Egy vörös szőnyeges beszólástól a kisbabáig: így alakult Palvin Barbara és Dylan Sprouse kapcsolata

Palvin Barbara és Dylan Sprouse igazi hollywoodi álompárnak számítanak, hiszen a történetük olyan akár egy valósággá vált romantikus film. A friss szülők egy eseményen találkoztak, ahol minden egy poénos beszólással kezdődött, a többi pedig már történelem. Itt van minden részlet, amit tudni akartál a kapcsolatukról!

Palvin Barbara Dylan Sprouse oldalán találta meg a boldogságot, immár 9 éve alkotnak egy párt (Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Palvin Barbara várandóssága szinte felrobbantotta a világsajtót, így nem csoda, hogy kislánya érkezését is hasonló üdvrivalgással fogadták. A modell és férje a tőlük megszokott humorral, egy hamisítatlanul amerikai baseball rajongó poszttal jelentették be, hogy megérkezett első gyermekük, akinek nevét nem árulták el. Persze a rajongók nem is számítottak másra tőlük, hiszen a kapcsolatuknak és persze népszerűségüknek is fontos részét képezi az imádni való humoruk, ami nélkül ma szinte biztosan nem lennének itt.

Palvin Barbara az első találkozáskor beszólt Dylan Sprouse-nak

Bár sokan azt hiszik, a gyönyörű Victoria’s Secret angyal és az egykori Disney-sztár az Instagramon beszéltek először egymással, ez valójában nem igaz. Egy vörös szőnyeges eseményen, a Harper’s Bazaar Icons partiján találkoztak először, még 2017-ben, ahol alig néhány mondatot váltottak, de Dylan elmondása szerint azonnal beleszeretett a modellbe.

„Betolakodott elém a sorba, amikor a vörös szőnyeg előtt vártunk. Teljesen olyan volt, mint egy rom-kom, csak átugrott egy bársony kordonon, és bevágott elém. Én viszont úgy voltam vele, hogy nem érdekel, milyen szép vagy, elém nem fogsz betolakodni” – idézte fel Dylan Sprouse Amanda Hirsch podcastjében.

Megfordult és – mivel egy piros-fehér csíkos inget viseltem – csak annyit mondott: „Ki vagy te, egy hot dog árus?”

– mesélte, majd hozzátette, azonnal szerelembe is esett, így elsütött egy viccet, hogy összefuthatnának még aznap este, csak Barbi várjon az ajtónál. Ezek után a színész másnap valóban üzent a modellnek, hogy bár tudja, hogy magyar, de ha New Yorkban jár és van ideje, találkozzanak újra, mire a szépség válasza csak annyi volt: „Még mindig itt vagyok az ajtónál. Jössz vagy sem?”, ezzel pedig rögtön levette a lábáról leendő férjét.