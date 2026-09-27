"Csak zokogtam" – 12 óra alatt hullott darabokra a család élete, gyilkos kórral küzd az ötéves kislány

Több hónapon keresztül panaszkodott fejfájásra egy ötéves kislány, édesanyja pedig azonnal orvoshoz is vitte. Ott a dokik azonban azt közölték: alighanem migrén, nem kell aggódni. Az édesanya ennek ellenére vezette a gyermeke panaszait, állapotának romlását, majd három hónappal később, idén februárban egy szemészhez is elvitte vizsgálatra. A szemész megnézte a gyermeket, majd azonnal kórházba utalta a kislányt egy CT-vizsgálatra. A család ekkor még nem tudta, de 12 órával később darabokra hullott az életük.

Agytumor támadta meg a kis Phoebe-t

Fotó: Brain Tumour Research

Úgy éreztem, hogy csak pazarlom az orvosok idejét a kórházban, mert Phoebe futkározott és játszott, mint általában. De visszatekintve alighanem ő volt a legbetegebb gyerek ott

– emlékezett vissza az angliai St Neots-ban élő Katie Nicholls. Az orvosok azonban olyan hírt közöltek a kislányáról, ami valósággal sokkolta. Phoebe-nek ugyanis agytumora volt. Édesanyja abban a pillanatban teljesen összetört és csak zokogni volt képes.

Agytumor támadta meg az ötéves kislányt: senki sem tudta, túléli-e

"Egyfolytában azt kérdeztem, Phoebe túléli-e. Az orvosok azt mondták, nem tudják megmondani, ami a lehető legrosszabb, ami egy szülővel történhet" – magyarázta a 41 éves Katie a The Sun oldalának.

Mint kiderült, a kislány koponyájában agy-gerincvelői folyadék gyűlt fel, amely nyomta az agyát. A folyadékfelgyülemlés rosszulléteket, fejfájást, homályos látást okozhat, de akár halálhoz is vezethet. Először ezt a folyadékot kellett lecsapolni, majd következhetett a tumor műtéti eltávolítása. Szerencsére ez sikerült, ráadásul még kemoterápiára és sugárkezelésre sem volt szükség.