Csodaszer vagy veszélyes divat? Íme az igazság a migrén piercingről

A fül porcos részébe helyezett migrén piercing népszerű alternatív módszer, de hatásosságát tudományos bizonyítékok nem támasztják alá.

A szakértők szerint a tapasztalt javulás hátterében főként a placebohatás áll, ráadásul a szúrás fertőzés- és gyulladásveszéllyel járhat.

A migrén szakszerű kivizsgálása és kezelése mindig neurológiai feladat, a kiegészítő eljárások nem helyettesítik az orvosi terápiát.

A fejfájás gyötrő rohamai jelentősen rontják az életminőséget, ezért sokan fordulnak az orvosi terápiák mellett kiegészítő eljárásokhoz. Az egyik legnépszerűbb divatos alternatív módszer a migrén piercing, amelyet a fülkagyló belső porcába helyeznek be. A feltételezések szerint ez a fülbevaló az akupunktúrás pontok elvén keresztül fejti ki hatását, stimulálva a bolygóideget. Bár az érintettek egy része javulásról számol be, a szakértői álláspont és a neurológiai tapasztalatok lényegesen visszafogottabbak a hatásosságát illetően.

A migrén piercing valóban hatékony erős fejfájás során, vagy csak placebohatással bír?

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Hol van a migrén piercing helye, és milyen hatása van valójában?

A népszerű migrén piercing ékszert a fülkagyló legbelső porcos redőjébe, az úgynevezett daith pontra szúrják be. A módszer hívei szerint ez a terület megegyezik a Hagyományos Kínai Orvoslás által is használt nyomásponttal, így a folyamatos ingerlés csökkentheti a rohamok intenzitását.

Ennek ellenére klinikai vizsgálatok és meggyőző tudományos bizonyítékok jelenleg nem támasztják alá a hatékonyságát. A szakértők szerint a tapasztalt javulás hátterében döntően a placebohatás állhat. A páciensek beszámolói igencsak vegyesek: míg egyesek átmeneti enyhülésről számolnak be, másoknál a rohamok gyakorisága teljesen változatlan marad. A szakorvosok nem tiltják kifejezetten az alternatív próbálkozásokat, de felhívják a figyelmet arra, hogy migrén esetén ez legfeljebb kiegészítés lehet, nem pedig az orvosi kezelés helyettesítője.

Migrén piercing mellékhatások: milyen veszélyei lehetnek az ékszernek?

Mielőtt valaki az ékszer behelyeztetése mellett döntene, érdemes mérlegelnie az esetleges egészségügyi kockázatokat is. Mint minden porcba hatoló szúrásnál, itt is számolni kell szövődményekkel:

A leggyakoribb problémák közé tartozik a fertőzés, a hosszas gyulladás és az érintett terület nehézkes gyógyulása.

Mivel a fülporc keringése szegényesebb, a fertőzések hegesedést vagy akár a porc maradandó deformációját is okozhatják.

A nem megfelelő higiénia vagy a rossz anyagválasztás jelentősen növeli a gyulladás kockázatát.

Emiatt rendkívül lényeges, hogy steril körülmények között történjen a szúrás, és az első időszakban kizárólag biokompatibilis, nikkelmentes anyagból készült, minőségi titán migrén piercing kerüljön a fülbe.