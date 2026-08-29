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Mindenkit sokkolt, hogy 24 év után véget ért Balázs Andiék kapcsolata - Sztárok, akik több évtized után szakítottak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Balázs Andi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 29. 18:00
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Ha egy kapcsolat több évtizedet is megél, akkor az már teljesen stabilnak mondható... Vagy mégsem? Balázs Andi és vőlegénye 24 együtt töltött év után szakítottak, de rajtuk kívül is sok olyan sztárpár van, akik akár több évtizedet is megéltek egymás mellett, majd mégis különváltak.
Kiss Nikolett
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Balázs Andi és vőlegénye, Ridzi Gábor 24 év után döntöttek úgy, hogy elengedik egymás kezét. A színésznő őszinte vallomása rávilágít arra a fájdalmas igazságra, hogy az idő múlásával a legmélyebb szerelem is átalakulhat. Nem ők az egyetlenek a hazai és a nemzetközi sztárvilágban, akik évtizedekig tartó közös út után választották a különválást.  

Balázs Andi és párja már nincsenek együtt.
Balázs Andi és párja 24 év után szakítottak (Fotó: hot! magazin archív)

Vitray Tamás és Kállay Bori házassága 32 év után ért véget

A magyar televíziózás meghatározó alakja, Vitray Tamás és az operettszínésznő, Kállay Bori szakítása annak idején meglepte a nyilvánosságot. 32 együtt töltött év után, 2019-ben döntöttek a válás mellett. Vitray ekkor már 87 esztendős volt, ám mindketten belátták, hogy a kapcsolatuk elhidegült, és a kölcsönös tisztelet megtartása érdekében jobb, ha külön költöznek.  

Vitray Tamás és Kállay Bori 32 év után váltak el.
Sokan azt gondolták, Vitray Tamás és Kállay Bori szerelme örökké fog tartani (Fotó: hot! magazin archív)

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt 20 év után engedték el egymást

A népszerű színészpár két évtizeden át képezett szoros egységet a magánéletben és a színpadon egyaránt. Közös fellépések, sikeres színházi szerepek és két fiuk nevelése kötötte össze őket. 2015 végén hozták nyilvánosságra, hogy a házasságuk megmentésére tett kísérletek ellenére a különválás mellett döntöttek. Homonnay Zsolt és Polyák Lilla válása békésen zajlott, a gyerekek nevelésében azóta is partnerek maradtak.  

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt közösen nevelik tovább gyerekeiket.
Polyák Lilla és Homonnay Zsolt kereken húsz évet éltek le egymás mellett (Fotó: MW archív)

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 27 évnyi házasság után döntöttek a válás mellett

Hollywood egyik legstabilabbnak hitt álompárja 2023 őszén jelentette be, hogy külön utakon folytatják. Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 1996-ban kötötték össze az életüket és 27 éven át kitartottak egymás mellett. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az egyéni fejlődésük és önálló útjuk megtalálása miatt döntöttek a válás mellett, miközben egymás iránti tiszteletük megmaradt.  

Hugh Jackman továbblépett a válása óta.
Szinte sokkolta a világot Hugh Jackmanék válása (Fotó: Starmax/Northfoto)

Meryl Streep és Don Gummer 45 év után külön utakon folytatják

A többszörös Oscar-díjas színésznő és szobrász férje rekordhosszúságú, 45 éves házasság után hozták meg a döntést a különválásról. Kiderült, hogy Meryl Streep és Don Gummer már évekkel a bejelentés előtt csendben szétköltöztek, ám a jó viszonyt és a szoros családi köteléket a szakítás után is megőrizték.  

Meryl Streep a válása óta Martin Short partnere.
Majdnem fél évszázadon át volt házas Meryl Streep és férje (Fotó: UPI Photo/eyevine/Northfoto)

Marsi Anikó és Palik László 16 év után váltak el 

A hazai képernyősök egyik legismertebb párja 16 év házasság után hozta meg a végleges döntést. Bár közösen nevelték fel két fiukat és hosszú éveken át támogatták egymást a karrierjükben is, Marsi Anikó és Palik László kapcsolata egy idő után elfáradt, így a csendes válást választották.

Marsi Anikó és Palik László igazi álompárnak számítottak.
Marsi Anikóék a mai napig jó kapcsolatot ápolnak egymással (Fotó: hot! magazin archív)

Balázs Andi és Gábor között megmaradt a szeretet

A hosszú évek alatt kiépített közös élet feladása sosem egyszerű feladat. Balázs Andiék és a többi ismert sztárpár példája mutatja, hogy a méltóságteljes elengedéshez és az újrakezdéshez 20-30 év után bátorság kell, de a szeretet és a tisztelet a szakítás után sem vész el. 

 

 

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