Ezt imádni fogja a gyereked: isteni müzliszelet házilag – Recept

Cikkünkből megtudhatod, hogyan készül az egyszerű, gyümölcsös müzliszelet. Hozzávalókkal és recepttel kedveskedünk neked!

Eláruljuk, miért jó alternatíva ez az iskolai tízórai, és miért adhatod nyugodt szívvel a cseperedő gyerekednek.

Plusz egy tippet is adunk, hogyan változtathatsz a recepten, ha valami újdonságra vágytok.

Ha a gyereked rajong az édességekért, és szívesen készítenél neki otthon egy finom és egészséges nasit, akkor ezt a házi müzliszeletet mindenképpen ki kell próbálnod. A banán és az alma természetesen édesíti, a mandula és az aszalt gyümölcsök pedig igazán ízletessé teszik. Házi müzliszelet receptünkkel garantált lesz a siker!

Tízórai gyerekeknek? Próbáld ki a házi müzliszelet receptünket! Fotó: Angelika Heine

Egyszerű házi müzliszelet gyerekeknek

A boltok polcain rengeteg különböző müzliszelet közül válogathatunk, de ha otthon készítjük el, akkor pontosan tudjuk majd, hogy mi került bele. Ráadásul nem kell hozzá különleges konyhai tudás sem: néhány alapanyag, egy kis keverés, és már mehet is a sütőbe. A banános-almás változat egyik nagy előnye, hogy a gyümölcsök kellemesen édessé és szaftossá teszik az egyébként sokszor száraz masszát. A zabpehely, a mandula és az aszalt gyümölcsök pedig gondoskodnak arról, hogy egy egészséges és laktató tízórai kerüljön a gyerekünk uzsonnás dobozába. Ha egyszerű nasit keresel, akkor ez a te recepted!

Banános müzliszelet házilag

Hozzávalók:

2 banán

1 nagy alma

1 evőkanál méz – ízlés szerint, akár el is hagyható

3 evőkanál olaj

1 teáskanál fahéj

1 rúd vanília

20 dkg mandula

15 dkg aszalt meggy

10 dkg mazsola

25 dkg zabpehely

Elkészítés

A banánokat egy tálban villával összetörjük, majd hozzáreszeljük az almát, a mézet, egy kis olajat, a fahéjat és a vanília kikapart belsejét, és alaposan összekeverjük. A mandulát száraz serpenyőben pirítsuk meg, majd ha kihűlt, törjük vagy daráljuk durvára. Az aszalt meggyet és a mazsolát vágjuk kisebb darabokra. Ezután a zabpelyhet keverjük össze a mandulával és az aszalt gyümölcsökkel, majd dolgozzuk hozzá a banános-almás keveréket. A masszát érdemes kézzel is alaposan átforgatni, hogy mindenhol egyenletesen összeálljon. Egy körülbelül 30×25 centiméteres tepsit béleljünk ki sütőpapírral, majd egyenletesen nyomkodjuk bele a masszát. Fontos, hogy jól tömörítsük, így a kész müzliszelet kevésbé fog szétesni. 160 fokra előmelegített sütőben körülbelül 15-20 perc alatt süssük készre. Miután teljesen kihűlt, szeleteljük fel.