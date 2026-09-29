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Egy vörös szőnyeges beszólástól a kisbabáig: így alakult Palvin Barbara és Dylan Sprouse kapcsolata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 29. 16:45
Dylan Sprousemagánéletcsaládalapításházasság
A világhírű magyar modell tegnap este jelentette be, hogy életed adott első gyermekének, akiért már most az egész világ odáig van. De hogyan is jutott ide Dylan Sprouse és Palvin Barbara? Most megmutatjuk!
Balla Nikolett
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Palvin Barbara és Dylan Sprouse igazi hollywoodi álompárnak számítanak, hiszen a történetük olyan akár egy valósággá vált romantikus film. A friss szülők egy eseményen találkoztak, ahol minden egy poénos beszólással kezdődött, a többi pedig már történelem. Itt van minden részlet, amit tudni akartál a kapcsolatukról!

Palvin Barbara férje mindenben támogatja a modellt.
Palvin Barbara Dylan Sprouse oldalán találta meg a boldogságot, immár 9 éve alkotnak egy párt (Fotó: Lev Radin/Northfoto)

Palvin Barbara várandóssága szinte felrobbantotta a világsajtót, így nem csoda, hogy kislánya érkezését is hasonló üdvrivalgással fogadták. A modell és férje a tőlük megszokott humorral, egy hamisítatlanul amerikai baseball rajongó poszttal jelentették be, hogy megérkezett első gyermekük, akinek nevét nem árulták el. Persze a rajongók nem is számítottak másra tőlük, hiszen a kapcsolatuknak és persze népszerűségüknek is fontos részét képezi az imádni való humoruk, ami nélkül ma szinte biztosan nem lennének itt.

Palvin Barbara az első találkozáskor beszólt Dylan Sprouse-nak

Bár sokan azt hiszik, a gyönyörű Victoria’s Secret angyal és az egykori Disney-sztár az Instagramon beszéltek először egymással, ez valójában nem igaz. Egy vörös szőnyeges eseményen, a Harper’s Bazaar Icons partiján találkoztak először, még 2017-ben, ahol alig néhány mondatot váltottak, de Dylan elmondása szerint azonnal beleszeretett a modellbe.

„Betolakodott elém a sorba, amikor a vörös szőnyeg előtt vártunk. Teljesen olyan volt, mint egy rom-kom, csak átugrott egy bársony kordonon, és bevágott elém. Én viszont úgy voltam vele, hogy nem érdekel, milyen szép vagy, elém nem fogsz betolakodni” – idézte fel Dylan Sprouse Amanda Hirsch podcastjében.

Megfordult és – mivel egy piros-fehér csíkos inget viseltem – csak annyit mondott: „Ki vagy te, egy hot dog árus?” 

– mesélte, majd hozzátette, azonnal szerelembe is esett, így elsütött egy viccet, hogy összefuthatnának még aznap este, csak Barbi várjon az ajtónál. Ezek után a színész másnap valóban üzent a modellnek, hogy bár tudja, hogy magyar, de ha New Yorkban jár és van ideje, találkozzanak újra, mire a szépség válasza csak annyi volt: „Még mindig itt vagyok az ajtónál. Jössz vagy sem?”, ezzel pedig rögtön levette a lábáról leendő férjét.

Dylan Sprouse vidra-les közben tette fel a nagy kérdést.
Palvin Barbara eljegyzésére egy kaliforniai kemping túrán került sor (Fotó: face to face/northfoto)

Idilli közös élet és titkos eljegyzés

Palvin Barbi és Dylan Sprouse hamar a világ egyik kedvenc párosává váltak, hiszen mindig egy olyan egyszerűséget képviseltek, amit csak kevesen a sztárok között. Bár igyekeztek privát módon kezelni a magánéletüket, olykor szívesen megosztottak egy-egy üdítően hétköznapi pillanatot vagy épp olyasmit, amire a legtöbb világsztártól egyáltalán nem számítanánk, mint hogy jelmezbe öltözve járják kedvenc reneszánsz fesztiváljukat. Ezek után pedig nem csoda, hogy az eljegyzést is mindenki tűkön ülve várta, és bár 2023 elején már szivárogtak ki erről információk, sőt a gyűrűt is sokan kiszúrták, de ők maguk végül csak júniusban jelentették be a hírt, annak ellenére, hogy később kiderült, már 2022 szeptemberében sor került rá egy kaliforniai kempingtúrán, vidra-les közben.

Palvin Barbi elképesztően gyönyörű menyasszony volt.
Palvin Barbara szülei birtokán mondta ki a boldogító igent, azóta többször is jártak Magyarországon a férjével (Fotó: Palvin Barbara/Instagram)

Palvin Barbi esküvőjét Magyarországon tartották

A modell és kedvese mindössze a lánykérés leleplezése után egy hónappal már össze is kötötték az életüket, itthon, a Palvin Barbara családjának ceglédbérceli birtokán. És bár a nagy nap szervezése teljes titokban zajlott, az esküvőről még aznap kiszivárgott néhány fotó, így hamar lelepleződött, hogy hogyan keltek egybe. A hagyományos ceremóniát egy igazi magyaros lagzi követte, ahol természetesen jó néhány híres barátjuk is részt vett, köztük például Dylan Sprouse ikertestvére, Cole Sprouse és kedvese. A 115 fős nagy napot ráadásul teljes egészében Barbi, és nővére, Anita szervezték meg, Dylan a Vogue-nak akkor úgy nyilatkozott „csak annyi dolga volt, hogy megjelenjen és a jó nevet mondja”. A menyasszony egyedi tervezésű Vivienne Westwood menyasszonyi ruhájában, és ’90-es évek stílusú Tiffany ékszereiben csak úgy ragyogott a ceremónián.

Palvin Barbi szeptemberben hozta világra a kislányát.
Palvin Barbara kislánya érkezését a cannes-i filmfesztiválon jelentette be, májusban (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Palvin Barbi és Dylan Sprouse szülők lettek

Az esküvő óta eltelt 3 évben rengetegen találgatták, hogy vajon a fiatalok mikor alapítanak családot, de Palvin Barbara endometriózisa miatt úgy tűnt, ez egy darabig még várat magára. A modell többször is nyíltan beszélt arról, hogy milyen egészségügyi problémákkal küzd, amik a teherbeesést is nehezítik. Barbi végül tavaly nyáron esett át az endometriózisa miatti műtéten, így sokan azt gondolták, még egy jó ideig szóba sem kerül majd az anyaság. Éppen ezért robbant hatalmasat a hír, amikor a cannes-i filmfesztiválon Barbi nagy pocakkal jelent meg. Nem sokkal később pedig arra is fény derült, hogy egy kislányt hord a szíve alatt. Azóta pedig az egész világ várta a kicsi érkezést, amit tegnap este a büszke szülők végre bejelentettek. Bár Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislányának nevére egyelőre nem derült fény, az viszont már most biztos, hogy az újdonsült édesapa és lánya között hatalmas a szerelem, amit a büszke anyuka egy édes fotóval a nagyvilággal is tudatott. A baba érkezéséhez pedig természetesen a világ minden tájáról özönlenek a gratulációk.

 

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