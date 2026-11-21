Az ellentétek vonzzák egymást - halljuk sokszor, sok helyen. Nincs ez másként a csillagjegyek esetében sem: bár első ránézésre nem is lehetnének különbözőbbek, gyakran talán nem is értjük, mit keresnek egymás oldalán, a kapcsolatuk ennek ellenére tartós. Hogy miért? Az alábbiakban most azokat a csillagjegypárokat mutatjuk be, amelyek a tévhitek dacára erős párost alkotnak, valamint rávilágítunk arra is, minek köszönhető, hogy ilyen jól összeillenek!

Az ellentétek vonzzák egymást: ezek a legszokatlanabb csillagjegypárok az asztrológia szerint / Fotó: Vows on the Move / Unsplash (Illusztráció)

Csillagjegypárok: szokatlanok, mégis működnek

Kos és Mérleg

A Kos ritkán vár engedélyre, míg a Mérleg hosszú perceket képes eltölteni azzal, hogy kiválassza például a megfelelő éttermet. Bár ez úgy hangozhat, mint remek alapot egy parázs vitára, a Kos arra ösztönözni a Mérleget, hogy döntsön végre. A Mérleg cserébe megtanítja a Kosnak, másoknak is vannak érzéseik, amelyeket érdemes először figyelembe venni.

Bika és Skorpió

Mindkét jegy hűséges, amely akár a birtoklási vágyig fokozódhat. A Bika nyugodt otthonra és teli hűtőszekrényre vágyik, a Skorpió pedig teljes őszinteségre és minden rejtett részletre. A köztük lévő viták akár egy egész hétig is elhúzódhatnak, mivel egyikük sem szeret elsőre engedni, azonban, ha egyszer kialakult a bizalom, ezt a párt majdhogynem lehetetlen elválasztani egymástól.

Ikrek és Nyilas

Az Ikrek óránként új témát boncolgathat, míg a Nyilas örömmel alakítja át mindegyiket életről szóló vitává. Közös bennük az utazás iránti szeretet is, a gyenge pontjuk viszont a napi rutin. Ha arra kerül a sor, hogy le kell foglalni az időpontot a fogorvoshoz, egyikük sem szívesen jelentkezik önkéntesnek.

Rák és Bak

A Rák a Hold jegye, a Bak pedig a Szaturnuszé. Az egyik az érzésekkel foglalkozik, a másik a hosszú távú tervvel. A Rák kezdetben hidegnek találhatja a Bakot, idővel azonban ez megváltozhat. Sok asztrológus ezt a párost azok közé sorolja, akik minél tovább vannak együtt, annál erőssebbé válnak.

Oroszlán és Vízöntő

Az Oroszlán szereti a figyelmet, és ezt nem is rejti véka alá, míg a Vízöntő a tágabb környezettel törődik, négyszemközt viszont távolságtartónak tűnhet, így akadhat néhány kínos este. Azonban a Vízöntő gyakran jobban csodálja az Oroszlán melegségét, mint amennyire azt beismeri, az Oroszlán pedig megtanulja tőle, a barátságon alapuló szerelem ugyanolyan erős lehet, mint a drámai.