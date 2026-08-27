A Dawson és a haverok sztárjánál rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak

Busy Philipps sokkoló vallomást tett egészségi állapotáról. A Dawson és a haverok sztárjánál egy rutinvizsgálat során ritka, rosszindulatú agydaganatot találtak, ami miatt már két műtéten is átesett.

A Dawson és a haverok sztárjánál, Busy Philipps-nél rosszindulatú agydaganatot találtak

(Fotó: O'Connor/AFF-USA.com/Northfoto)

Busy Philipps -nél rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak

-nél rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak A Dawson és a haverok sztárja egy teljes testre kiterjedő MRI-vizsgálat során tudta meg a rossz hírt

sztárja egy teljes testre kiterjedő MRI-vizsgálat során tudta meg a rossz hírt A 47 éves színésznő azóta két műtéten is átesett.

A Dawson és a haverok színésznője nehéz időszakon van túl

Busy Philipps februárban szembesült azzal, hogy komoly egészségügyi problémával kell megküzdenie. A Dawson és a haverok sztárja egy teljes testet vizsgáló MRI-vizsgálat során tudta meg, hogy egy ritka fajta rosszindulatú agydaganata van. A 47 éves színésznőnél 2-es fokozatú oligodendrogliomát diagnosztizáltak. Ez egy ritka, általában lassan növekvő agydaganattípus, amelyet rosszindulatúnak tekintenek, ugyanakkor az ilyen daganatok kezelhetősége viszonylag kedvező.

Busy Philipps két műtéten is átesett

Busy Philipps-nek ezután további MRI-vizsgálatokon kellett átesnie, majd az orvosok egyértelművé tették számára, hogy a daganatot el kell távolítani. A műtétet március 2-án hajtották végre és az orvosok sikeresen eltávolították a 2,6 centiméteres daganatot. A megpróbáltatásoknak azonban még nem volt vége. A Dawson és a haverok sztárjának felépülését egy komplikáció nehezítette meg: a műtéti seb környékén fertőzés alakult ki, emiatt újabb beavatkozásra volt szükség. A fertőzés miatt a felépülése hosszabbá vált, mint amire eredetileg számított. És bár a két műtét jelentősen megviselte, egyelőre úgy néz ki, nincs szüksége kemoterápiára vagy sugárkezelésre.

Busy Philipps MRI-vizsgálata egy nappal James Van Der Beek halála után zajlott

(Fotó: Joseph Marzullo/Northfoto)

A vizsgálat egy nappal barátja, James Van Der Beek halála után zajlott

A történtek időzítése ráadásul rendkívül megrázó volt. A vizsgálat előtti napon hunyt el az egykori Dawson és a haverok-beli kollégája és jóbarátja, James Van Der Beek, aki rákbetegséggel küzdött. Busy Philipps emiatt még azon is elgondolkodott, hogy lemondja az MRI-t. Végül volt férje, Marc Silverstein biztatta arra, hogy tartsa meg az időpontot.