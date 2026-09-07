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Mit tehet a szülő az iskolai fertőzések ellen? 4 egyszerű tipp

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors megelőzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 11:00
tippek-tanácsokvírusbetegségiskolai élet
Az iskolai közösség az egyik legjobb terep a gyerekek fejlődésére, de sajnos a vírusok cseréjére is. Sokan úgy gondolják, hogy az iskolai fertőzés többsége teljesen kivédhetetlen, pedig a tudatos szülői felkészülés a felére csökkentheti az otthon, betegségben töltött napok számát. Nézzük, milyen egyszerű tippekkel tarthatod távol a bacikat a gyerekedtől.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • A hűvös időben a réteges öltözködés és a kreatív otthoni vagy erdei időtöltés jelenti a biztonságos alternatívát
  • A friss levegő és a kinti mozgás hatékonyabban támogatja a gyermekek immunrendszerét, mint a zsúfolt belső terek
  • Szülőként te is tehetsz azért, hogy gyereked fertőzést kapjon el iskolában

A hiányzások mögött az esetek többségében a rossz higiéniás rutinok és a legyengült védekezőképesség állnak. Nem kell megvárni, amíg a gyerek iskolai fertőzés áldozatává válik − a megelőzést már otthon, a mindennapi szokások átalakításával el lehet kezdeni. Mutatjuk a legfontosabb szülői teendőket a helyes kézmosás megtanításától a tisztasági csomag összeállításáig. 

Fiatal srác orrot fúj, az iskolai fertőzés miatt
Az őszi-téli időszakban az iskolai osztálytermek az iskolai fertőzések elsődleges gócpontjaivá válnak
Fotó: New Africa

Íme a 4 leghatékonyabb tipp az iskolai fertőzések ellen

Alább összefoglaljuk azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel megvédhetjük a gyermekeket és a családot a menetrendszerű járványoktól.

1. Tanítsuk meg helyesen kezet mosni

A fertőző betegségek nagy része közvetlen érintéssel és cseppfertőzéssel terjed. Tanítsd meg gyereked, hogy szappannal vagy kézfertőtlenítő folyékony szappannal és langyos vízzel legalább 20 másodpercig mosson kezet. Csomagolj a táskájába kézfertőtlenítő kendőt vagy gélt azokra az esetekre, amikor nincs a közelben szappan.

Anyuka a gyereknek a helyes kézmosást tanítja
Óvjuk az egészségüket tudatos döntésekkel, rutinok kialakításával
Fotó: Lordn

2. Ne tenyérbe, hanem könyökhajlatba tüsszentsen a gyerkőc

A könyökhajlat azért ideálisabb a tenyérnél, mert a kézről direkt módon (kézfogással, ölelkezéssel) tovább tudja terjeszteni a vírusokat és a baktériumokat.

Tüsszögő kislány
Lehetőleg a könyökhajlatba tüsszentsenek
Fotó: wavebreakmedia

A gyerekek immunrendszerének erősítése szintén szülői kötelesség: minden reggel adagolj ki neki C- és D-vitamint, vagy fogyassza el gumicukor, vagy savmentes rágótabletta formájában. Az alvás szintén kulcsfontosságú, hiszen egy kipihent gyerek jobban tud figyelni az iskolában.

3. Elegendő folyadék

A gyerek mindig igyanak elég folyadékot, ugyanis ha a nyálkahártyák (szem, orr, száj) elég hidratáltak, nehezebben tapadnak meg a kórokozók is rajtuk.

4. Kerüljétek a zárt játszóházakat

Az őszi vírusos időszakban a zárt játszóházak az egyik legnagyobb kockázatot jelentik a gyermekek fertőződésére. A gyerekek intenzív mozgás közben gyorsabban és mélyebben lélegeznek, köhögnek, tüsszentenek, és játék közben folyamatosan egymáshoz érnek. A vírusok órákon át képesek lebegni a zárt termek levegőjében, ahol a gyerekek sűrűn, egymás közelében játszanak.

Fiatal srác szabad levegőn játszik fügőhídon
A kikapcsolódás szabadtéren történjen, ne pedig zárt terekben
iskolai fertőzés
Fotó: Sergey Novikov

Mi legyen a tisztasági csomagban minden gyereknél?

  • folyékony szappan vagy saját kis szappan
  • kézfertőtlenítő gél vagy kendő
  • papír zsebkendő
  • WC-papír / Nedves WC-papír
  • pohár
  • maszk

A baciszezonban irány a park vagy az erdő, hiszen a szabadban a vírusok is sokkal nehezebben találnak utat a gyerekekhez.

Ha nincs jól a gyerek, akkor inkább feküdje ki a kórságot. Inkább, mint hogy bemenjen betegen, megfertőzze a társait

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