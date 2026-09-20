Ezekkel az olcsó és egyszerű trükkökkel vége a poloskainvázónak a lakásban

A poloskák évről évre visszatérő problémát jelentenek. A hűvösebb idő beköszöntével védett helyet keresnek, ezért gyakran az ablakok, redőnyök, ajtók és falrések környékén próbálnak bejutni a lakásba. De nem hozzád, ha kipróbálsz néhány egyszerű trükköt!
Bár az emberre nem jelentenek veszélyt, jellegzetes, kellemetlen szaguk miatt sok bosszúságot okozhatnak. Éppen ezért rengetegen keresik a megoldást a poloskainvázió ellen. Mi most megmutatjuk az egyik legolcsóbb és legegyszerűbb trükköt poloska ellen.
A poloskák eltávolítására bevethetsz egy egyszerű házi keveréket is. Sokan az ecet poloska ellen alkalmazott hatásaira esküsznek, amelyből néhány perc alatt elkészíthető egy hatékony keverék.
Ehhez szükséged lesz:
Az összetevőket öntsd egy szórófejes flakonba, majd alaposan rázd össze. Ezután permetezd be vele az ablakkereteket, az ajtók környékét, valamint azokat a réseket és nyílásokat, ahol a rovarok bejuthatnak a lakásba. A poloskák kifejezetten érzékenyek az ecet szagára, ezért sokan esküsznek erre az olcsó és vegyszermentes megoldásra, amikor a poloska a lakásban jelenik meg, vagy szeretnék megelőzni a betelepedését – írja a Dívány.
Ha szeretnéd még hatékonyabbá tenni a védekezést, érdemes más praktikákat is bevetni. Az alábbi trükkök poloskák ellen szintén sokat segíthetnek.
További tippeket ebben a videóban találhatsz:
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