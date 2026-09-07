Kollagén: tényleg szebb bőrt és erősebb ízületeket ad? Ezt mondja a tudomány

Parázs viták folynak arról, hogy a kollagén hatásos-e vagy sem, érdemes külön táplálék-kiegészítőként szednünk és ha igen, mire jó pontosan. Cikkünkben összeszedtük a tudnivalókat.
A kollagén a szervezet egyik legfontosabb szerkezeti fehérjéje. Megtalálható többek között a bőrben, a csontokban, az inakban, a porcokban és más kötőszövetekben. Nem egyetlen anyagról van szó: több kollagéntípus létezik, amelyek eltérő szerepet töltenek be a szervezetben.
A korral a szervezet természetes kollagéntermelése fokozatosan változik. Ennek egyik látványos következménye lehet, hogy a bőr veszít a rugalmasságából, miközben a kötőszövetek és az ízületek állapota is változik. Éppen ezért lett népszerű az elmúlt években a hidrolizált kollagén, amelyet a szervezet könnyebben felhasználható peptidekre bont.
A kérdésre nincs egyetlen válasz, hiszen a kollagén többféle szövetben is jelen van. A táplálékkiegészítőként fogyasztott kollagénnel kapcsolatban leginkább a bőr, az ízületek és a mozgásszervi rendszer támogatását vizsgálták.
Egy 2026-ban publikált, több korábbi összegzést áttekintő kutatás 113 randomizált vizsgálat eredményeit foglalta össze. A szerzők szerint a kollagénpótlás többek között a bőr és a mozgásszervi egészség területén mutatott kedvező eredményeket, ugyanakkor a szív-érrendszeri hatásoknál már vegyesebb a kép.
Ez azért fontos, mert a kollagént gyakran szinte mindenre ható „csodaszerként” reklámozzák, miközben a tudományos bizonyítékok területenként eltérő erősségűek.
A kollagén egyik leggyakrabban emlegetett előnye a bőrrel kapcsolatos. Több klinikai vizsgálatban azt nézték, hogy a hidrolizált kollagén rendszeres fogyasztása hatással van-e a bőr hidratáltságára, rugalmasságára vagy az öregedés látható jeleire.
Egy 26 randomizált vizsgálatot összesítő, 1721 résztvevőt vizsgáló metaanalízis javulást talált a bőr hidratáltságában és rugalmasságában.
Ugyanakkor nem minden kutatás eredménye ennyire meggyőző. Egy 2025-ös metaanalízis például arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor külön vizsgálták a kutatások minőségét és finanszírozását, a jobb minőségű, illetve ipari finanszírozástól mentes vizsgálatokban már nem volt egyértelmű előny.
Vagyis a kollagén hatása a bőrre ígéretes lehet, de nem érdemes úgy tekinteni rá, mint bizonyított ránctalanító kezelésre.
Az ízületek esetében valamivel kedvezőbbek a bizonyítékok. A kollagén egyik fő alkotóeleme a kötőszöveteknek és a porcoknak, ezért logikus kérdés, hogy a pótlása segíthet-e a mozgásszervi panaszok enyhítésében.
Egy frissített metaanalízis 11 randomizált vizsgálat, összesen 870 résztvevő adatai alapján arra jutott, hogy a kollagénkiegészítés javíthatja a térdízületi kopással kapcsolatos fájdalmat és funkciót.
Egy másik, 35 randomizált vizsgálatot és több mint 3100 résztvevőt összegző elemzés szintén kis vagy közepes mértékű javulást talált a fájdalom és a funkció tekintetében, miközben a mellékhatások kockázata nem nőtt érdemben a kontrollcsoporthoz képest.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kollagén helyettesíti az orvosi kezelést vagy a megfelelő mozgást. Ízületi panaszok esetén elsősorban az okot kell tisztázni.
A kollagén hajra kifejezés egyre gyakrabban jelenik meg a szépségápolási termékek és étrend-kiegészítők között, de itt már óvatosabbnak kell lenni.
A kollagén aminosavakat biztosít, amelyekből a szervezet különböző fehérjéket állít elő, a haj azonban elsősorban keratinból épül fel. Ezért nem helyes azt állítani, hogy a kollagén közvetlenül „megnöveszti” a hajat.
A haj állapotát sokkal több tényező befolyásolja, például a genetika, a hormonális állapot, a táplálkozás, bizonyos hiányállapotok és betegségek. Ha valaki hirtelen vagy jelentős hajhullást tapasztal, érdemesebb az okot kivizsgáltatni, mint egyszerűen kollagénnel próbálkozni.
