Elképesztő felfedezés: a szakértők szerint ezzel az apró trükkel lassítható a bőr öregedése

Az elmúlt évtizedekben hatalmas népszerűségre tettek szert a különböző méregdrága szépítő kezelések, amelyek eltüntetik a ráncokat, és évekkel fiatalabbá varázsolnak. Azonban ha nem szeretnél vagyonokat költeni vagy tű alá feküdni, akkor az alábbi tippeket vesd be bőröregedés ellen!

Szakértők esküsznek ezekre a bőröregedés elleni praktikákra!

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Ha nem szeretnél vagyonokat költeni különböző kezelésekre, ezeket a trükköket vesd be.

A szakértők szerint már apró változtatásokkal is rengeteget tehetsz a bőröd öregedése ellen.

A módszereket könnyedén a mindennapjaid részévé teheted.

Ezeket a meglepő trükköket alkalmazd a bőröregedés ellen

Sajnos az öregedés elkerülhetetlen, azonban vannak olyan, szakértők által is ajánlott természetes módszerek, amelyekkel felveheted a harcot a ráncok ellen. Bár köztudott, hogy az öregedés jelei mindenkinél máshogy jelentkeznek – egyesek szarkalábakat, míg mások sötét foltokat vesznek észre magukon –, a szakértők szerint a folyamat lassítható.

Az öregedést külső és belső tényezők együttesen okozzák

– magyarázta Dr. Kavita Mariwalla bőrgyógyász a Woman’s Health-nek, és hozzátette, hogy míg a genetikán nem tudunk változtatni, sok más komponensre hatással lehetünk. Lássuk tehát a legjobb módszereket bőröregedés ellen!

Hagyj fel a káros szokásokkal!

Próbáld meg minimalizálni az alkoholfogyasztást és a dohányzást, ugyanis ezek a káros szokások elképesztően öregítik a bőrt. A kutatások azt mutatják, hogy a 40 éves dohányzók bőre sok esetben a 70 éves nemdohányzók bőrére hajaz, ami egy igen sokkoló eredmény. Ez pedig a füstnek „köszönhető”, amely negatívan befolyásolja a bőr kollagéntermelő képességét.

Ne csak fényvédőt, hanem antioxidánst is alkalmazz!

Már a csapból is az folyik, hogy milyen fontos a fényvédők használata, azonban arról már kevesebb szó esik, hogy egy plusz antioxidánsdús réteg felvitele extra védelmet biztosít a környezet káros anyagaival szemben. Válassz E-vitamint, C-vitamint, niacinamidot vagy bakuchiolt tartalmazó terméket, amely csökkenti az oxidatív stresszt.

Az egészséges táplálkozással is sokat tehetsz a bőröd fiatalságáért.

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Mozogj rendszeresen!

A mozgás szinte mindenre gyógyír, hiszen már számos kutatás támasztotta alá a szív- és érrendszer egészségére, a cukorbetegség és a rák kockázatára, valamint az általános élettartamra gyakorolt pozitív hatását, azonban az edzés, különösen a súlyzós, még a bőrödnek is jót tesz.

A súlyzós edzés hozzájárul az izomtömeg megtartásához, az anyagcsere egészségéhez, és javítja a vérkeringést

– hangsúlyozta Maegan Griffin, egy bőrápolási márka alapítója, aki szerint a mozgás elősegíti a bőr jobb tápanyagszállítását.