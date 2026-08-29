Mindenkit sokkolt, hogy 24 év után véget ért Balázs Andiék kapcsolata - Sztárok, akik több évtized után szakítottak

Balázs Andi és vőlegénye, Ridzi Gábor 24 év után döntöttek úgy, hogy elengedik egymás kezét. A színésznő őszinte vallomása rávilágít arra a fájdalmas igazságra, hogy az idő múlásával a legmélyebb szerelem is átalakulhat. Nem ők az egyetlenek a hazai és a nemzetközi sztárvilágban, akik évtizedekig tartó közös út után választották a különválást.
A magyar televíziózás meghatározó alakja, Vitray Tamás és az operettszínésznő, Kállay Bori szakítása annak idején meglepte a nyilvánosságot. 32 együtt töltött év után, 2019-ben döntöttek a válás mellett. Vitray ekkor már 87 esztendős volt, ám mindketten belátták, hogy a kapcsolatuk elhidegült, és a kölcsönös tisztelet megtartása érdekében jobb, ha külön költöznek.
A népszerű színészpár két évtizeden át képezett szoros egységet a magánéletben és a színpadon egyaránt. Közös fellépések, sikeres színházi szerepek és két fiuk nevelése kötötte össze őket. 2015 végén hozták nyilvánosságra, hogy a házasságuk megmentésére tett kísérletek ellenére a különválás mellett döntöttek. Homonnay Zsolt és Polyák Lilla válása békésen zajlott, a gyerekek nevelésében azóta is partnerek maradtak.
Hollywood egyik legstabilabbnak hitt álompárja 2023 őszén jelentette be, hogy külön utakon folytatják. Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness 1996-ban kötötték össze az életüket és 27 éven át kitartottak egymás mellett. Közleményükben hangsúlyozták, hogy az egyéni fejlődésük és önálló útjuk megtalálása miatt döntöttek a válás mellett, miközben egymás iránti tiszteletük megmaradt.
A többszörös Oscar-díjas színésznő és szobrász férje rekordhosszúságú, 45 éves házasság után hozták meg a döntést a különválásról. Kiderült, hogy Meryl Streep és Don Gummer már évekkel a bejelentés előtt csendben szétköltöztek, ám a jó viszonyt és a szoros családi köteléket a szakítás után is megőrizték.
A hazai képernyősök egyik legismertebb párja 16 év házasság után hozta meg a végleges döntést. Bár közösen nevelték fel két fiukat és hosszú éveken át támogatták egymást a karrierjükben is, Marsi Anikó és Palik László kapcsolata egy idő után elfáradt, így a csendes válást választották.
A hosszú évek alatt kiépített közös élet feladása sosem egyszerű feladat. Balázs Andiék és a többi ismert sztárpár példája mutatja, hogy a méltóságteljes elengedéshez és az újrakezdéshez 20-30 év után bátorság kell, de a szeretet és a tisztelet a szakítás után sem vész el.
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