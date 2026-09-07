„Amikor megláttam a férjem karjaiban, térdre rogytam” – kerti tóba fulladt a kétéves kislány, várandós édesanyja hiába próbálta újraéleszteni

Tragédiába torkollott a karácsony egy brit család számára: a mindössze kétéves kislány tóba fulladt, miután néhány percre eltűnt a család szeme elől. Isobelt az otthonuk kerti tavában találták meg, a halálesetet vizsgáló eljárás pedig megállapította, hogy tragikus baleset történt.

Kerti tóba fulladt a kétéves kislány, édesanyja hiába próbálta újraéleszteni

Fotó: 123RF

Kerti tóba fulladt a kétéves kislány, édesanyja hiába próbálta újraéleszteni

Isobel Abigail Maxwell a tágabb családjával együtt ünnepelte a karácsonyt szülei doncasteri otthonában, amikor valahogyan kijutott a kertbe, majd beleesett a kerti tóba. A Doncaster Coroner's Court előtt tartott meghallgatáson elhangzott, hogy senki sem látta, amikor a kislány kiment a házból. Azt sem sikerült megállapítani, hogy a kertbe vezető három ajtó közül melyiken juthatott ki.

Louise Slater halottkém elmondta, hogy a nap folyamán valamikor kiengedték a család kutyáit a kertbe, és „úgy tűnik, az egyik ajtót véletlenül nyitva hagyták”.

A meghallgatáson az is kiderült, hogy Isobel és szülei, Aaron Maxwell és Tamara Wallace mindössze kilenc hónappal a tragédia előtt költöztek az ingatlanba. Abban reménykedtek, hogy ez lesz az otthon, ahol végleg letelepedhetnek, és ahol tovább bővíthetik a családjukat.

Nem sokkal az eltűnése előtt Isobel a játékaival játszott, amikor véletlenül feldöntött egy viaszmelegítőt.

A meghallgatáson elhangzott, hogy édesanyja ezután keresni kezdte a kislányt, mert szerette volna megnyugtatni, hogy nincs semmi baj, és nem haragszanak rá. Néhány perccel később azonban megtalálták a gyermeket.

A halottkém előtt az is kiderült, hogy Aaron Maxwell és Tamara Wallace azt tervezték, nyáron végleg feltöltetik a kerti tavat. Addig ideiglenes kerítést helyeztek el körülötte, ez azonban nem vette teljesen körbe a vízfelületet.

Az édesanya meghallgatáson felolvasott nyilatkozata szerint Isobel egészséges kislány volt, akit a családban csak „örökmozgó Izzie-ként” emlegettek.

Mindig jött-ment, egy pillanatra sem állt meg – ő volt a mi kis kalandorunk

– fogalmazott Tamara Wallace.

Az édesanya elmondása szerint karácsony napján összesen tizennégyen ünnepeltek a házban, az ebédet pedig délután fél három körül fejezték be. A meghallgatáson elhangzott, hogy Isobel ezután szobáról szobára járkált, bontogatta az ajándékait és játszott. Tamara Wallace elmondta, hogy a kislány egy ponton véletlenül feldöntött egy viaszmelegítőt az előszobában. Miután az édesanya feltakarított, keresni kezdte Isobelt, mert szerette volna elmondani neki, hogy nincs semmi baj, csak arra akarta kérni, hogy legközelebb legyen óvatosabb.