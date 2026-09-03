Boszorkánykutatók és csodafegyverek: horrorfilmbe illő titkokat rejt a náci okkultizmus

A náci párt ideológiája a kezdetektől fogva szorosan összefonódott a természetfeletti képzetekkel, a nordikus mitológiával és a pogánysággal. Adolf Hitler, Heinrich Himmler és Joseph Goebbels tudatosan használták ki a német lakosság körében elterjedt spirituális útkeresést, hogy a tudományosan igazolható tények és a hagyományos vallások közötti űrben újfajta világmagyarázatot kínáljanak. Ez a gondolkodásmód nem maradt meg az elmélet szintjén: a náci okkultizmus intézményesült, és közvetlenül befolyásolta a kultúrát, a hadviselést, valamint a rezsim legszörnyűbb bűncselekményeit is.

A náci okkultizmus fő ideológusa, Himmler a szász fejedelem, I. Henrik sírjánál 1938-ban. Látogatásai során Himmler gyakran állt egyedül a sír mellett, majd úgy beszélt, mintha az elhunyt uralkodó szelleme üzenetet közvetített volna neki

Fotó: Bundesarchiv / wikipédia_Bundesarchiv

Okkultista alapok: a náci ideológia a faji elméletek mellett mélyen merített a skandináv mitológiából, a pogányságból és az asztrológiából, amelyeket intézményesítettek is.

a náci ideológia a faji elméletek mellett mélyen merített a skandináv mitológiából, a pogányságból és az asztrológiából, amelyeket intézményesítettek is. Mágia a háborúban: a Harmadik Birodalom vezetése ingákkal kereste az ellenséges hajókat, látnokokkal kutatott Mussolini után, és elhitte a világűr jégből való felépülését.

a Harmadik Birodalom vezetése ingákkal kereste az ellenséges hajókat, látnokokkal kutatott Mussolini után, és elhitte a világűr jégből való felépülését. Démoni propaganda: a holokauszt és a háborús mozgósítás hátterét vámpíros és vérfarkasos metaforákkal, valamint misztikus csodafegyverek ígéretével alapozták meg.

Hogy használta a Harmadik Birodalom a náci okkultizmus tanait?

A rezsim belső köreiben zajló spirituális útkeresés egyik első látványos jele az 1920 decemberében megrendezett téli napfordulós ünnepség volt. A náci párt hivatalos lapja szerint az esemény a faji és szellemi egység helyreállítását szolgálta. A felszólalók a régi nordikus mitológia alakjait, köztük Baldur napistent és Siegfriedet hívták életre. Ezzel párhuzamosan az egyházellenes elit megpróbált egy „hitelesebb”, germán természetvallást felépíteni a kereszténység alternatívájaként.

A wewelsburgi vár, amelyet korábban boszorkánysággal vádolt nők kivégzőhelyeként használtak, és e pereknek mintegy 80 000 kéziratát őrizték meg itt. Később a náci okkultizmus otthona lett

Fotó: Carsten Steger / wikipédia_Por Carsten Steger

Heinrich Himmler, az SS vezetője külön boszorkánykutató részleget (Hexen-Sonderauftrag) hozott létre, amely csaknem 30 ezer dokumentumot gyűjtött össze a középkori boszorkányüldözésekről. Himmler meggyőződése szerint az ősi, árja természetvallást a zsidó-keresztény hatás semmisítette meg, a boszorkányok pedig a germán hit védelmezői voltak. Otto Rahn régész még messzebb ment: könyveiben azt fejtegette, hogy a Szent Grál valójában egy égből hullott kő, amelyet egy katar eretnek kultusz őrzött, a tudást pedig a templomos lovagok és tibeti szerzetesek mentették át. Emiatt az SS még Tibetbe is indított expedíciót, hogy megtalálja az egykori Atlantiszról elmenekült ur-árja (ős árja) civilizáció nyomait.