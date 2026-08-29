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„22 év alatt még soha nem láttam ilyen helyszínt” – öt embert találtak holtan egy háznál, még a rendőröket is megdöbbentette a látvány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 21:00
holttestrendőrség
Öt ember és több háziállat holttestére bukkantak egy ingatlannál, miközben az ügy első számú gyanúsítottját napokkal később, mintegy 300 kilométerrel távolabb találták meg holtan az autójában. A hatóságok gyilkosság miatt indítottak nyomozást, azt azonban egyelőre nem közölték, pontosan hogyan haltak meg az áldozatok.
N.T.
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Rejtély övezi öt ember halálát, miután a rendőrség több mint 290 kilométerrel arrébb megtalálta a gyilkosság első számú gyanúsítottjának holttestét. A rendőrség szombaton (augusztus 22-én) öt holttestet talált egy Forest Grove-i ingatlannál. Az Oregon állambeli település mintegy 50 kilométerre nyugatra fekszik Portlandtől, az állam legnagyobb városától. A hatóságokat eredetileg egy kigyulladt jármű miatt riasztották a helyszínre.

Rejtélyes ötszörös gyilkosság: holtan találták a fő gyanúsítottat
Rejtélyes ötszörös gyilkosság: holtan találták a fő gyanúsítottat 
Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

Rejtélyes ötszörös gyilkosság: holtan találták a fő gyanúsítottat

Az öt ember meggyilkolása után hajtóvadászat indult a feltételezett elkövető kézre kerítésére. A hatóságok kedden (augusztus 25-én) közölték, hogy a 36 éves Benjamin Charles Parkert holtan találták az autójában a Washington állambeli Enumclaw-ban, mintegy 300 kilométerre északra a bűncselekmény helyszínétől.

A rendőrség az áldozatok személyazonosságáról is közölt részleteket, azt azonban továbbra sem tudni pontosan, hogyan vesztették életüket. A Washington megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint az áldozatok között van Parker barátnője, a 26 éves Stella Jade Kimsey, a nő 60 éves édesanyja, Rowan Karla Kimsey, valamint 85 éves nagymamája, Mary Elizabeth Kimsey.

A halottak között volt Stella Kimsey legjobb barátnője, a 26 éves Linsey Mae Haraldsen, valamint Haraldsen párja, a 27 éves Alvin Raymond Chu is. A hatóságok közlése szerint a Portlandtől mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő ingatlan Rowan Kimsey tulajdonában volt, aki lányával, Stellával és Parkerrel együtt élt ott.

A helyszínen két macskát és két kutyát is holtan találtak. Egy másik macskát állatorvoshoz szállítottak, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy később el kellett altatni. A seriffhivatal kedden kiadott újabb tájékoztatásában sem közölte, pontosan mi okozta az emberek és az állatok halálát.

Az öt holttestet szombaton találták meg, a hatóságok pedig vasárnap jelentették be, hogy emberölés miatt indítottak nyomozást. Már ekkor hangsúlyozták, hogy rendkívül összetett ügyről van szó, és a helyszín is szokatlanul nagy területet ölel fel.

Az itt töltött 22 évem alatt még soha nem vettem részt, és nem is találkoztam ilyen összetett helyszínnel egy ehhez hasonló nyomozás során

– mondta Caprice Massey seriff.

Massey a hétfőn tartott első sajtótájékoztatón arra kérte mindazokat, akik ismerik az ingatlant vagy az ott élőket, hogy osszanak meg a hatóságokkal minden olyan információt, amely segítheti a nyomozást – írja a Mirror

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