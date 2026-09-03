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A náci okkultizmus nyomába eredtünk.

Boszorkánykutatók és csodafegyverek: horrorfilmbe illő titkokat rejt a náci okkultizmus

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors harmadik birodalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 19:00
okkultizmusnáci propagandaminiszternácikvámpírvérfarkas
A popkulturális alkotások évtizedek óta előszeretettel merítenek a Harmadik Birodalom sötét titkaiból, ahol ősi ereklyék és okkult rituálék jelennek meg. A valóságban a náci vezetés nemcsak a faji felsőbbrendűség elméletére támaszkodott, hanem a náci okkultizmus áltudományos és pogány eszméit is beépítette a mindennapi politikájába.
Etédi Alexa
újságíró
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A náci párt ideológiája a kezdetektől fogva szorosan összefonódott a természetfeletti képzetekkel, a nordikus mitológiával és a pogánysággal. Adolf Hitler, Heinrich Himmler és Joseph Goebbels tudatosan használták ki a német lakosság körében elterjedt spirituális útkeresést, hogy a tudományosan igazolható tények és a hagyományos vallások közötti űrben újfajta világmagyarázatot kínáljanak. Ez a gondolkodásmód nem maradt meg az elmélet szintjén: a náci okkultizmus intézményesült, és közvetlenül befolyásolta a kultúrát, a hadviselést, valamint a rezsim legszörnyűbb bűncselekményeit is.

A náci okkultizmus fő ideológusa, Himmler a szász fejedelem, I. Henrik sírjánál.
A náci okkultizmus fő ideológusa, Himmler a szász fejedelem, I. Henrik sírjánál 1938-ban. Látogatásai során Himmler gyakran állt egyedül a sír mellett, majd úgy beszélt, mintha az elhunyt uralkodó szelleme üzenetet közvetített volna neki
Fotó: Bundesarchiv / wikipédia_Bundesarchiv
  • Okkultista alapok: a náci ideológia a faji elméletek mellett mélyen merített a skandináv mitológiából, a pogányságból és az asztrológiából, amelyeket intézményesítettek is.
  • Mágia a háborúban: a Harmadik Birodalom vezetése ingákkal kereste az ellenséges hajókat, látnokokkal kutatott Mussolini után, és elhitte a világűr jégből való felépülését.
  • Démoni propaganda: a holokauszt és a háborús mozgósítás hátterét vámpíros és vérfarkasos metaforákkal, valamint misztikus csodafegyverek ígéretével alapozták meg.

Hogy használta a Harmadik Birodalom a náci okkultizmus tanait?

A rezsim belső köreiben zajló spirituális útkeresés egyik első látványos jele az 1920 decemberében megrendezett téli napfordulós ünnepség volt. A náci párt hivatalos lapja szerint az esemény a faji és szellemi egység helyreállítását szolgálta. A felszólalók a régi nordikus mitológia alakjait, köztük Baldur napistent és Siegfriedet hívták életre. Ezzel párhuzamosan az egyházellenes elit megpróbált egy „hitelesebb”, germán természetvallást felépíteni a kereszténység alternatívájaként.

A wewelsburgi vár légi felvételen.
A wewelsburgi vár, amelyet korábban boszorkánysággal vádolt nők kivégzőhelyeként használtak, és e pereknek mintegy 80 000 kéziratát őrizték meg itt. Később a náci okkultizmus otthona lett 
Fotó: Carsten Steger / wikipédia_Por Carsten Steger

Heinrich Himmler, az SS vezetője külön boszorkánykutató részleget (Hexen-Sonderauftrag) hozott létre, amely csaknem 30 ezer dokumentumot gyűjtött össze a középkori boszorkányüldözésekről. Himmler meggyőződése szerint az ősi, árja természetvallást a zsidó-keresztény hatás semmisítette meg, a boszorkányok pedig a germán hit védelmezői voltak. Otto Rahn régész még messzebb ment: könyveiben azt fejtegette, hogy a Szent Grál valójában egy égből hullott kő, amelyet egy katar eretnek kultusz őrzött, a tudást pedig a templomos lovagok és tibeti szerzetesek mentették át. Emiatt az SS még Tibetbe is indított expedíciót, hogy megtalálja az egykori Atlantiszról elmenekült ur-árja (ős árja) civilizáció nyomait.

