"Ha ezt a videót látjátok, az csak azt jelenti, hogy eljött az időm" – saját halálhírét osztotta meg a családanya

Szívszorító videó látott napvilágot a 39 éves, közkedvelt, rákbeteg TikTokker oldalán: saját halálhírét jelentette be Andree Greig Baudoin egy előre felvett videó segítségével. A közösségi média-sztár és családanya rendszeresen osztott meg videókat egészségi állapotáról és a rák elleni küzdelméről, mígnem augusztus 22-én végül örökre le nem hunyta a szemét. Halála előtt gyakran beszélt arról, milyen kezelésekben részül, és arról is, hogy sajnos már semmit nem tehetnek érte az orvosok, ami miatt az állapota az utóbbi időben gyorsan romlott.

Saját halálhírét osztotta meg a közkedvelt TikTokker Fotó: 123RF

Csak azt kérdezem folyamatosan: még meddig, Uram? Meddig kell még szenvednem?

- tette fel a kérdést egy korábbi videójában, míg mostani, halálhírét megosztó Tiktok-posztjában így jelentkezett:

Sziasztok, TikTok-családom! Ha ezt a videót látjátok, az csak azt jelenti, hogy eljött az időm, és elmentem. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy szerettetek, imádkoztatok értem és szurkoltatok nekem, még akkor is, amikor mindenféle őrültséget csináltam. Az igazság az, hogy nem félek attól, ahová tartok. Nem félek a haláltól. Ettől nem rettegek. De teljesen összetör, hogy itt kell hagynom a családomat. Teljesen összetör, hogy ilyen korán kell elmennem. 39 éves vagyok. Soha nem láthatom a fiamat megházasodni, a lányomat férjhez menni. Soha nem ismerhetem meg az unokáimat. Soha nem öregedhetek meg a férjemmel, akit teljes szívemből szeretek

- vallotta be videójában hozzátéve, rákbetegsége elején csak azért kezdett el videókat készíteni magáról, hogy gyermekei később visszanézhessék azokat, írja a LadBible.

Férje is megerősítette halálhírét

Sziasztok, Andree TikTok-világa! A férje, Rocky vagyok. Szombat este elhunyt. Azt szerette volna, hogy szívből megköszönjem mindenkinek azt a szeretetet és támogatást, amit ebben az időszakban kapott. Nagyon köszönjük mindenkinek

- közölte férje, Rocky.