15 éves kora óta szoláriumozott a nő - rák követelte az életét mindössze 30 évesen

Egy nő, aki nyíltan beszélt arról, hogy 15 éves kora óta rendszeresen járt szoláriumba, tragikus módon, mindössze 30 évesen meghalt bőrrákban.

Tinédzser kora óta rendszeresen szoláriumozott, már túl későn vették észre a bőrrákot. Fotó: JustGiving

Chelsea Tantum 28 éves volt, amikor előrehaladott melanomát állapítottak meg nála. A diagnózisát követően azon dolgozott, hogy figyelmeztessen másokat szoláriumozás veszélyeire, és arra sürgette az embereket, hogy mindig vizsgáltassák ki magukat, ha valami szokatlant vesznek észre.

Ha a történetem megosztása akár csak egyetlen embernek is segít abban, hogy időben ellenőriztesse az anyajegyét, felismerje a figyelmeztető jeleket, felhagyjon a szoláriumozással, vagy megértse, mennyire súlyos valójában a melanoma, akkor már megérte megszólalni

- írta egy nyilvános felhívásban a Just Giving adománygyűjtő oldalon.

Tinédzser kora óta rendszeresen szoláriumozott, már túl későn vették észre a bőrrákot

Chelsea korábban megosztotta, hogy mindössze 15 éves volt, amikor a barátaival együtt elkezdett szoláriumba járni, és versenyeztek, hogy ki tud a legbarnább lenni, annak ellenére, hogy még nem voltak elég idősek hozzá. A 20-as éveiben is folytatta a szokását, mielőtt 28 éves korában rákkal diagnosztizálták.

Kezdetben 3C stádiumú melanomát állapítottak meg nála, amely már átterjedt a mellére, a bordáira, a combcsontjaira, a tüdejére, a májára, a medencéjére és a gerincére. Amikor betöltötte a 30-at, Chelsea elárulta, hogy a betegség az agyára is átterjedt, elérve a negyedik stádiumot.

Ahogy közeledtem a 30. születésnapomhoz, szentül hittem, hogy hamarosan azokat a szavakat fogom hallani, amelyekre már oly régóta vártam: nincs jele a betegségnek. Ehelyett lesújtó híreket kaptam. A melanoma áttétet képzett az agyamban.

Kiemelte, hogy épp ezért fontos a tudatosság növelése, ugyanis a melanoma rendkívül gyorsan és agresszíven terjed.

Chelsea végül szeptember 30-án hunyt el - írja a LadBible.

Szigorúbb ellenőrzést követelt a szoláriumok használatára vonatkozóan

Chelsea a betegségét arra használta fel, hogy szigorúbb ellenőrzést követeljen a szoláriumok használatára vonatkozóan - beleértve a kötelező személyi igazolvány-ellenőrzést -, valamint hogy támogassa a betegséget kutató jótékonysági szervezeteket. Még májusban az Egyesült Királyság kormánya bejelentette, hogy be kívánja vezetni pontosan azt az intézkedést, amelyért a fiatal nő küzdött. Bár a 18 év alattiak számára tilos a szoláriumozás, aggályok merültek fel amiatt, hogy a kiskorúak továbbra is hozzáférhetnek a gépekhez - ezt Chelsea esete is rendkívül tisztán mutatta.