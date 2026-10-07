John Travolta gyönyörű lánya meghódította a párizsi kifutót: így festett Ella modellként

John Travolta lánya hatalmasat lépett előre a divatszakmában. Ella Bleu Travolta modellként debütált a párizsi divathéten, ráadásul nem is akárhol, a Miu Miu egyik nagyszabású bemutatóján.
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett John Travolta és a néhai Kelly Preston lánya, Ella Bleu Travolta. A 26 éves színésznő október 4-én Párizsban lépett kifutóra, ahol a Miu Miu 2027-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóján szerepelt. Ez pedig különösen nagy jelentőségű Ella számára, hiszen olyan nagy nevekkel szerepelt együtt, mint Gigi Hadid, Olivia Colman, Emma Corrin és Jamie Bell.
És bár a párizsi divathéten való szereplés nagy áttörésnek számít, maga a kifutó nem teljesen új terep Ella számára. Első divathetes fellépésére még 2022-ben került sor New Yorkban, ahol Karl Lagerfeld Cara Loves Karl kollekciójának bemutatóján sétált végig a kifutón. Apja pedig még a közösségi oldalán is megosztotta az örömhírt. John Travolta Instagram-oldalán egy képet töltött fel lányáról, amihez azt írta, hogy:
Annyira büszke vagyok Ella debütálására a New York-i divathéten!
A Grease legendás sztárja az elmúlt években többször is nyíltan támogatta lánya karrierjét. A színész számára különösen fontos időszak ez, hiszen Ella nemcsak modellként, hanem színésznőként is egyre komolyabban építi saját karrierjét. Az idei évben apa és lánya a cannes-i filmfesztiválon is együtt jelentek meg. Ella ugyanis szerepet kapott a Propeller One-Way Night Coach című filmben, amely Travolta gyerekkönyve alapján készült. A filmben a 26 éves lány egy légiutas-kísérőt alakít, így az idei év számára színészként is komoly előrelépést hozott.
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