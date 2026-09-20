Ezt imádni fogja a gyereked: isteni müzliszelet házilag – Recept

Ha a gyereked rajong az édességekért, és szívesen készítenél neki otthon egy finom és egészséges nasit, akkor ezt a házi müzliszeletet mindenképpen ki kell próbálnod. A banán és az alma természetesen édesíti, a mandula és az aszalt gyümölcsök pedig igazán ízletessé teszik. Házi müzliszelet receptünkkel garantált lesz a siker!
A boltok polcain rengeteg különböző müzliszelet közül válogathatunk, de ha otthon készítjük el, akkor pontosan tudjuk majd, hogy mi került bele. Ráadásul nem kell hozzá különleges konyhai tudás sem: néhány alapanyag, egy kis keverés, és már mehet is a sütőbe. A banános-almás változat egyik nagy előnye, hogy a gyümölcsök kellemesen édessé és szaftossá teszik az egyébként sokszor száraz masszát. A zabpehely, a mandula és az aszalt gyümölcsök pedig gondoskodnak arról, hogy egy egészséges és laktató tízórai kerüljön a gyerekünk uzsonnás dobozába. Ha egyszerű nasit keresel, akkor ez a te recepted!
A banánokat egy tálban villával összetörjük, majd hozzáreszeljük az almát, a mézet, egy kis olajat, a fahéjat és a vanília kikapart belsejét, és alaposan összekeverjük. A mandulát száraz serpenyőben pirítsuk meg, majd ha kihűlt, törjük vagy daráljuk durvára. Az aszalt meggyet és a mazsolát vágjuk kisebb darabokra. Ezután a zabpelyhet keverjük össze a mandulával és az aszalt gyümölcsökkel, majd dolgozzuk hozzá a banános-almás keveréket. A masszát érdemes kézzel is alaposan átforgatni, hogy mindenhol egyenletesen összeálljon. Egy körülbelül 30×25 centiméteres tepsit béleljünk ki sütőpapírral, majd egyenletesen nyomkodjuk bele a masszát. Fontos, hogy jól tömörítsük, így a kész müzliszelet kevésbé fog szétesni. 160 fokra előmelegített sütőben körülbelül 15-20 perc alatt süssük készre. Miután teljesen kihűlt, szeleteljük fel.
Bors-tipp: ha a massza túl morzsalékosnak tűnik, érdemes egy kevés plusz gyümölcsöt hozzáadni. A megfelelő állagú massza összenyomva szépen összeáll – írja a Mindmegette, ahol számtalan további elkészítési módszerét is megismerhetitek a házi müzliszeleteknek.
Ha a gyereked inkább a ropogósabb, magvasabb finomságokat szereti, érdemes kipróbálnod egy amerikai ihletésű változatot is. A PBS Food receptjében a zabpehely mellé tökmag, pekándió, kókusz, aszalt vörösáfonya vagy mazsola kerül, az alapot pedig méz és mandula- vagy mogyoróvaj fogja össze. A tetejére egy kevés csokoládé is kerülhet.
Ebben a változatban az a jó, hogy az aszalt gyümölcsöket és a magvakat ízlés szerint variálhatod: a pekándió helyett például mandulát, a vörösáfonya helyett pedig mazsolát vagy más aszalt gyümölcsöt is használhatsz. Így minden alkalommal egy kicsit más müzliszelet kerülhet az uzsonnás dobozba.
Ne menj sehova, hiszen létezik házi müzliszelet sütés nélkül is! Ha egy ilyen verziót is kipróbálnál, akkor az alábbi videóban láthatod az édesség elkészítésének lépéseit:
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