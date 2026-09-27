"Csak zokogtam" – 12 óra alatt hullott darabokra a család élete, gyilkos kórral küzd az ötéves kislány

Több hónapon keresztül panaszkodott fejfájásra egy ötéves kislány, édesanyja pedig azonnal orvoshoz is vitte. Ott a dokik azonban azt közölték: alighanem migrén, nem kell aggódni. Az édesanya ennek ellenére vezette a gyermeke panaszait, állapotának romlását, majd három hónappal később, idén februárban egy szemészhez is elvitte vizsgálatra. A szemész megnézte a gyermeket, majd azonnal kórházba utalta a kislányt egy CT-vizsgálatra. A család ekkor még nem tudta, de 12 órával később darabokra hullott az életük.
Úgy éreztem, hogy csak pazarlom az orvosok idejét a kórházban, mert Phoebe futkározott és játszott, mint általában. De visszatekintve alighanem ő volt a legbetegebb gyerek ott
– emlékezett vissza az angliai St Neots-ban élő Katie Nicholls. Az orvosok azonban olyan hírt közöltek a kislányáról, ami valósággal sokkolta. Phoebe-nek ugyanis agytumora volt. Édesanyja abban a pillanatban teljesen összetört és csak zokogni volt képes.
"Egyfolytában azt kérdeztem, Phoebe túléli-e. Az orvosok azt mondták, nem tudják megmondani, ami a lehető legrosszabb, ami egy szülővel történhet" – magyarázta a 41 éves Katie a The Sun oldalának.
Mint kiderült, a kislány koponyájában agy-gerincvelői folyadék gyűlt fel, amely nyomta az agyát. A folyadékfelgyülemlés rosszulléteket, fejfájást, homályos látást okozhat, de akár halálhoz is vezethet. Először ezt a folyadékot kellett lecsapolni, majd következhetett a tumor műtéti eltávolítása. Szerencsére ez sikerült, ráadásul még kemoterápiára és sugárkezelésre sem volt szükség.
"Phoebe hihetetlen. Három héttel az operáció után már visszament az iskolába, először csak pár órára, aztán már több napra. A tanév végére már egész hétre" – árulta el az édesanya, hozzátéve: egyetlen maradandó károsodás, hogy a kislánynak rendkívül erős szemüveget kell hordania, hogy lásson.
Amikor megmondták, hogy agytumora van, az volt a legszörnyűbb érzés a világon – most azonban hihetetlenül szerencsésnek érezzük magunkat, mert egész máshogy is alakulhatott volna a történet. Szüksége lehetett volna olyan kezelésekre, mint a kemoterápia vagy a sugár, de nem kellett. Ha annyi van, hogy rossz a szeme és szemüveget kell viselnie, hát legyen
– összegezte Katie az átélt drámát.
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