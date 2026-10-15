Őszi kirándulás fillérekből? A Gyermekvasút most különösen szép arcát mutatja

A kisvasút közel 12 kilométeren kanyarog a Budai-hegység erdeiben, Széchenyihegy és Hűvösvölgy között.

A világ leghosszabb olyan vasútvonala, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el.

A felnőttjegy 1000, a gyermekjegy 500 forintba kerül, hatéves kor alatt pedig ingyenes az utazás.

Októberben nosztalgiavonatok, köztük gőzmozdonyos szerelvények is színesítik a programot.

A vonatút összeköthető egy Normafa környéki vagy hárs-hegyi őszi sétával.

Kevés hangulatosabb program akad Budapesten egy napsütéses októberi napon, mint felszállni a Gyermekvasútra. A szerelvények komótosan haladnak a Budai-hegység erdei között, miközben az ablakból sárgába, vörösbe és barnába öltözött fák látványa tárul az utasok elé. A Széchenyihegy és Hűvösvölgy közötti, 11,7 kilométeres vasútvonal érinti többek között Normafát, Csillebércet, Virágvölgyet, Jánoshegyet, Szépjuhásznét és Hárshegyet. A kirándulók akár útközben is leszállhatnak, hogy felfedezzék a környék erdei ösvényeit és kilátóit. A Gyermekvasút így nemcsak önálló program, hanem egy egész napos őszi túra része is lehet.

A Gyermekvasút a Budai-hegységben egy igazán különleges utazási élmény a családoknak és a kirándulóknak egyaránt

Fotó: Mediaworks

Őszi színek között zakatol a Gyermekvasút

Egy különleges kisvasút, amelynek története 1948-ban kezdődött

A Gyermekvasút története egészen 1948-ig nyúlik vissza, amikor megkezdődött az akkor még Úttörővasútnak nevezett vonal építése. Az első szakaszt 1948. július 31-én adták át, a teljes, Hűvösvölgyig vezető útvonal pedig 1950 augusztusára készült el.

A kisvasút különlegessége, hogy a gyermekvasutasok ma is valódi feladatokat látnak el: jegyet kezelnek, utastájékoztatást végeznek, és részt vesznek az állomási forgalmi szolgálatban. Munkájukat természetesen képzett felnőtt vasutasok felügyelik, a mozdonyokat is felnőttek vezetik.

A vasút Guinness-rekorder: a világ leghosszabb olyan vasútvonala, amelyen gyermekek végzik a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot.

Aki a történetére is kíváncsi, annak érdemes felkeresnie a hűvösvölgyi végállomásnál található Gyermekvasút Múzeumot.

Mennyibe kerül a kisvasutazás 2026 őszén?

A Gyermekvasút egyik vonzereje, hogy a jegyárak családok számára is kedvezőek. A hivatalos, 2026 októberében érvényes díjszabás szerint az egyszeri felnőttjegy 1000 forint, a 6–18 évesek gyermekjegye pedig 500 forint.

Az oda-vissza utazásra is használható átszállójegy felnőtteknek 1800, gyerekeknek 900 forintba kerül. A családi napijegy 5000 forint, és az érvényesség napján korlátlan utazást biztosít a meghatározott létszámú családi csoportnak. Hatéves kor alatt az utazás ingyenes.

A nosztalgiavonatokra külön pótjegyet kell váltani, amely felnőtteknek 400, gyerekeknek 200 forint.

Mikor indulnak a vonatok? Itt a kisvasút őszi menetrendje

A két végállomás közötti utazás körülbelül 40–50 percet vesz igénybe. A kisvasút az év nagy részében mindennap közlekedik, néhány tanítási hétfő kivételével.

2026. október 17-én, szombaton különleges családi napot rendeznek Hűvösvölgyben, amikor sűrített menetrend szerint járnak a vonatok. Az októberi hétvégékre gőzmozdonyos nosztalgiajáratokat is terveznek, október 23-án délután nosztalgia-motorvonat, október 27-én és 29-én pedig C50-es dízelmozdony közlekedése szerepel a programban.

Mivel a járatok indulási ideje a választott naptól és az esetleges rendezvényektől függ, kirándulás előtt érdemes ellenőrizni a Gyermekvasút hivatalos, napokra bontott menetrendjét. A pontos jegyárak a díjszabási oldalon találhatók.