Veszélyes meglepetés érte munka közben a villanyszerelőnek állt Cseh Lászlót

Nem mindennapi meglepetés érte a budapesti Billog hamburgerező vendégeit és dolgozóit, amikor egy áramkimaradás miatt kihívott villanyszerelőként nem más, mint Cseh László jelent meg. A hatszoros olimpiai érmes, világ- és Európa-bajnok úszó visszavonulása után tanulta ki a szakmát, és ma már sógorával közösen működtet villanyszerelő vállalkozást. Cseh László a Balázsék műsorában is beszélt arról, hogyan jutott el az élsporttól a villanyszerelésig.

Cseh László az úszás után új szakmát választott és villanyszerelő lett Fotó: AFP

Úszás után jött az ötlet Cseh László számára

Cseh László elárulta, hogy pályafutása befejezése után egy ideig maga sem tudta pontosan, mivel szeretne foglalkozni. Ekkor merült fel benne a villanyszerelés gondolata.

Amikor abbahagytam az úszást, egy darabig azon gondolkodtam, mi szeretnék lenni, ha „nagy leszek”. Aztán egyszer csak beugrott, hogy próbáljuk meg a villanyszerelést. A sógorom is azt mondta, hogy ez remek ötlet, ezért együtt elvégeztük a tanfolyamot és a képzést. Most már közel két éve villanyszerelőként dolgozunk, és van egy közös cégünk is, amit "Áramban edzetteknek" neveztünk el

– mesélte.

A szakma veszélyeiről is szó esett. Az olimpiai érmes sportoló elismerte, hogy előfordult már vele kisebb áramütés, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a munkavédelmi szabályokat mindig komolyan kell venni.

"Persze, olyan is volt már, hogy megrázott az áram, de szerencsére nem komolyan. Nagyon fontos, hogy amin dolgozunk, azt előtte feszültségmentesítsük, mindent le kell kapcsolni. Így biztonságosabb, és természetesen dolgozni is könnyebb" – fogalmazott Cseh László.

Korábban eszébe sem jutott a villanyszerelés

Érdekesség, hogy aktív sportolóként Cseh László egyáltalán nem gondolt arra, hogy egyszer ebben a szakmában dolgozik majd. A műszaki dolgok azonban már korábban is érdekelték.

Amikor még úsztam, eszembe sem jutott a villanyszerelés. A számítógépekhez mindig volt valamennyi affinitásom, még 3D-s nyomtatót is raktam össze, de a villanyszereléshez akkor még fogalmam sem volt. Most már azért valamivel több van, például azt is tudom, melyik színű vezetéket nem érdemes megérinteni

– viccelődött, majd elmondta, hogy nem elsősorban anyagi megfontolásból választotta az új szakmát. Olimpiai eredményeinek köszönhetően életjáradékot kap, így számára a munka inkább az alkotásról és a problémák megoldásáról szól.