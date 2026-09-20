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Ezekkel az olcsó és egyszerű trükkökkel vége a poloskainvázónak a lakásban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors poloskainvázió
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 11:00
rovarirtókonyhai trükkökfilléres ötletek
Az ősz érkezésével együtt a poloskák is egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban. Sokan ilyenkor rögtön drága irtószerek után nyúlnak, pedig az egyszerű, filléres házi keverékek is segíthetnek távol tartani a hívatlan vendégeket. Mutatjuk a legjobb tippeket a poloskák ellen.
K.B.
A szerző cikkei
  • Nem kell tízezreket költeni írtószerekre és kütyükre. Egy filléres, ecetből és szódabikarbónából készülő házipermettel is csodát tehetsz.
  • Ezen felül több olyan növényi- és természetes illat is létezik, amelyeket nem kedvelnek a kellemetlen szagukról ismert rovarokat.
  • Mutatjuk, milyen egyszerű módszerekkel előzheted meg, hogy a poloskák ősszel a lakásodba költözzenek.

A poloskák évről évre visszatérő problémát jelentenek. A hűvösebb idő beköszöntével védett helyet keresnek, ezért gyakran az ablakok, redőnyök, ajtók és falrések környékén próbálnak bejutni a lakásba. De nem hozzád, ha kipróbálsz néhány egyszerű trükköt!

A képen a poloskák egyik képviselője, egy poloska.
Az ecet és a szódabikarbóna kombinációja népszerű házi praktika a poloskák távoltartására
Fotó: xpixel

Filléres trükk a poloskák ellen

Bár az emberre nem jelentenek veszélyt, jellegzetes, kellemetlen szaguk miatt sok bosszúságot okozhatnak. Éppen ezért rengetegen keresik a megoldást a poloskainvázió ellen. Mi most megmutatjuk az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb trükköt poloska ellen.

A csodafegyver alapanyagait a konyhában találod

A poloskák eltávolítására bevethetsz egy egyszerű házi keveréket is. Sokan az ecet poloska ellen alkalmazott hatásaira esküsznek, amelyből néhány perc alatt elkészíthető egy hatékony keverék.

Ehhez szükséged lesz:

  • fél liter langyos vízre,
  • fél teáskanál ecetre,
  • egy teáskanál szódabikarbónára.

Az összetevőket öntsd egy szórófejes flakonba, majd alaposan rázd össze. Ezután permetezd be vele az ablakkereteket, az ajtók környékét, valamint azokat a réseket és nyílásokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba. A poloskák kifejezetten érzékenyek az ecet szagára, ezért sokan esküsznek erre az olcsó és vegyszermentes megoldásra, amikor a poloska a lakásban jelenik meg, vagy szeretnék megelőzni a betelepedését – írja a Dívány.

Nem csak ez segíthet a poloskák ellen

Ha szeretnéd még hatékonyabbá tenni a védekezést, érdemes más praktikákat is bevetni. Az alábbi trükkök poloskák ellen szintén sokat segíthetnek.

  1. Este, sötétedés után húzd be a függönyt vagy engedd le a redőnyt, mert a lakásból kiszűrődő fény odavonzza őket az ablakokhoz. Emellett érdemes az ablakokra szúnyoghálót felszerelni, hogy ne tudjanak bejutni.
  2. Zárd le a réseket és repedéseket, a poloskák gyakran apró hézagokon, ablakkeretek mellett vagy falrepedéseken keresztül jutnak be. A rések tömítésével jelentősen csökkentheted annak az esélyét, hogy beköltözzenek.
  3. Használj erős illatú növényeket: egyes tapasztalatok szerint a menta, a fokhagyma vagy a levendula illata kevésbé vonzó a poloskák számára. Az ablakpárkányra helyezett cserepes növények vagy az illóolajos permetek természetes poloskariasztó megoldásként is szóba jöhetnek.
  4. Ne hagyj kint érett gyümölcsöt: a poloskákat vonzhatják a gyümölcsök és egyes növények illatai, ezért érdemes a konyhában zárt helyen tárolni őket. A rendszeres takarítás szintén csökkenti a rovarok megjelenésének esélyét.
  5. Rázd ki a ruhákat és a textíliákat: ősszel gyakran kapaszkodnak bele a kint száradó ruhákba vagy a balkonon tárolt tárgyakba. Mielőtt beviszed őket a lakásba, gyorsan ellenőrizd és rázd ki mindet – írja a Build-construct.

További tippeket ebben a videóban találhatsz:

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