Csillagjóslás és ingák a hadviselés szolgálatában

Habár Martin Bormann 1941-ben körlevélben figyelmeztette a pártot az okkult jóslatok terjesztésének veszélyeire, a vezetés valójában nyakig ült az áltudományokban. Goebbels asztrológusokat alkalmazott a háborús propaganda gyártásához, Hans Bender parapszichológus kísérleteit pedig állami intézet finanszírozta. Hitler és Himmler szentül hitt a Világjég-elméletben (Welteislehre), amely szerint a világűrt alkotó jég határozza meg a kozmikus és az emberi történelmet.

A wewelsburgi vár északi tornyának díszítése a Fekete nap szimbólummal.
A wewelsburgi vár északi tornyának díszítése a Fekete nap (Sonnenrad) szimbóummal, amely szintén náci jelkép lett
Fotó: wikipédia_Di Dirk Vorderstraße

A háború alatt a racionális katonai döntéseket egyre inkább felváltotta a megérzésekre épülő mágia:

Ingakutató Intézet (1942): a haditengerészet ingás radiesztéziával próbálta bemérni az ellenséges hadihajók pozícióját.
Mussolini felkutatása (1943): az SS harminchat okkultistát és jövendőmondót gyűjtött össze, hogy látomások segítségével bukkanjanak a fogságba esett olasz diktátor nyomára.

Ez a gondolkodásmód a koncentrációs táborokban is megjelent. Sigmund Rascher hírhedt SS-orvos – aki brutális emberkísérleteket végzett Dachauban – egy radikális antropozófus fia volt. Apja természetgyógyászati és biodinamikus mezőgazdasági elméleteit, amelyek a talaj és a csillagok kozmikus erőit hirdették, a megszállt lengyel területeken is alkalmazni próbálták.

Az okkult és az áltudományos gondolkodás közvetlen utat nyitott a faji alapú megsemmisítés elméleti megalapozásához.

Vámpírok és vérfarkasok a náci propagandában

A faji tisztogatások ideológiai hátterét is természetfeletti metaforákkal bástyázták körül. 1943-ban a párt oktatási hivatala A zsidó vámpír káoszba dönti a világot címmel adott ki pamfletet. Hitler már a Mein Kampf-ban is rendszeresen használta a zsidóságra a „vámpír” és a „vérszívó” kifejezéseket. Úgy vélte, hogy a zsidó identitás lényege a romlás, és pusztán néhány egyén likvidálása hatástalan, a teljes struktúrát meg kell semmisíteni. A nácik azáltal, hogy a zsidóságot egy természetfeletti, démoni ellenségként mutatták be, sikeresen készítették fel a társadalmat a civilek tömeges legyilkolására.

Vérfaras ábrázolása.
A vérfarkas a náci okkultista ideológia szerint pozitív szerepben tűnik fel
Fotó: wikipédia_ Mont Sudbury

Ezzel szemben a vérfarkas (Werwolf) motívuma pozitív, hősies szerepben tűnt fel a náci folklórban. Hitler imádta a ragadozó imázst; főhadiszállásait Wolfsschanze (Farkasverem) és Werewolf névvel látta el. Rosenberg ideológusai szerint a vérfarkas az árja mesék visszatérő alakja, az Isten kutyái, akik megvédik a lelket a gonosztól. A háború végén Himmler ezen a néven szervezte meg a szövetségesek hátországában harcoló gerillacsoportokat (Operation Werewolf), amelyek feladata a szabotázs és az orvgyilkosság volt.

A végjáték és a technológiai miszticizmus

A birodalom összeomlása során, a sztálingrádi csata után, a racionális és a természetfeletti közötti határvonal teljesen elmosódott. Hitler kedvenc zeneszerzője, Richard Wagner Az istenek alkonya (Götterdämmerung) című operájának motívumai – amely a skandináv Ragnarök apokaliptikus, mindent elnyelő tűzvészét mutatja be – valósággá váltak a romokban heverő Németországban.

Wagner Istenek alkonya című darabjának díszlete.
Wagner Istenek alkonya című darabjának egyik díszlete, amikor a Ragnarök mindent elnyel
Fotó: wikipédia_Von Adam Cuerden

A náci vezetés és a lakosság egy része az elkerülhetetlen vereség elől a technológiai miszticizmusba menekült. Kétségbeesetten kerestek olyan pusztító csodafegyvereket (Wunderwaffe) – köztük antigravitációs gépeket vagy halálsugarakat –, amelyeknek semmilyen realitása nem volt. A természetfeletti képzeletvilág, a csodafegyverek és a vérfarkas-mítoszok a végórákban egyfajta kollektív terápiaként működtek, amelyek segítettek elviselni a fizikai és pszichológiai összeomlást, miközben a birodalom a náci okkultizmus díszletei között végleg alászállt a történelem sötétségébe.

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