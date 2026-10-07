John Travolta gyönyörű lánya meghódította a párizsi kifutót: így festett Ella modellként

John Travolta lánya hatalmasat lépett előre a divatszakmában. Ella Bleu Travolta modellként debütált a párizsi divathéten, ráadásul nem is akárhol, a Miu Miu egyik nagyszabású bemutatóján.

John Travolta lánya meghódította a kifutót a párizsi divathéten, az alábbi felvétel is ott készült (Fotó: AFP)

John Travolta lánya a Miu Miu 2027-es tavaszi/nyári bemutatóján debütált a párizsi divathét kifutóján

lánya a 2027-es tavaszi/nyári bemutatóján debütált a párizsi divathét kifutóján Ella Bleu Travolta 2022-ben már szerepelt a New York-i divathéten

2022-ben már szerepelt a New York-i divathéten A 26 éves lány korábban színészként is megcsillogtatta tehetségét, szerepet kapott apja első rendezésében, a Propeller One-Way Night Coach című filmben.

John Travolta lánya meghódította a párizsi kifutót

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett John Travolta és a néhai Kelly Preston lánya, Ella Bleu Travolta. A 26 éves színésznő október 4-én Párizsban lépett kifutóra, ahol a Miu Miu 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóján szerepelt. Ez pedig különösen nagy jelentőségű Ella számára, hiszen olyan nagy nevekkel szerepelt együtt, mint Gigi Hadid, Olivia Colman, Emma Corrin és Jamie Bell.

Nem ez volt az első kifutós szereplése

És bár a párizsi divathéten való szereplés nagy áttörésnek számít, maga a kifutó nem teljesen új terep Ella számára. Első divathetes fellépésére még 2022-ben került sor New Yorkban, ahol Karl Lagerfeld Cara Loves Karl kollekciójának bemutatóján sétált végig a kifutón. Apja pedig még a közösségi oldalán is megosztotta az örömhírt. John Travolta Instagram-oldalán egy képet töltött fel lányáról, amihez azt írta, hogy:

Annyira büszke vagyok Ella debütálására a New York-i divathéten!

John Travolta és lánya, Ella Bleu Travolta együtt jelentek meg a cannes-i filmfesztiválon (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

John Travolta nem is lehetne büszkébb

A Grease legendás sztárja az elmúlt években többször is nyíltan támogatta lánya karrierjét. A színész számára különösen fontos időszak ez, hiszen Ella nemcsak modellként, hanem színésznőként is egyre komolyabban építi saját karrierjét. Az idei évben apa és lánya a cannes-i filmfesztiválon is együtt jelentek meg. Ella ugyanis szerepet kapott a Propeller One-Way Night Coach című filmben, amely Travolta gyerekkönyve alapján készült. A filmben a 26 éves lány egy légiutas-kísérőt alakít, így az idei év számára színészként is komoly előrelépést hozott.