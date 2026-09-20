Ne vízben főzd a krumplit: ez a krémes krumplipüré igazi titka

A krumplipüré szinte mindannyiunk számára a gyerekkort, a nagymama főztjét és a családi vasárnapi ebédeket idézi.

A hobbiszakácsok szintjén a jó krumplipüré már nem csupán az otthoni, villával összetört menzás köretet jelenti, hanem a Michelin-csillagos éttermek ihlette selymes, krémes textúrát.

Mutatjuk, hogyan készítheted el a tökéletes és a legkrémesebb krumplipürét

A hobbiszakácsok és a háziasszonyok évtizedek óta a tökéletes ízű krumplipüré elkészítésére vágynak. Egymás után tesztelik a recepteket – cikkünkben most megtalálhatják a tökéletes krumplipüré elkészítésének módját és a titkos összetevőt. Az Origó is kipróbálta − jelentjük: repetát kértünk.

Krémes krumplipüré recept

Fotó: Shutterstock

A világ legkrémesebb krumplipüréje

Rosemary Gill séf videóját, amelyben megmutatja, mi a legkrémesebb krumplipüré elkészítésének titkos receptje, több százezren látták már a TikTok-csatornáján,

A titok nyitja, hogy a krumplit nem vízben, hanem tejben kell főzni

− fedi fel Gil, majd hozzáteszi, hogy a tejben párolt burgonya főzőfolyadéka a kioldódott keményítő miatt gazdagabb lesz, így akár a zsírdús tejszínt is kiválthatjuk vele.

Nézd meg a séf híres videóját, amely tömegeket inspirál a mai napig

@177milkstreet The viral milk-simmered mashed potatoes return! We simmer our mashed potatoes in milk, not water, to achieve silky-smooth creaminess, without heavy cream. This allows the potatoes to absorb the dairy flavor as they cook, while allowing us to keep the natural potato starches that we would otherwise pour down the drain. Yukon Golds, which get natural butteriness from a perfect amount of starch. Last year, this video earned our education director Rosie Gill self-described status as the brand “potato girl.” To which we respond, “potato queen.” Enjoy your cooking, everyone! Get the recipe for Milk-Simmered Mashed Potatoes via the link in our profile → @177milkstreet #milkstreetrecipes #thanksgiving #mashedpotatoes #thanksgivingrecipe #holiday #holidayrecipe #easyrecipe #cooking ♬ original sound - Milk Street

Ha bevállalós vagy és már unalmas a klasszikus krumplipüré

Ha a klasszikus krumplipürét már meguntad, és villantani szeretnél a vasárnapi ebédnél, érdemes kipróbálnod zelleres vagy a karfiolos változatot. A zelleres enyhén diós ízt ad, és remekül kiemeli a sültek ízét, a karfiol pedig olyan könnyűvé és légiessé teszi a püré textúráját, hogy elfogyasztása után egyáltalán nem tör rád a kajakóma. A krumplipüré a legtöbb fűszerrel és szósszal kombinálható: feldobhatjuk mustárral vagy light majonézzel, de ha igazán veszélyesen szeretnél éli, próbáld ki a krémsajtos változatot. A krémsajtos krumplipüré a mi másik nagy favoritunk a tejes változat után. Ha fokoznád az élvezetet, adhatsz hozzá némi pirított hagymát is.

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