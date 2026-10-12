Csodaszer vagy veszélyes divat? Íme az igazság a migrén piercingről

A fejfájás gyötrő rohamai jelentősen rontják az életminőséget, ezért sokan fordulnak az orvosi terápiák mellett kiegészítő eljárásokhoz. Az egyik legnépszerűbb divatos alternatív módszer a migrén piercing, amelyet a fülkagyló belső porcába helyeznek be. A feltételezések szerint ez a fülbevaló az akupunktúrás pontok elvén keresztül fejti ki hatását, stimulálva a bolygóideget. Bár az érintettek egy része javulásról számol be, a szakértői álláspont és a neurológiai tapasztalatok lényegesen visszafogottabbak a hatásosságát illetően.
A népszerű migrén piercing ékszert a fülkagyló legbelső porcos redőjébe, az úgynevezett daith pontra szúrják be. A módszer hívei szerint ez a terület megegyezik a Hagyományos Kínai Orvoslás által is használt nyomásponttal, így a folyamatos ingerlés csökkentheti a rohamok intenzitását.
Ennek ellenére klinikai vizsgálatok és meggyőző tudományos bizonyítékok jelenleg nem támasztják alá a hatékonyságát. A szakértők szerint a tapasztalt javulás hátterében döntően a placebohatás állhat. A páciensek beszámolói igencsak vegyesek: míg egyesek átmeneti enyhülésről számolnak be, másoknál a rohamok gyakorisága teljesen változatlan marad. A szakorvosok nem tiltják kifejezetten az alternatív próbálkozásokat, de felhívják a figyelmet arra, hogy migrén esetén ez legfeljebb kiegészítés lehet, nem pedig az orvosi kezelés helyettesítője.
Mielőtt valaki az ékszer behelyeztetése mellett döntene, érdemes mérlegelnie az esetleges egészségügyi kockázatokat is. Mint minden porcba hatoló szúrásnál, itt is számolni kell szövődményekkel:
Emiatt rendkívül lényeges, hogy steril körülmények között történjen a szúrás, és az első időszakban kizárólag biokompatibilis, nikkelmentes anyagból készült, minőségi titán migrén piercing kerüljön a fülbe.
A fejfájás okainak tisztázása minden esetben neurológiai feladat. A szakszerű diagnózis során a szakorvos belgyógyászati, szemészeti, fogászati vizsgálatokat vagy képalkotó eljárásokat (CT, MR) is elrendelhet. A tüneti fájdalomcsillapítók túlzott és ellenőrizetlen használata kifejezetten veszélyes, hiszen a túlgyógyszerezés önmagában is újabb fejfájásokat generálhat.
Gyakori vagy súlyos rohamok esetén a szakemberek megelőző profilaktikus terápiát, illetve bizonyos esetekben Botox-injekciós kezelést javasolnak az izomgörcsök enyhítésére. Az orvosi terápia mellett a kutatások által is támogatott kiegészítő gyógymódok – mint a célzott életmódváltás, a rendszeres testmozgás, a stresszkezelés vagy a megfelelő vitaminpótlás – jóval biztonságosabb és megbízhatóbb támaszt nyújtanak.
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