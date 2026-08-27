A Dawson és a haverok sztárjánál rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak

Busy Philipps sokkoló vallomást tett egészségi állapotáról. A Dawson és a haverok sztárjánál egy rutinvizsgálat során ritka, rosszindulatú agydaganatot találtak, ami miatt már két műtéten is átesett.
Busy Philipps februárban szembesült azzal, hogy komoly egészségügyi problémával kell megküzdenie. A Dawson és a haverok sztárja egy teljes testet vizsgáló MRI-vizsgálat során tudta meg, hogy egy ritka fajta rosszindulatú agydaganata van. A 47 éves színésznőnél 2-es fokozatú oligodendrogliomát diagnosztizáltak. Ez egy ritka, általában lassan növekvő agydaganattípus, amelyet rosszindulatúnak tekintenek, ugyanakkor az ilyen daganatok kezelhetősége viszonylag kedvező.
Busy Philipps-nek ezután további MRI-vizsgálatokon kellett átesnie, majd az orvosok egyértelművé tették számára, hogy a daganatot el kell távolítani. A műtétet március 2-án hajtották végre és az orvosok sikeresen eltávolították a 2,6 centiméteres daganatot. A megpróbáltatásoknak azonban még nem volt vége. A Dawson és a haverok sztárjának felépülését egy komplikáció nehezítette meg: a műtéti seb környékén fertőzés alakult ki, emiatt újabb beavatkozásra volt szükség. A fertőzés miatt a felépülése hosszabbá vált, mint amire eredetileg számított. És bár a két műtét jelentősen megviselte, egyelőre úgy néz ki, nincs szüksége kemoterápiára vagy sugárkezelésre.
A történtek időzítése ráadásul rendkívül megrázó volt. A vizsgálat előtti napon hunyt el az egykori Dawson és a haverok-beli kollégája és jóbarátja, James Van Der Beek, aki rákbetegséggel küzdött. Busy Philipps emiatt még azon is elgondolkodott, hogy lemondja az MRI-t. Végül volt férje, Marc Silverstein biztatta arra, hogy tartsa meg az időpontot.
A Dawson és a haverok sztárjának az elmúlt fél év volt élete legfurcsább hat hónapja, ugyanakkor most már hálás azért, hogy időben kiderült a probléma és úgy érzi, ő a legszerencsésebb a világon. A betegsége a karrierjét sem állította meg, Busy Philipps ugyanis felépülése közben megkapta álmai egyik szerepét a CBS készülő Cupertino című sorozatában. Mostani vallomásával pedig reméli, hogy tapasztalatai tanulságul szolgálhatnak másoknak, különösen a nőknek, hogy hallgassanak az ösztöneikre.
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