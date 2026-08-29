„Csak házas férfiakkal vagyok hajlandó lefeküdni, mert ők nem törhetik össze a szívem – de már szeretnék felhagyni ezzel”

Egy 29 éves nő, akit korábban megcsalt a párja, a szakítás után maga is házas férfiakkal kezdett viszonyt, most azonban ráébredt, hogy ezzel éppen azt teszi másokkal, ami korábban neki is hatalmas fájdalmat okozott.

Megcsalta a párja, most csak házas férfiakkal fekszik le egy 29 éves nő

Fotó: Kaspars Grinvalds

Megcsalta a párja, most csak házas férfiakkal fekszik le egy 29 éves nő

A nő elmondása szerint volt párja megcsalása különösen mély nyomot hagyott benne. Éppen egy régi iskolatársa esküvőjén vett részt, amikor az ajtócsengő kameráján keresztül meglátott egy fiatal nőt belépni közös lakásukba. A felvételen azt is hallotta, amint 33 éves párja azt javasolja a vendégének, hogy menjenek fel az emeletre „egy kis szórakozásra”.

A levélíró szerint a másik nő 18–20 év körüli lehetett. Amikor később szembesítette párját a történtekkel, a férfi nem is próbálta tagadni a megcsalást. Összepakolta a holmiját a nő lakásában, majd elköltözött. A szakítás azonban nem jelentette azt, hogy a fájdalom is egyik napról a másikra eltűnt. „Összetört a szívem” – vallotta be a tanácskérő, aki később egészen más módon próbált továbblépni a történteken.

A szakítás óta ugyanis a nőnek több futó kalandja is volt, méghozzá kizárólag házas férfiakkal.

Mint mondta, éppen azért vonzódik hozzájuk, mert egyik fél sem akar komoly kapcsolatot: számára most a kötöttségek nélküli együttlétek jelentik a biztonságot, ugyanis retteg attól, hogy ismét összetörik a szívét.

Amikor a barátaival szórakozni megy és megismerkedik valakivel, rendszerint azt is kideríti, hogy az illető kapcsolatban él-e. Nemrég egy barátja eljegyzési partiján azonban a kelleténél jóval többet ivott, másnap hajnalban pedig egy férfi ágyában ébredt. „Jaj, ne! Már megint megtettem” – futott át az agyán. A helyzetet még kínosabbá tette számára, hogy reggel még a férfi nevét is meg kellett kérdeznie. Mint bevallotta, nagyon szégyelli magát a történtek miatt.

Ráadásul mindössze egy héttel korábban is hasonló kalandba keveredett egy férfival, akivel egy vasútállomás peronján ismerkedett meg. A 37 éves férfi már az elején elmondta neki, hogy házas, ezt ő azonban rögtön vonzónak találta.