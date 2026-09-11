„Az orvosok fertőzést találtak újszülött kisfiunk körme alatt – órákkal később minden szülő legrosszabb rémálmával kellett szembenéznünk”

Egy édesanya mesélte el kisfia szinte hihetetlen történetét: a csecsemőnél agydaganatot diagnosztizáltak, ám az elváltozásra egészen váratlan módon, egy apró körömfertőzés vizsgálata közben derült fény.

Körömfertőzés miatt vizsgálták a kisbabát, így derült ki az agresszív agydaganat diagnózisa

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Csak egy apró körömfertőzésnek tűnt, valójában halálos agydaganat rejtőzött a kisbaba szervezetében

A 39 éves Sam Sharp 2020-ban adott életet kisfiának. Joey azonban mindössze 11 nappal a születése után kórházba került. A skóciai Midlothianben található Penicuikből származó csecsemő nehezen evett, folyamatosan veszített a súlyából, újszülöttkori sárgasága pedig makacsul nem akart elmúlni.

A szülőknek az is feltűnt, hogy a kisfiú időnként rángatózni kezdett.

Az orvosok egy egészen jelentéktelennek tűnő fertőzést is megvizsgáltak Joey egyik körme alatt. Az ezt követő ultrahangvizsgálat során azonban olyan elváltozásra bukkantak, amely végül elvezetett a kisfiú tüneteit okozó agydaganat felismeréséhez. Az ortopédiai ápolóként dolgozó Sam Sharp felidézte, hogy Joey ekkor még alig egy hete volt otthon.

Minden nap jött hozzánk a szülésznő és a védőnő, mert az újszülöttkori sárgasága nem javult. Nehezen evett, és fogyni is kezdett. Etetés közben apró görcsös rángások is jelentkeztek nála, de akkor még a szülésznők sem tudták megállapítani, mi okozhatja ezeket

– idézte fel az édesanya.

„Amikor bekerültünk a kórházba, az orvosok észrevettek valamit Joey egyik körme alatt, ami első pillantásra apró fertőzésnek tűnt. Annyira pici volt, szinte csak akkora, mint egy homokszem. Akkor még fogalmunk sem volt arról, hogy néhány órán belül minden szülő legrosszabb rémálmával kell szembenéznünk”.

A diagnózis után Joeyra hosszú és megterhelő kezeléssorozat várt: három agyműtéten esett át, és kilenc kemoterápiás kezelési ciklust kapott. Két operáció során a daganatot próbálták eltávolítani, a harmadik beavatkozásra pedig azért volt szükség, mert a visszamaradt hegszövet miatt a gyógyszerek már nem tudták megfelelően kordában tartani az epilepsziás rohamait.

A kisfiú állapota ekkorra rendkívül súlyossá vált: naponta több mint harminc epilepsziás rohama volt, táplálni pedig csak szondán keresztül tudták.