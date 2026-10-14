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Rachel Ojuromi a Chanel legújabb felfedezettje – így tündököl a kifutón a lagosi modell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors galéria
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 16:30
RachelChanelPárizsi Divathétdivat
Az elmúlt hét egyik nagy divathíre, hogyan jutott a párizsi divathét kifutójára Rachel Ojuromi, a Chanel lagosi felfedezettje. A fiatal nő a szeméttel teli afrikai utcákon vonult fel videóiban, mígnem rálelt az interneten a francia divatház vezető tervezője, Matthieu Blazy. Galériánkban bemutatjuk, hogyan tündökölt a fiatal nő a párizsi divathéten.
Vági Bence
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Rachel Ojuromi a Chanel idei legnagyobb felfedezettje. A fiatal nő tavasszal kezdett divatvideókat posztolni a közösségi oldalára. A felvételein olyan egyedileg tervezett és turizott ruhákból álló szettekben vonul végig Lagos utcáin, amelyek nagy divatházak, köztük a Chanel különféle kollekcióinak rekreációi. Pont erre figyelt fel idén tavasszal Matthieu Blazy, a francia divatház vezető tervezője, aki kommentet is fűzött a tavaly decemberi Métiers d’art kollekcióra hajazó ruhákat bemutató felvételhez. A fiatal afrikai lány néhány hónappal később a Chanel kifutóján találta magát. Galéria!

Rachel Ojuromi a Chanel divatbemutatóján a 2026-is párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel divatbemutatóján a 2026-is párizsi divathéten
Fotó: Kristy Sparow

Rachel Ojuromi galéria

Alábbi galériánkban a Chanel bemutatóján Rachel Ojuromiról készült fotókat gyűjtöttük csokorba az idei párizsi divathétről. Rachel a divatház 2027-es tavaszi–nyári ready-to-wear kollekciójában lépett kifutóra, lenyűgözve az egész nemzetközi divatvilágot. A lagosi felfedezettet mostanra több nemzetközi modellügynökség is leszerződtette, nem véletlenül! Nézd meg galériánkban, hogyan tündökölt Párizsban!

Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Rachel Ojuromi a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten
Galéria: Valósággal tündökölt a kifutón a Chanel idei felfedezettje
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Rachel Ojuromi meghatározó szereplője volt a Chanel 2027-es tavaszi-nyári ready-to-wear kollekciójának bemutatóján a párizsi divathéten.

Ezeket a galériákat se hagyd ki:

 

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