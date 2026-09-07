Kollagén: tényleg szebb bőrt és erősebb ízületeket ad? Ezt mondja a tudomány

Parázs viták folynak arról, hogy a kollagén hatásos-e vagy sem, érdemes külön táplálék-kiegészítőként szednünk és ha igen, mire jó pontosan. Cikkünkben összeszedtük a tudnivalókat.

Valóban jót tesz a bőrnek, hajnak, ízületeknek, vérnyomásnak, ha kollagéntartalmú étrend-kiegészítőket szedünk?

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Mi az a kollagén, és miért van rá szükségünk?

A kollagén a szervezet egyik legfontosabb szerkezeti fehérjéje. Megtalálható többek között a bőrben, a csontokban, az inakban, a porcokban és más kötőszövetekben. Nem egyetlen anyagról van szó: több kollagéntípus létezik, amelyek eltérő szerepet töltenek be a szervezetben.

A korral a szervezet természetes kollagéntermelése fokozatosan változik. Ennek egyik látványos következménye lehet, hogy a bőr veszít a rugalmasságából, miközben a kötőszövetek és az ízületek állapota is változik. Éppen ezért lett népszerű az elmúlt években a hidrolizált kollagén, amelyet a szervezet könnyebben felhasználható peptidekre bont.

A kollagén mire jó?

A kérdésre nincs egyetlen válasz, hiszen a kollagén többféle szövetben is jelen van. A táplálékkiegészítőként fogyasztott kollagénnel kapcsolatban leginkább a bőr, az ízületek és a mozgásszervi rendszer támogatását vizsgálták.

Egy 2026-ban publikált, több korábbi összegzést áttekintő kutatás 113 randomizált vizsgálat eredményeit foglalta össze. A szerzők szerint a kollagénpótlás többek között a bőr és a mozgásszervi egészség területén mutatott kedvező eredményeket, ugyanakkor a szív-érrendszeri hatásoknál már vegyesebb a kép.

Ez azért fontos, mert a kollagént gyakran szinte mindenre ható „csodaszerként” reklámozzák, miközben a tudományos bizonyítékok területenként eltérő erősségűek.

A kollagén hatása a bőrre

A kollagén egyik leggyakrabban emlegetett előnye a bőrrel kapcsolatos. Több klinikai vizsgálatban azt nézték, hogy a hidrolizált kollagén rendszeres fogyasztása hatással van-e a bőr hidratáltságára, rugalmasságára vagy az öregedés látható jeleire.

Egy 26 randomizált vizsgálatot összesítő, 1721 résztvevőt vizsgáló metaanalízis javulást talált a bőr hidratáltságában és rugalmasságában.

Ugyanakkor nem minden kutatás eredménye ennyire meggyőző. Egy 2025-ös metaanalízis például arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor külön vizsgálták a kutatások minőségét és finanszírozását, a jobb minőségű, illetve ipari finanszírozástól mentes vizsgálatokban már nem volt egyértelmű előny.