Mit tehet a szülő az iskolai fertőzések ellen? 4 egyszerű tipp

A hiányzások mögött az esetek többségében a rossz higiéniás rutinok és a legyengült védekezőképesség állnak. Nem kell megvárni, amíg a gyerek iskolai fertőzés áldozatává válik − a megelőzést már otthon, a mindennapi szokások átalakításával el lehet kezdeni. Mutatjuk a legfontosabb szülői teendőket a helyes kézmosás megtanításától a tisztasági csomag összeállításáig.
Alább összefoglaljuk azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel megvédhetjük a gyermekeket és a családot a menetrendszerű járványoktól.
A fertőző betegségek nagy része közvetlen érintéssel és cseppfertőzéssel terjed. Tanítsd meg gyereked, hogy szappannal vagy kézfertőtlenítő folyékony szappannal és langyos vízzel legalább 20 másodpercig mosson kezet. Csomagolj a táskájába kézfertőtlenítő kendőt vagy gélt azokra az esetekre, amikor nincs a közelben szappan.
A könyökhajlat azért ideálisabb a tenyérnél, mert a kézről direkt módon (kézfogással, ölelkezéssel) tovább tudja terjeszteni a vírusokat és a baktériumokat.
A gyerekek immunrendszerének erősítése szintén szülői kötelesség: minden reggel adagolj ki neki C- és D-vitamint, vagy fogyassza el gumicukor, vagy savmentes rágótabletta formájában. Az alvás szintén kulcsfontosságú, hiszen egy kipihent gyerek jobban tud figyelni az iskolában.
A gyerek mindig igyanak elég folyadékot, ugyanis ha a nyálkahártyák (szem, orr, száj) elég hidratáltak, nehezebben tapadnak meg a kórokozók is rajtuk.
Az őszi vírusos időszakban a zárt játszóházak az egyik legnagyobb kockázatot jelentik a gyermekek fertőződésére. A gyerekek intenzív mozgás közben gyorsabban és mélyebben lélegeznek, köhögnek, tüsszentenek, és játék közben folyamatosan egymáshoz érnek. A vírusok órákon át képesek lebegni a zárt termek levegőjében, ahol a gyerekek sűrűn, egymás közelében játszanak.
A baciszezonban irány a park vagy az erdő, hiszen a szabadban a vírusok is sokkal nehezebben találnak utat a gyerekekhez.
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