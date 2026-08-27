Exének kívánt rosszat a szakítás után Heni - végül súlyos leckét adott neki az élet

Heni sokáig úgy gondolta, ő ennek a történetnek az abszolút áldozata. A szakítás után mindenért Zolit, később pedig annak új szerelmét hibáztatta. Arra azonban álmában sem gondolt, hogy az élet egyszer szinte ugyanazt a helyzetet sodorja elé – ennek következtében pedig egészen más szemmel kell majd néznie önmagára is.

Szakítás után is van élet, de vigyázz, mit kívánsz volt párodnak!

Fotó: Alexa_Space

A szakítás után Heni sokáig reménykedett Zoli visszatérésében

Heni és Zoli négy évig alkottak egy párt. Közös jövőről, esküvőről, később már gyerekekről beszélgettek, ezért a nőt totális hidegzuhanyként érte, amikor párja közölte: nem áll készen a házasságkötésre és a családalapításra.

Azt hittem, egyszerűen csak megijedt az esküvőtől. Nagyon fájt, de a lelkem mélyén biztos voltam benne, hogy kis szünet után vissza fog jönni hozzám

– mesélte Heni. Nem így történt.

Kilépett az életéből, cserébe okkult praktikákkal próbálta tönkretenni az éetét.

Fotó: Pheelings media

Az exe továbblépett

Zoli nem sokkal később megismerkedett Anettel, és szinte azonnal beleszeretett. Fél év múlva pedig kiderült, hogy a nő gyermeket vár. Zoli boldogan vállalta a babát, és örömmel újságolta a közös barátoknak: ilyen mély érzelmeket talán még soha, senki mellett nem élt meg. Heni ekkor omlott össze teljesen.

„Miért neki adja meg azt, amit tőlem megtagadott? Ez a nő megkapja azt az életet, amit nekem kellene élnem” – gondolta magában Heni számtalanszor.

Egyszerűen képtelen volt elfogadni, hogy Zoli vele nem állt készen a családalapításra, egy másik nő mellett azonban néhány hónap alatt minden megváltozott.

Éjszakánként az internetet bújta: okkult praktikákra, házi voodoo-rituálékra és különféle mágikus módszerekre keresett rá. Gyakorlatilag semmilyen eszköztől nem riadt vissza, a szertartások gyakorlásakor pedig csak egy dolog járt a fejében: Zoli és Anett ne lehessenek boldogok együtt.

Amikor megszületett a pár gyermeke, a kisbaba az első időszakban sokat betegeskedett. Heni pedig olyasvalamit érzett, amit később maga is szégyellt: némi elégtételt.