Ez az egyik olyan terület, ahol különösen fontos a mértékletesség. Egy korábbi, 12 randomizált vizsgálatot összesítő metaanalízis a kollagénpeptidek fogyasztása mellett átlagosan mintegy 5 Hgmm-es szisztolés vérnyomáscsökkenést talált.
Ez elsőre nagyon ígéretesnek hangzik, de újabb adatok már nem ilyen egyértelműek. Egy 2025-ben publikált randomizált vizsgálatban például napi 10 gramm sertés eredetű kollagén négyhetes fogyasztása nem okozott szignifikáns változást sem a rendelői, sem a 24 órás vérnyomásértékekben.
Ezért a kollagén hatása a vérnyomásra jelenleg nem tekinthető bizonyított vérnyomáscsökkentő hatásnak. Magas vérnyomás esetén semmiképpen nem érdemes a kollagénnel kiváltani az orvos által előírt kezelést.
A kollagén étrend-kiegészítők többféle állati forrásból készülhetnek. Gyakori a marha-, sertés- és haleredetű kollagén. A „legjobb” forrásra nincs univerzális válasz. Sokkal fontosabb lehet, hogy a termék pontosan feltüntesse a kollagén típusát és mennyiségét, valamint azt, hogy hidrolizált kollagénről van-e szó. A marha kollagén jellemzően szarvasmarhából származó kollagén, amelyet elsősorban I-es és III-as típusú kollagénforrásként használnak. A haleredetű kollagént gyakran tengeri kollagénként említik.
Vásárlásnál érdemes azt is megnézni, hogy a készítményben mennyi tényleges kollagén van. Egy hangzatos, „szépségvitaminokat” tartalmazó termék nem feltétlenül jobb egy egyszerűbb, megfelelő mennyiségű hidrolizált kollagénnél.
Nincs mindenkire érvényes, hivatalosan meghatározott napi kollagénszükséglet. A kutatásokban ráadásul meglehetősen eltérő mennyiségeket alkalmaztak.
Bőrrel kapcsolatos vizsgálatokban például gyakran néhány grammtól 10 grammig terjedő napi adagokat használtak. Egy 2025-ös metaanalízisben a vizsgálatokban alkalmazott adagok 1–10 gramm között mozogtak, a leggyakoribb adag körülbelül 4 gramm volt. Korábbi klinikai vizsgálatokban 2,5–10 gramm közötti hidrolizált kollagénadagok is előfordultak.
Ezért a mennyi kollagén kell naponta kérdésre nem lehet egyetlen számot mondani. Érdemes a konkrét készítmény adagolását követni, és figyelembe venni, hogy milyen célból fogyasztjuk.
A kollagén-kiegészítőket a vizsgálatok többségében általában jól tolerálták. Ettől függetlenül előfordulhatnak enyhe emésztőrendszeri panaszok, például puffadás vagy kellemetlen teltségérzet.
A marha kollagén mellékhatásai között elsősorban az egyéni érzékenységet érdemes figyelembe venni. Nem mindegy az sem, hogy egy készítmény milyen egyéb összetevőket tartalmaz. Allergia vagy bizonyos élelmiszer-eredetű érzékenység esetén különösen fontos a címke ellenőrzése. Várandósság, szoptatás, krónikus betegség vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén pedig étrend-kiegészítő elkezdése előtt célszerű orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.
A kollagén érdekes és ígéretes étrend-kiegészítő lehet, de nem érdemes tőle mindent várni. A bőr állapotát például a napfény elleni védelem, a dohányzás kerülése, a megfelelő táplálkozás és az elegendő folyadékbevitel is jelentősen befolyásolja.
Az ízületek szempontjából pedig a megfelelő testsúly, az izomerősítés és a rendszeres, életkorhoz igazított mozgás legalább ilyen fontos.
A kollagén tehát nem varázspor: egyes területeken vannak kedvező kutatási eredmények, de a hatás mértéke egyénenként és készítményenként is eltérhet. A legjobb eredményt továbbra is az jelenti, ha egy étrend-kiegészítő egy alapvetően kiegyensúlyozott életmód része, nem pedig annak helyettesítője.
Amit a kollagénről tudni érdemes:
Az edzések alkalmával kiemelten figyelnünk kell az ízületeink egészségére:
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