Ezekkel az olcsó és egyszerű trükkökkel vége a poloskainvázónak a lakásban

Nem kell tízezreket költeni írtószerekre és kütyükre. Egy filléres, ecetből és szódabikarbónából készülő házipermettel is csodát tehetsz.

Ezen felül több olyan növényi- és természetes illat is létezik, amelyeket nem kedvelnek a kellemetlen szagukról ismert rovarokat.

Mutatjuk, milyen egyszerű módszerekkel előzheted meg, hogy a poloskák ősszel a lakásodba költözzenek.

A poloskák évről évre visszatérő problémát jelentenek. A hűvösebb idő beköszöntével védett helyet keresnek, ezért gyakran az ablakok, redőnyök, ajtók és falrések környékén próbálnak bejutni a lakásba. De nem hozzád, ha kipróbálsz néhány egyszerű trükköt!

Az ecet és a szódabikarbóna kombinációja népszerű házi praktika a poloskák távoltartására

Fotó: xpixel

Filléres trükk a poloskák ellen

Bár az emberre nem jelentenek veszélyt, jellegzetes, kellemetlen szaguk miatt sok bosszúságot okozhatnak. Éppen ezért rengetegen keresik a megoldást a poloskainvázió ellen. Mi most megmutatjuk az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb trükköt poloska ellen.

A csodafegyver alapanyagait a konyhában találod

A poloskák eltávolítására bevethetsz egy egyszerű házi keveréket is. Sokan az ecet poloska ellen alkalmazott hatásaira esküsznek, amelyből néhány perc alatt elkészíthető egy hatékony keverék.

Ehhez szükséged lesz: fél liter langyos vízre,

fél teáskanál ecetre,

egy teáskanál szódabikarbónára.

Az összetevőket öntsd egy szórófejes flakonba, majd alaposan rázd össze. Ezután permetezd be vele az ablakkereteket, az ajtók környékét, valamint azokat a réseket és nyílásokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba. A poloskák kifejezetten érzékenyek az ecet szagára, ezért sokan esküsznek erre az olcsó és vegyszermentes megoldásra, amikor a poloska a lakásban jelenik meg, vagy szeretnék megelőzni a betelepedését – írja a Dívány.

Nem csak ez segíthet a poloskák ellen

Ha szeretnéd még hatékonyabbá tenni a védekezést, érdemes más praktikákat is bevetni. Az alábbi trükkök poloskák ellen szintén sokat segíthetnek.

Este, sötétedés után húzd be a függönyt vagy engedd le a redőnyt, mert a lakásból kiszűrődő fény odavonzza őket az ablakokhoz. Emellett érdemes az ablakokra szúnyoghálót felszerelni, hogy ne tudjanak bejutni. Zárd le a réseket és repedéseket, a poloskák gyakran apró hézagokon, ablakkeretek mellett vagy falrepedéseken keresztül jutnak be. A rések tömítésével jelentősen csökkentheted annak az esélyét, hogy beköltözzenek. Használj erős illatú növényeket: egyes tapasztalatok szerint a menta, a fokhagyma vagy a levendula illata kevésbé vonzó a poloskák számára. Az ablakpárkányra helyezett cserepes növények vagy az illóolajos permetek természetes poloskariasztó megoldásként is szóba jöhetnek. Ne hagyj kint érett gyümölcsöt: a poloskákat vonzhatják a gyümölcsök és egyes növények illatai, ezért érdemes a konyhában zárt helyen tárolni őket. A rendszeres takarítás szintén csökkenti a rovarok megjelenésének esélyét. Rázd ki a ruhákat és a textíliákat: ősszel gyakran kapaszkodnak bele a kint száradó ruhákba vagy a balkonon tárolt tárgyakba. Mielőtt beviszed őket a lakásba, gyorsan ellenőrizd és rázd ki mindet – írja a Build-construct.

További tippeket ebben a videóban találhatsz:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: