aludtak. Flynn ügyvédei azt állították, hogy a férfi a lövések eldördülésekor aludt, és lányuk, Ava szobájában ébredt fel a lövések hangjára.
Az ügyészek szerint néhány órával azelőtt, hogy Caleb felhívta a 911-es segélyhívót, üzenetet küldött egykori szeretőjének, amelyben ezt írta: „Téged választalak. Szabad vagyok. Holnap jönnek a tettek”.
A férfi korábbi szeretője, a 24 éves Alleigha Botner több mint két napon keresztül tanúskodott a bíróságon. Elmondása szerint Caleb azt mondta neki, hogy február 16-án beszélni fog Ashley-vel a válásról. Botner ezért akkor úgy értelmezte a „holnap jönnek a tettek” mondatot, hogy Flynn a válással kapcsolatos konkrét lépésekre utalt.
Amikor azonban megtudta, hogy Ashley meghalt, gyanakodni kezdett.
Hevesen kezdett verni a szívem. Arra gondoltam, túl nagy véletlennek tűnik, hogy éppen azon a napon, amikor el akar válni tőle, hirtelen meghal
– vallotta a bíróságon.
Botner azt is elmondta, egykor úgy gondolta, szerelmes Calebbe. Amikor azonban az ügyész megkérdezte, mit érez most a férfi iránt, mindössze ennyit felelt: „Gyűlölöm” – írja a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.