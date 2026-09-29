Nagymamájától örökölte a különleges növényt – Dóra egy idő után már nem hitt a véletlenekben

Dóra a nagymamájától örökölt kaktusz virágzásához fontos életeseményeket tudott kötni.

A két év után bimbózó növény először új munkát, majd családi békülést hozott.

A kutyus elvesztésének napján a legnagyobb virág elhervadása mély szimbolikus jelentést kapott.

Egy növény valóban reagálhat arra, ami a környezetében történik? Dóra sokáig csak szkeptikusan nevetett azon, amikor a barátnője azt mondta: talán nem véletlenül viselkedik ilyen furcsán a kaktusz. Hiszen egy növény virágzik, majd elhervad – mi lehetne ennél természetesebb? Csakhogy egy idő után minden új virághoz társult valamilyen fontos esemény - az utolsó szinkronesemény után pedig már ő sem tudott olyan könnyen legyinteni...

A karácsonyi kaktusz, amelyet Dóra örökölt a nagymamájától, két éven át nem hozott virágokat.

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A kaktusz volt az egyetlen, amit magával vitt

– Miután a nagyi meghalt, a lakásából szinte semmit sem kértem. Úgy éreztem, nincs szükségem sem az ékszereire, sem a porcelánjaira, sem a régi bútoraira. Egyedül a karácsonyi kaktuszához ragaszkodtam – meséli Dóra.

A nagyra nőtt, öreg növény évtizedek óta ugyanabban a kopott cserépben állt az ablak mellett. Dóra már gyerekkorából emlékezett rá: nagymamája büszkesége volt, mert késő ősszel rendszeresen megtelt rózsaszín virágokkal.

Az asszony halála után azonban mintha a növény is elnémult volna. Szép zöld maradt, új hajtásokat is hozott, virágozni viszont két évig nem akart.

Aztán egy novemberi reggelen Dóra apró bimbót fedezett fel rajta. Még aznap megszólalt a telefonja: hosszú hónapok álláskeresése után megkapta azt a munkát, amelyre nagyon vágyott.

– Nevetve mondtam a kaktusznak: Na, mama, ezt most megünnepeljük!

Néhány héttel később újabb bimbó jelent meg – érdekes módon éppen akkor, amikor Dóra egy elhúzódó viszály után kibékült a nővérével.

A lány először nem misztifikálta túl a dolgokat, hiszen mindezekre talált ésszerű magyarázatot is. A karácsonyi kaktusz jellemzően az év hűvösebb időszakában, késő ősztől tavaszig virágzik, tehát önmagában semmi természetellenes nem történt. A barátnője mégis egyre gyakrabban húzta ezzel:

„Szerintem a nagyid üzenget neked.”