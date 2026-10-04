Zokogva hallgatta végig az ítéletet az egykori tévésztár: bűnösnek találták felesége brutális meggyilkolásában

Bűnösnek találták felesége, Ashley Flynn meggyilkolásában az American Idol egykori sztárját, Caleb Flynnt.

Bűnösnek találták Caleb Flynnt, az American Idol sztárját tévésztárt felesége meggyilkolásában Fotó: Pexels / Pexels

Bűnösnek találták Caleb Flynnt, az American Idol sztárját tévésztárt felesége meggyilkolásában

Flynn zokogásban tört ki, amikor szeptember 29-én az esküdtszék kihirdette az ítéletet a gyilkossági perében. A 40 éves férfira akár feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélküli életfogytiglani börtönbüntetés is várhat. Büntetését az október 5-i tárgyaláson szabják ki.

Flynnt mind a kilenc vádpontban bűnösnek találták: egy rendbeli súlyosbított emberölésben, három rendbeli emberölésben, két rendbeli súlyos testi sértésben, valamint három rendbeli bizonyíték meghamisításában.

Az ügyészség szerint Flynn kétszer tarkón lőtte 37 éves feleségét, majd úgy rendezte át a helyszínt, mintha egy balul elsült betörés során történt volna a gyilkosság. A férfit korábban mind a kilenc vádpontban ártatlannak vallotta magát, és azt állította, hogy feleségét egy betörő ölte meg. Ashley-t február 16-án, az ohiói Tipp Cityben található otthonukban érte két lövés a tarkóján, miközben az ágyban aludt.

A házaspárnak két lánya született, akik a gyilkosság idején szintén a házban aludtak. Flynn ügyvédei azt állították, hogy a férfi a lövések eldördülésekor aludt, és lányuk, Ava szobájában ébredt fel a lövések hangjára.