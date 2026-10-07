Kézen állt a 38 hetes kismama - másnap már karjaiban tarthatta kisfiát

Egy tornász kismama akaratlanul is beindíthatta a szülését, amikor a terhessége vége felé próbára tette fizikai határait. Három évvel ezelőtt, fia, Ezra születése után, szeptember 23-án Samantha Afran közzétett egy videót, amelyen 38 hetes terhesen kézen áll. Úgy gondolja, hogy ez akár fel is gyorsíthatta a szülését, ugyanis Ezra kevesebb mint 24 órával később világra jött.

Csupán egy kézenállási kísérlet kellett ahhoz, hogy a kismama szülése beinduljon. (Képünk illusztráció) Fotó: Vad-Len / shutterstock

Csupán egy kézenállási kísérlet kellett ahhoz, hogy a kismama szülése beinduljon

Egy nemrég adott interjúban Afran elmondta, hogy korábban minden nap végzett kézenállást, és ezt a terhessége alatt is szerette volna folytatni. A gyakorlott jógázó azonban úgy érezte, hogy a teste azt jelzi: ideje abbahagynia, ezért a 25. héten szüneteltette a kézenállást.

Tizenhárom héttel később, miután találkozott a szülésznőjével, Afran azon kezdett gondolkodni, vajon képes lenne-e még kézen állni ilyen közel a terhessége végéhez. Ezért megpróbálta. A 38. héten sikerült is megtartania az egyensúlyát, de röviddel ezután váratlan fordulatot vettek az események.

Nem is sejtettem, hogy a kézenállásnak ilyen hatásai vannak

- mondta a nő, aki eleinte csak kényelmetlenül érezte magát.

Amint azonban a fájdalmai fokozódtak, úgy döntött, visszamegy a szülésznőjéhez. Ekkor kiderült, hogy valójában már vajúdik, de még nem volt eléggé előrehaladott állapotban, ezért azt tanácsolták neki, hogy sétáljon egyet.

Semmi esély, hogy elmegyek innen

- gondolta a nő.

Ekkor azonban hirtelen felgyorsultak az események. Afrannál gyorsan előrehaladt a vajúdás, és egy órával később már komoly fájdalmai voltak. A vécén ülve próbált megkönnyebbülést találni, de amint leült, segítséget kellett kérnie.

A kismama körülbelül egy percig nyomott, majd kisfia feje már látszódott. "Gyakorlatilag kirepült belőlem" - idézte fel. A szülésznő szerencsére még időben odaért, és el tudta kapni a csecsemőt, aki így gyakorlatilag a vécén született meg.

Azt hiszem, előző nap úgy este 6 óra körül csináltam meg azt a kézenállást, és másnap délután 4-re már otthon voltunk a kanapénkon. Volt egy elképzelésem arról, hogyan fog kinézni a vajúdás és a szülés. De ez nem az volt!

Ezra nemrég ünnepelte a harmadik születésnapját, és szüleihez hasonlóan ő is tud kézen állni. Bár édesanyja videója több várandós nőhöz is eljutott, Afran inkább azt tanácsolja, hogy ne próbálják meg utánozni a mutatványát, mivel az veszélyes is lehet - írta a People.