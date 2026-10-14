Rachel Ojuromi a Chanel legújabb felfedezettje – így tündököl a kifutón a lagosi modell

Rachel Ojuromi a Chanel idei legnagyobb felfedezettje. A fiatal nő tavasszal kezdett divatvideókat posztolni a közösségi oldalára. A felvételein olyan egyedileg tervezett és turizott ruhákból álló szettekben vonul végig Lagos utcáin, amelyek nagy divatházak, köztük a Chanel különféle kollekcióinak rekreációi. Pont erre figyelt fel idén tavasszal Matthieu Blazy, a francia divatház vezető tervezője, aki kommentet is fűzött a tavaly decemberi Métiers d’art kollekcióra hajazó ruhákat bemutató felvételhez. A fiatal afrikai lány néhány hónappal később a Chanel kifutóján találta magát. Galéria!

Rachel Ojuromi a Chanel divatbemutatóján a 2026-is párizsi divathéten

Fotó: Kristy Sparow

Rachel Ojuromi galéria

Alábbi galériánkban a Chanel bemutatóján Rachel Ojuromiról készült fotókat gyűjtöttük csokorba az idei párizsi divathétről. Rachel a divatház 2027-es tavaszi–nyári ready-to-wear kollekciójában lépett kifutóra, lenyűgözve az egész nemzetközi divatvilágot. A lagosi felfedezettet mostanra több nemzetközi modellügynökség is leszerződtette, nem véletlenül! Nézd meg galériánkban, hogyan tündökölt Párizsban!