Szívszorító vallomást tett Demcsák Zsuzsa: újabb gyermeke hagyja el az országot

Demcsák Zsuzsa számára egyszerre lehet büszkeséggel és fájdalommal teli ez az időszak. A műsorvezető lánya ugyanis külföldön folytatja tanulmányait, így Demcsák Zsuzsa fia után már ő is egy másik országban építi tovább az életét. Zsuzsa most egy megható TikTok-videóban mutatta meg, hogyan búcsúzott el lányától. A közös séta közben készült felvételeken jól látszik, milyen szoros kötelék fűzi őket egymáshoz.

Demcsák Zsuzsa anyaként nehezen élte meg a búcsút (Fotó: Szabolcs László)

Demcsák Zsuzsa gyermekei külföldön folytatják a tanulmányaikat

A videón anya és lánya együtt sétálnak, közben nevetgélnek, láthatóan próbálják kiélvezni az utolsó közös pillanatokat. A könnyednek tűnő jelenetek mögött azonban ott van a búcsú fájdalma is: Zsuzsa pontosan tudja, hogy ezután jóval ritkábban ölelheti meg a gyermekét, mint korábban.

A Farm VIP műsorvezetője korábban már megtapasztalta, milyen érzés, amikor a gyermeke külföldön tanul, hiszen fia is az országhatáron túl folytatta tanulmányait. Most pedig lánya is elindult a saját útján, ami édesanyaként hatalmas büszkeséget jelent számára, ugyanakkor az elengedés pillanata egyáltalán nem könnyű.