Mit tehet a szülő az iskolai fertőzések ellen? 4 egyszerű tipp

A hűvös időben a réteges öltözködés és a kreatív otthoni vagy erdei időtöltés jelenti a biztonságos alternatívát

A friss levegő és a kinti mozgás hatékonyabban támogatja a gyermekek immunrendszerét, mint a zsúfolt belső terek

Szülőként te is tehetsz azért, hogy gyereked fertőzést kapjon el iskolában

A hiányzások mögött az esetek többségében a rossz higiéniás rutinok és a legyengült védekezőképesség állnak. Nem kell megvárni, amíg a gyerek iskolai fertőzés áldozatává válik − a megelőzést már otthon, a mindennapi szokások átalakításával el lehet kezdeni. Mutatjuk a legfontosabb szülői teendőket a helyes kézmosás megtanításától a tisztasági csomag összeállításáig.

Az őszi-téli időszakban az iskolai osztálytermek az iskolai fertőzések elsődleges gócpontjaivá válnak

Fotó: New Africa

Íme a 4 leghatékonyabb tipp az iskolai fertőzések ellen

Alább összefoglaljuk azokat a gyakorlati lépéseket, amelyekkel megvédhetjük a gyermekeket és a családot a menetrendszerű járványoktól.

1. Tanítsuk meg helyesen kezet mosni

A fertőző betegségek nagy része közvetlen érintéssel és cseppfertőzéssel terjed. Tanítsd meg gyereked, hogy szappannal vagy kézfertőtlenítő folyékony szappannal és langyos vízzel legalább 20 másodpercig mosson kezet. Csomagolj a táskájába kézfertőtlenítő kendőt vagy gélt azokra az esetekre, amikor nincs a közelben szappan.

Óvjuk az egészségüket tudatos döntésekkel, rutinok kialakításával

Fotó: Lordn

2. Ne tenyérbe, hanem könyökhajlatba tüsszentsen a gyerkőc

A könyökhajlat azért ideálisabb a tenyérnél, mert a kézről direkt módon (kézfogással, ölelkezéssel) tovább tudja terjeszteni a vírusokat és a baktériumokat.

Lehetőleg a könyökhajlatba tüsszentsenek

Fotó: wavebreakmedia

A gyerekek immunrendszerének erősítése szintén szülői kötelesség: minden reggel adagolj ki neki C- és D-vitamint, vagy fogyassza el gumicukor, vagy savmentes rágótabletta formájában. Az alvás szintén kulcsfontosságú, hiszen egy kipihent gyerek jobban tud figyelni az iskolában.

3. Elegendő folyadék

A gyerek mindig igyanak elég folyadékot, ugyanis ha a nyálkahártyák (szem, orr, száj) elég hidratáltak, nehezebben tapadnak meg a kórokozók is rajtuk.

4. Kerüljétek a zárt játszóházakat

Az őszi vírusos időszakban a zárt játszóházak az egyik legnagyobb kockázatot jelentik a gyermekek fertőződésére. A gyerekek intenzív mozgás közben gyorsabban és mélyebben lélegeznek, köhögnek, tüsszentenek, és játék közben folyamatosan egymáshoz érnek. A vírusok órákon át képesek lebegni a zárt termek levegőjében, ahol a gyerekek sűrűn, egymás közelében játszanak.