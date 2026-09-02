Azonnal dobd ki, ha ezt látod rajta – veszélyes élelmiszerek lapulhatnak a spájzban

Nem minden csomagoláson feltüntetett dátum jelenti azt, hogy az étel már nem biztonságos. Míg a gyorsan romlandó termékeknél szereplő fogyaszthatósági idő után a fertőzésveszély miatt tilos elfogyasztanunk az árut, addig a tartós élelmiszerek minőségmegőrzési ideje azt jelzi, meddig garantálják eredeti állagát és ízét – írja a Fanny magazin.
A méz magas cukor- és alacsony víztartalma miatt sokáig eltartható. Ha azonban rosszul zárjuk le, magába szívhatja a párát, amitől erjedni, habosodni kezdhet. A nedvesség penészedést is előidézhet, így mindenképp dobjuk ki ebben az esetben.
A felpúposodott vagy kattogó tető a vákuum megszűnésére és a lekvár romlására utalhat. Bár a magas cukortartalom miatt a botulizmus kockázata csekély, a penész és a baktériumok elfogyasztása veszélyes lehet. Az ételt így ne kóstolgassuk, zárt üveggel tegyük be a hulladéktárolóba.
A nedvességtől könnyen összecsomósodhatnak és megkeményedhetnek a kamrában tárolt fűszerek, ezért időnként nézzük át a készletet. A több, félig üres csomagot öntsük össze egy jól záródó üvegbe, a maradékot pedig kössük le egy zacskócsipesszel, hogy a bogarak se másszanak bele.
A lisztet, darált és egyéb száraz árukat is ellenőrizzük! Ha lárvákat, apró bogarakat vagy pókhálószerű szövedéket találunk benne, lehet, hogy lisztbogár, zsizsik vagy ételmoly költözött a belsejébe. Ebben az esetben dobjuk ki, mert gyomorirritációt okozhatnak a kártevők maradványai.
A dió hűvös, száraz helyen akár 1-2 évig is eltartható, a pucolt bél viszont néhány hónap alatt megavasodhat, így ha kellemetlen, keserű vagy vegyszeres az íze, semmiképp se együk meg. A penészes daraboktól is váljunk meg, mert méreganyagaikat a sütés sem semmisíti meg.
Szeptember a megújulás időszaka, ilyenkor pedig otthonunkban is jól jöhet egy alapos felfrissítés. A konyha különösen megérdemli a figyelmet, hiszen a mindennapi használat során a zsír, a morzsa és a vízkő szinte észrevétlenül rakódik le a háztartási gépeken.
A polcok és szekrények takarítását kezdjük a morzsák és lerakódások kiporszívózásával, majd univerzális tisztítószerrel és két mikroszálas kendővel – szárazzal és nedvessel – töröljük át a felületeket. A belsejét öntapadós fóliával is kibélelhetjük, mert ez védi a karcolásoktól, a sérülésektől, és a folyadékoktól.
Mielőtt nekilátunk a sütő tisztításának, vegyük ki a rácsokat és áztassuk be ezeket meleg, mosószeres vízbe. A kisebb lerakódásokat spatulával lazítsuk fel, majd fújjuk be a készülék belsejét speciális tisztító sprével. A maradványokat 15–30 perc után távolítsuk el egy nedves kendő segítségével.
Mindig kesztyűben, szellőztetés mellett végezzük a csempe tisztítását. Permetezzünk lúgos zsíroldót lentről felfelé a felületre, és hagyjuk hatni 3-5 percig anélkül, hogy rászáradna. Végül körkörös mozdulatokkal lazítsuk fel a koszt, és mossuk le. Ha a fuga is elszíneződött, alkalmazzunk aktív klóros koncentrátumot.
A csaptelep tisztításához vessünk be egy max. 5%-os citromsav alapú szert. Ezt védőkesztyűben permetezzük a fémre, majd 5 perc hatóidő után töröljük át egy mikroszálas kendővel. A tartós csillogásért kezeljük le mosogatógép-öblítővel, mert ez megakadályozza a vízfoltok megtapadását.
Mindig vegyük ki a polcokat, ha a hűtő takarításába kezdünk, és tisztítsuk meg ezeket meleg, mosószeres vízben. A belső falakat töröljük át egy enyhén lúgos, tisztítószeres folyadékkal, majd hagyjuk nyitva 30 percig, hogy teljesen kiszellőzzön. A kellemes illatért használjunk szagmentesítő spray-t.
A szagelszívóban összegyűlt zsír eltávolításához kapcsoljuk ki a készüléket, majd vegyük ki a fémszűrőket. Áztassuk ezeket forró, mosószeres vagy szódabikarbónás vízbe, majd alaposan öblítsük le és töröljük cseppmentesre. A külső részeket egy tisztítószerrel benedvesített kendővel kezeljük le, majd helyezzük vissza az alkatrészeket.
A mikró tisztításakor mindig vegyük ki a forgótányért a görgőkkel, és áztassuk azokat meleg, mosogatószeres vízbe. A beltér lerakódásainak fellazításához helyezzünk a közepére egy tálat ecet és víz 1:1 arányú keverékével, majd forraljuk magas fokozaton 3-5 percig. A szennyeződéseket végül egy puha mikroszálas kendővel töröljük le.
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