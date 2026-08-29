Szívszorító vallomást tett Demcsák Zsuzsa: újabb gyermeke hagyja el az országot

Demcsák Zsuzsa számára egyszerre lehet büszkeséggel és fájdalommal teli ez az időszak. A műsorvezető lánya ugyanis külföldön folytatja tanulmányait, így Demcsák Zsuzsa fia után már ő is egy másik országban építi tovább az életét. Zsuzsa most egy megható TikTok-videóban mutatta meg, hogyan búcsúzott el lányától. A közös séta közben készült felvételeken jól látszik, milyen szoros kötelék fűzi őket egymáshoz.
A videón anya és lánya együtt sétálnak, közben nevetgélnek, láthatóan próbálják kiélvezni az utolsó közös pillanatokat. A könnyednek tűnő jelenetek mögött azonban ott van a búcsú fájdalma is: Zsuzsa pontosan tudja, hogy ezután jóval ritkábban ölelheti meg a gyermekét, mint korábban.
A Farm VIP műsorvezetője korábban már megtapasztalta, milyen érzés, amikor a gyermeke külföldön tanul, hiszen fia is az országhatáron túl folytatta tanulmányait. Most pedig lánya is elindult a saját útján, ami édesanyaként hatalmas büszkeséget jelent számára, ugyanakkor az elengedés pillanata egyáltalán nem könnyű.
A közös séta talán éppen ezért is volt annyira fontos: még egy utolsó alkalom, amikor csak egymásra figyelhettek, mielőtt a távolság közéjük áll. Zsuzsa őszintén vallott arról is, milyen nehéz volt számára az elválás.
Életem egyik legnehezebb napja. Még egy utolsó séta a lányommal, mielőtt egy másik országban hagytam, aztán órákig nem láttam a könnyeimtől. Mintha kitépték volna a szívemet. Pedig tudom, hogy minden rendben lesz, én pedig örökké itt leszek neki.
Demcsák Zsuzsa természetesen örül annak, hogy gyermeke új lehetőséget kap, tanulhat, tapasztalatokat szerezhet és önállóan próbálhat szerencsét, anyai szívvel mégis fájdalmas megélni, hogy a mindennapjaiban nem ugyanúgy fog ezentúl a lánya részt venni, mint eddig. A távolság azonban nem változtat azon, hogy Zsuzsa számára a gyermekei továbbra is az első helyen állnak. Bár mostantól nem tudja őket bármikor megölelni vagy egy közös sétára elvinni, ahogy ő maga is írta, mindig ott lesz számukra. Ez a búcsú így egyszerre szól az elengedésről, az anyai büszkeségről és arról a feltétel nélküli szeretetről, amelyet még több ezer kilométer sem tud megváltoztatni.
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