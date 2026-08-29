„Csak házas férfiakkal vagyok hajlandó lefeküdni, mert ők nem törhetik össze a szívem – de már szeretnék felhagyni ezzel”

Egy 29 éves nő, akit korábban megcsalt a párja, a szakítás után maga is házas férfiakkal kezdett viszonyt, most azonban ráébredt, hogy ezzel éppen azt teszi másokkal, ami korábban neki is hatalmas fájdalmat okozott.
A nő elmondása szerint volt párja megcsalása különösen mély nyomot hagyott benne. Éppen egy régi iskolatársa esküvőjén vett részt, amikor az ajtócsengő kameráján keresztül meglátott egy fiatal nőt belépni közös lakásukba. A felvételen azt is hallotta, amint 33 éves párja azt javasolja a vendégének, hogy menjenek fel az emeletre „egy kis szórakozásra”.
A levélíró szerint a másik nő 18–20 év körüli lehetett. Amikor később szembesítette párját a történtekkel, a férfi nem is próbálta tagadni a megcsalást. Összepakolta a holmiját a nő lakásában, majd elköltözött. A szakítás azonban nem jelentette azt, hogy a fájdalom is egyik napról a másikra eltűnt. „Összetört a szívem” – vallotta be a tanácskérő, aki később egészen más módon próbált továbblépni a történteken.
A szakítás óta ugyanis a nőnek több futó kalandja is volt, méghozzá kizárólag házas férfiakkal.
Mint mondta, éppen azért vonzódik hozzájuk, mert egyik fél sem akar komoly kapcsolatot: számára most a kötöttségek nélküli együttlétek jelentik a biztonságot, ugyanis retteg attól, hogy ismét összetörik a szívét.
Amikor a barátaival szórakozni megy és megismerkedik valakivel, rendszerint azt is kideríti, hogy az illető kapcsolatban él-e. Nemrég egy barátja eljegyzési partiján azonban a kelleténél jóval többet ivott, másnap hajnalban pedig egy férfi ágyában ébredt. „Jaj, ne! Már megint megtettem” – futott át az agyán. A helyzetet még kínosabbá tette számára, hogy reggel még a férfi nevét is meg kellett kérdeznie. Mint bevallotta, nagyon szégyelli magát a történtek miatt.
Ráadásul mindössze egy héttel korábban is hasonló kalandba keveredett egy férfival, akivel egy vasútállomás peronján ismerkedett meg. A 37 éves férfi már az elején elmondta neki, hogy házas, ezt ő azonban rögtön vonzónak találta.
A vonaton megismert férfival egészen hazáig beszélgettek, majd amikor a nő állomásához értek, a férfi felvetette, hogy felmehetne hozzá „egy kávéra”. Mindketten pontosan tudták, hogy valójában mire készülnek. A találkozás azonban végül rossz érzést hagyott a nőben: közvetlenül az együttlét után ismét bűntudata támadt.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy két házas kollégájával is viszonya volt, amiről maga is tudja, hogy helytelen döntés volt. Egyikük egy 40 éves férfi, aki a munkahelyén látványosan hangsúlyozza, mennyire elkötelezett a felesége és a gyermekei iránt. Furcsa módon éppen ez teszi vonzóvá a számára, hiszen úgy érzi, így biztos lehet benne, hogy a kapcsolatukból soha nem lesz semmi komoly.
A 29 éves nő mostanra azonban felismerte, hogy nem folytathatja tovább ezt az életmódot. Miközben korábbi párja hűtlensége miatt ő maga is súlyosan sérült, most sorra házas férfiakkal kezd viszonyt, majd utána szégyent és bűntudatot érez.
Tudom, hogy ezt nem csinálhatom tovább. Hogyan tudnék leszokni róla?
– tette fel végül a kérdést.
A kétségbeesett nő segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki szerint azzal, hogy idegenekkel létesít szexuális kapcsolatot, nemcsak a nemi úton terjedő fertőzések veszélyének teszi ki magát, hanem más módon is kockázatos helyzetekbe kerülhet. A tanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a szívfájdalmat nem lehet alkalmi kapcsolatokkal elnyomni.
Úgy véli, a nő viselkedése egyre inkább szembemegy a saját értékrendjével, és az önbizalmának sem tesz jót. Ahhoz, hogy ki tudjon törni ebből a körből, egy időre teljesen fel kellene hagynia az alkalmi kalandokkal, és meg kellene próbálnia egyedül lenni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy le kell mondania a szórakozásról.
Deidre azt javasolja, továbbra is találkozzon a barátaival és járjon el otthonról, ugyanakkor állítson fel magának egyértelmű határokat. Eldöntheti például, hogy éjfélre mindig hazaér, és ehhez következetesen tartja is magát.
Másnap sokkal jobban fogod érezni magad, ha nem másnaposan ébredsz egy idegen mellett
– fogalmazott a tanácsadó.
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