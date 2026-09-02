1. Ez a különbség a kettő között

Nem minden csomagoláson feltüntetett dátum jelenti azt, hogy az étel már nem biztonságos. Míg a gyorsan romlandó termékeknél szereplő fogyaszthatósági idő után a fertőzésveszély miatt tilos elfogyasztanunk az árut, addig a tartós élelmiszerek minőségmegőrzési ideje azt jelzi, meddig garantálják eredeti állagát és ízét – írja a Fanny magazin.

Azonnal dobd ki, ha ezt látod rajta – veszélyes élelmiszerek lapulhatnak a spájzban Fotó: unsplash.com

Azonnal dobd ki, ha ezt látod rajta – veszélyes élelmiszerek lapulhatnak a spájzban

2. A habosodás a romlás jele

A méz magas cukor- és alacsony víztartalma miatt sokáig eltartható. Ha azonban rosszul zárjuk le, magába szívhatja a párát, amitől erjedni, habosodni kezdhet. A nedvesség penészedést is előidézhet, így mindenképp dobjuk ki ebben az esetben.

3. Ha a tető felpúposodott

A felpúposodott vagy kattogó tető a vákuum megszűnésére és a lekvár romlására utalhat. Bár a magas cukortartalom miatt a botulizmus kockázata csekély, a penész és a baktériumok elfogyasztása veszélyes lehet. Az ételt így ne kóstolgassuk, zárt üveggel tegyük be a hulladéktárolóba.

4. Kössük le egy csipesszel

A nedvességtől könnyen összecsomósodhatnak és megkeményedhetnek a kamrában tárolt fűszerek, ezért időnként nézzük át a készletet. A több, félig üres csomagot öntsük össze egy jól záródó üvegbe, a maradékot pedig kössük le egy zacskócsipesszel, hogy a bogarak se másszanak bele.

5. A mélyén is lapulhatnak

A lisztet, darált és egyéb száraz árukat is ellenőrizzük! Ha lárvákat, apró bogarakat vagy pókhálószerű szövedéket találunk benne, lehet, hogy lisztbogár, zsizsik vagy ételmoly költözött a belsejébe. Ebben az esetben dobjuk ki, mert gyomorirritációt okozhatnak a kártevők maradványai.

6. Veszélyes, ha penészes

A dió hűvös, száraz helyen akár 1-2 évig is eltartható, a pucolt bél viszont néhány hónap alatt megavasodhat, így ha kellemetlen, keserű vagy vegyszeres az íze, semmiképp se együk meg. A penészes daraboktól is váljunk meg, mert méreganyagaikat a sütés sem semmisíti meg.