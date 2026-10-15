Elképesztő felfedezés: a szakértők szerint ezzel az apró trükkel lassítható a bőr öregedése

Az elmúlt évtizedekben hatalmas népszerűségre tettek szert a különböző méregdrága szépítő kezelések, amelyek eltüntetik a ráncokat, és évekkel fiatalabbá varázsolnak. Azonban ha nem szeretnél vagyonokat költeni vagy tű alá feküdni, akkor az alábbi tippeket vesd be bőröregedés ellen!
Sajnos az öregedés elkerülhetetlen, azonban vannak olyan, szakértők által is ajánlott természetes módszerek, amelyekkel felveheted a harcot a ráncok ellen. Bár köztudott, hogy az öregedés jelei mindenkinél máshogy jelentkeznek – egyesek szarkalábakat, míg mások sötét foltokat vesznek észre magukon –, a szakértők szerint a folyamat lassítható.
Az öregedést külső és belső tényezők együttesen okozzák
– magyarázta Dr. Kavita Mariwalla bőrgyógyász a Woman’s Health-nek, és hozzátette, hogy míg a genetikán nem tudunk változtatni, sok más komponensre hatással lehetünk. Lássuk tehát a legjobb módszereket bőröregedés ellen!
Próbáld meg minimalizálni az alkoholfogyasztást és a dohányzást, ugyanis ezek a káros szokások elképesztően öregítik a bőrt. A kutatások azt mutatják, hogy a 40 éves dohányzók bőre sok esetben a 70 éves nemdohányzók bőrére hajaz, ami egy igen sokkoló eredmény. Ez pedig a füstnek „köszönhető”, amely negatívan befolyásolja a bőr kollagéntermelő képességét.
Már a csapból is az folyik, hogy milyen fontos a fényvédők használata, azonban arról már kevesebb szó esik, hogy egy plusz antioxidánsdús réteg felvitele extra védelmet biztosít a környezet káros anyagaival szemben. Válassz E-vitamint, C-vitamint, niacinamidot vagy bakuchiolt tartalmazó terméket, amely csökkenti az oxidatív stresszt.
A mozgás szinte mindenre gyógyír, hiszen már számos kutatás támasztotta alá a szív- és érrendszer egészségére, a cukorbetegség és a rák kockázatára, valamint az általános élettartamra gyakorolt pozitív hatását, azonban az edzés, különösen a súlyzós, még a bőrödnek is jót tesz.
A súlyzós edzés hozzájárul az izomtömeg megtartásához, az anyagcsere egészségéhez, és javítja a vérkeringést
– hangsúlyozta Maegan Griffin, egy bőrápolási márka alapítója, aki szerint a mozgás elősegíti a bőr jobb tápanyagszállítását.
A kiegyensúlyozott táplálkozás kulcsszerepet tölt be a belső öregedés lassításában, hiszen köztudott, hogy a magas gyulladáskeltő étrend kapcsolatban áll a felgyorsult kollagénlebomlással és az öregedéssel. Emellett a magas zsírtartalmú ételek összefüggésben állnak a lassabb sebgyógyulással, a fokozott oxidatív stresszel és a bőr gyulladásának növekedésével.
Ebben a videóban a legjobb kollagéntartalmú ételeket ismerheted meg, amikkel felturbózhatod a bőrödet:
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