Ne vízben főzd a krumplit: ez a krémes krumplipüré igazi titka

A hobbiszakácsok és a háziasszonyok évtizedek óta a tökéletes ízű krumplipüré elkészítésére vágynak. Egymás után tesztelik a recepteket – cikkünkben most megtalálhatják a tökéletes krumplipüré elkészítésének módját és a titkos összetevőt. Az Origó is kipróbálta − jelentjük: repetát kértünk.
Rosemary Gill séf videóját, amelyben megmutatja, mi a legkrémesebb krumplipüré elkészítésének titkos receptje, több százezren látták már a TikTok-csatornáján,
A titok nyitja, hogy a krumplit nem vízben, hanem tejben kell főzni
− fedi fel Gil, majd hozzáteszi, hogy a tejben párolt burgonya főzőfolyadéka a kioldódott keményítő miatt gazdagabb lesz, így akár a zsírdús tejszínt is kiválthatjuk vele.
Ha a klasszikus krumplipürét már meguntad, és villantani szeretnél a vasárnapi ebédnél, érdemes kipróbálnod zelleres vagy a karfiolos változatot. A zelleres enyhén diós ízt ad, és remekül kiemeli a sültek ízét, a karfiol pedig olyan könnyűvé és légiessé teszi a püré textúráját, hogy elfogyasztása után egyáltalán nem tör rád a kajakóma. A krumplipüré a legtöbb fűszerrel és szósszal kombinálható: feldobhatjuk mustárral vagy light majonézzel, de ha igazán veszélyesen szeretnél éli, próbáld ki a krémsajtos változatot. A krémsajtos krumplipüré a mi másik nagy favoritunk a tejes változat után. Ha fokoznád az élvezetet, adhatsz hozzá némi pirított hagymát is.
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