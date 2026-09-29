Galéria: elképesztő színekben pompázik ősszel Pécs belvárosa és a Mecsek

A szeptember és október aranysárga fényei, de akár még a november melankólikus ködös reggelei is különleges keretet adnak a történelmi belvárosnak és a környező erdőknek. A nyári kánikula elmúltával a macskaköves utcák, a patinás épületek és a közeli túraútvonalak sokkal kényelmesebben bejárhatók, így a város tökéletes helyszín egy hétvégi feltöltődéshez. A kávézók teraszain plédekbe burkolózva kávézó helyiek és turisták látványa sajátos hangulatot kölcsönöz az utcáknak. Bárhol is jársz a környéken, Pécs ősszel minden szegletében garantálja a nyugalmat és a vizuális élményt, legyen szó építészeti remekművekről vagy a természet közelségéről.
A belvárosi séta során szinte lépten-nyomon történelembe botlasz. A Széchenyi térről indulva érdemes bejárni a legfontosabb látnivalókat: a dzsámi ikonikus épülete mögül felfelé haladva gyorsan elérhető a négytornyú bazilika, amely az év ezen szakaszában, a lehulló falevelek gyűrűjében egészen egyedi látványt nyújt. A Dóm tér monumentális terekkel és árnyas fákkal övezett sétányai ilyenkor csendesebbek, így a látogatók elmélyültebben gyönyörködhetnek a műemlékek részleteiben.
Innen pár perces sétával eljuthatsz a Barbakánhoz is, a középkori várfalrendszer kerek bástyájának tetejéről pedig lenyűgöző rálátás nyílik a sárguló, vöröslő lombkoronákra és a várárok zöldterületeire. A történelmi épületek ódon téglafalai és a színes ágak kontrasztja kiváló témákat biztosít a fotózás szerelmeseinek.
Ha a városi nézelődés után a természetbe vágyódnál, a Mecsek közvetlen közelsége miatt perceken belül az erdei ösvényeken találhatod magad. A Tettye parkjából indulva romantikus, lépcsős utak vezetnek fel a hegyoldalba, ahol a mészkősziklák és a sárguló tölgyesek ölelésében pihenhetsz meg.
A TV-torony környékéről induló túraútvonalak könnyen teljesíthetők, a tetőről pedig tiszta időben belátni az egész várost, sőt, a távolban hullámzó Villányi-hegységet is. A ropogó avaron lépkedve, a friss, erdei levegőn töltött órák tökéletesen kiegészítik a belvárosi nézelődést, így a kulturális látnivalók és a természetjárás egyetlen utazás alatt ötvözhető.
Nézd meg az ősz Mecseket az alábbi videóban:
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