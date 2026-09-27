A nyers hústól a penészes citromig: Sisi horrorisztikus szépségmenüje

A magyarok királynéja, Wittelsbach Erzsébet messze földön híres volt bájos személyiségéről és elbűvölő külsejéről. Karcsú alakja, dús, hosszú hajkoronája és porcelánbőre világszerte mindenkit lenyűgözött, azonban korántsem csak a genetikának köszönhette mindezt. De vajon mi kerül egy császárné arcára, ha a szépség oltárán bármit hajlandó volt feláldozni? Sisi esetében a válasz aligha az lenne, amire egy mai szépségápolási rutin alapján számítanánk. Íme Sisi szépségtitkai.

Sisi szépségtitkai: nyers hús és penészes citrom

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Sisi szépségtitkai: ma már csak megriadnánk

Órákig ápolta legendás, bokáig érő tincseit, különös diétákat követett, és gondosan őrizte kecses alakját. Ám leginkább házi fiatalító receptjei azok, amelyek igazán próbára teszik a képzeletünket. Ami neki szépségpraktika volt, az ma könnyen egy horrorisztikus kozmetikai menünek tűnhet: akadt köztük nyers hús, csiganyál, zsír és olyan alapanyag is, amelyet a legtöbben gondolkodás nélkül a szemetesbe dobnánk. Ilyen volt például a penészes citrom, amiből általában húsz darabot is használt a fürdővizéhez.

– A gyümölcs savassága lehetséges, hogy már akkoriban is a feszességet, a ragyogást jelképezte, ám ez egyébként egy kifejezetten veszélyes megoldás. Mivel nem bőrbarát pH-jú hámlasztásról beszélünk, helyi alkalmazása káros a bőrnek. Úgy vélem, az erjedt, penészes dolgoknak fertőtlenítő, gyógyító hatást tulajdoníthattak, így kerülhetett a kádba – árulja el a Fanny magazinnak Szabóová Dóra kozmetikai termékfejlesztő és az Okosszépség alapítója, aki hozzáteszi, hogy semmiképp ne keverjünk otthon magunknak hasonló terméket, mivel súlyos égési sérüléseket is szerezhetünk.

De bőven akad még olyan az osztrák uralkodóné igencsak furcsa praktikái közül olyan, amit tilos kipróbálni. Sisi ugyanis éjszakára nyers borjúhús szeleteket tett az arcára, amiket egy bőrmaszkkal rögzített, és így aludt egészen reggelig, hogy megelőzze a ráncok kialakulását.

– Nagy valószínűséggel ez az ötlet a mostanság igencsak népszerű peptides-kollagénes trend ükapja lehetett. Azt gondolhatták, hogy a húsban lévő fehérjék, illetve az azokat alkotó aminosavak és peptidek majd a bőrt is feszessé teszik. Mára már tudjuk, hogy ezek szimplán a krémbe keverve nem dolgoznak a barázdák ellen. A valódi ránctalanító, smart-aging hatáshoz bevizsgált peptides technológiákra van szükség. Fontos, hogy sem nyers húst, sem más, élelmiszer kategóriába tartozó összetevőt ne rakjunk magunkra, hiszen nagy a fertőzés veszélye és a bőrünk nem tud profitálni az otthoni praktikákból – hangsúlyozza a szakértő.