„Az orvosok fertőzést találtak újszülött kisfiunk körme alatt – órákkal később minden szülő legrosszabb rémálmával kellett szembenéznünk”

Egy édesanya mesélte el kisfia szinte hihetetlen történetét: a csecsemőnél agydaganatot diagnosztizáltak, ám az elváltozásra egészen váratlan módon, egy apró körömfertőzés vizsgálata közben derült fény.
A 39 éves Sam Sharp 2020-ban adott életet kisfiának. Joey azonban mindössze 11 nappal a születése után kórházba került. A skóciai Midlothianben található Penicuikből származó csecsemő nehezen evett, folyamatosan veszített a súlyából, újszülöttkori sárgasága pedig makacsul nem akart elmúlni.
A szülőknek az is feltűnt, hogy a kisfiú időnként rángatózni kezdett.
Az orvosok egy egészen jelentéktelennek tűnő fertőzést is megvizsgáltak Joey egyik körme alatt. Az ezt követő ultrahangvizsgálat során azonban olyan elváltozásra bukkantak, amely végül elvezetett a kisfiú tüneteit okozó agydaganat felismeréséhez. Az ortopédiai ápolóként dolgozó Sam Sharp felidézte, hogy Joey ekkor még alig egy hete volt otthon.
Minden nap jött hozzánk a szülésznő és a védőnő, mert az újszülöttkori sárgasága nem javult. Nehezen evett, és fogyni is kezdett. Etetés közben apró görcsös rángások is jelentkeztek nála, de akkor még a szülésznők sem tudták megállapítani, mi okozhatja ezeket
– idézte fel az édesanya.
„Amikor bekerültünk a kórházba, az orvosok észrevettek valamit Joey egyik körme alatt, ami első pillantásra apró fertőzésnek tűnt. Annyira pici volt, szinte csak akkora, mint egy homokszem. Akkor még fogalmunk sem volt arról, hogy néhány órán belül minden szülő legrosszabb rémálmával kell szembenéznünk”.
A diagnózis után Joeyra hosszú és megterhelő kezeléssorozat várt: három agyműtéten esett át, és kilenc kemoterápiás kezelési ciklust kapott. Két operáció során a daganatot próbálták eltávolítani, a harmadik beavatkozásra pedig azért volt szükség, mert a visszamaradt hegszövet miatt a gyógyszerek már nem tudták megfelelően kordában tartani az epilepsziás rohamait.
A kisfiú állapota ekkorra rendkívül súlyossá vált: naponta több mint harminc epilepsziás rohama volt, táplálni pedig csak szondán keresztül tudták.
Joey egy klinikai vizsgálatban is részt vett, amelynek célja az volt, hogy a kutatók pontosabb képet kapjanak arról, hogyan alkalmazható a kemoterápia csecsemők kezelésében.
Azt mondták nekünk, hogy ha Joeyt még aznap nem műtik meg, valószínűleg nem éli túl
– mondta Sam.
„Még most is úgy emlékszem arra a beszélgetésre, mintha tegnap történt volna. Mindez a koronavírus-járvány idején zajlott, és a kórházi korlátozások miatt a férjemet, Stevent addigra már hazaküldték. Így teljesen egyedül ültem ott az alig néhány napos kisbabánkkal, miközben az orvosok elmondták, mit találtak nála.
Ápolóként pontosan értettem, mennyire súlyos a helyzet, de arra semmi sem készíthet fel egy szülőt, hogy ilyen híreket halljon a saját gyermekéről.
Szerencsére a kórház dolgozói elintézték, hogy a férjem visszajöhessen, mielőtt Joeyt betolták a műtőbe. Végignézni, ahogy az újszülött gyermeked eltűnik a műtő ajtaja mögött – ezt egyetlen szülőnek sem lenne szabad átélnie”.
A daganatból vett szövetminták vizsgálata végül lesújtó eredményt hozott. Az orvosok megállapították, hogy Joey glioblasztómában szenved, amely az agydaganatok egyik rendkívül agresszív, gyógyíthatatlannak tartott típusa.
2021. augusztus 4-én, amikor Joey kezelése már a végéhez közeledett, a család végre megkapta azt a hírt, amelyért hónapokon át imádkozott.
Joey éppen az utolsó kemoterápiás kezelését kapta a gyermekkórház nappali osztályán, amikor a kezelőorvosunk odalépett hozzánk. Emlékszem, könnyek voltak a szemében. Nyitott kórteremben voltunk, körülöttünk rengeteg súlyosan beteg gyermekkel és a családjaikkal, ezért nem ünnepelhetett hangosan. Csak halkan annyit mondott: Joey legfrissebb MR-vizsgálata szerint nincs nyoma a betegségnek
– idézte fel Sam.
Az édesanya elmondta, addig arra készültek, hogy a kemoterápia után újabb agyműtétre lesz szükség, ezért a diagnózis hallatán szinte felfoghatatlan megkönnyebbülést éreztek.
Hónapok óta először éreztük úgy, hogy végre újra kapunk levegőt.
Joey ma már ötéves. Bár legyőzte a daganatot, maradandó következményekkel él együtt: agyi eredetű mozgássérülése (cerebrális parézise) miatt jobb kezét csak korlátozottan tudja használni, a lábán rögzítőt visel, hosszabb utakra pedig kerekesszéket használ.
A megpróbáltatások ellenére Joey igazi életvidám kisfiú, aki édesanyja szerint minden pillanatot igyekszik kiélvezni. Imád úszni, és szívesen tölti az időt testvéreivel, a nyolcéves Carlyval és az egyéves Robbie-val. Joey életében időközben újabb fontos mérföldkőhöz érkezett: megkezdte az iskolát is – írja a Mirror.
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