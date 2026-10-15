Őszi kirándulás fillérekből? A Gyermekvasút most különösen szép arcát mutatja

Kevés hangulatosabb program akad Budapesten egy napsütéses októberi napon, mint felszállni a Gyermekvasútra. A szerelvények komótosan haladnak a Budai-hegység erdei között, miközben az ablakból sárgába, vörösbe és barnába öltözött fák látványa tárul az utasok elé. A Széchenyihegy és Hűvösvölgy közötti, 11,7 kilométeres vasútvonal érinti többek között Normafát, Csillebércet, Virágvölgyet, Jánoshegyet, Szépjuhásznét és Hárshegyet. A kirándulók akár útközben is leszállhatnak, hogy felfedezzék a környék erdei ösvényeit és kilátóit. A Gyermekvasút így nemcsak önálló program, hanem egy egész napos őszi túra része is lehet.
A Gyermekvasút története egészen 1948-ig nyúlik vissza, amikor megkezdődött az akkor még Úttörővasútnak nevezett vonal építése. Az első szakaszt 1948. július 31-én adták át, a teljes, Hűvösvölgyig vezető útvonal pedig 1950 augusztusára készült el.
A kisvasút különlegessége, hogy a gyermekvasutasok ma is valódi feladatokat látnak el: jegyet kezelnek, utastájékoztatást végeznek, és részt vesznek az állomási forgalmi szolgálatban. Munkájukat természetesen képzett felnőtt vasutasok felügyelik, a mozdonyokat is felnőttek vezetik.
A vasút Guinness-rekorder: a világ leghosszabb olyan vasútvonala, amelyen gyermekek végzik a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot.
Aki a történetére is kíváncsi, annak érdemes felkeresnie a hűvösvölgyi végállomásnál található Gyermekvasút Múzeumot.
A két végállomás közötti utazás körülbelül 40–50 percet vesz igénybe. A kisvasút az év nagy részében mindennap közlekedik, néhány tanítási hétfő kivételével.
2026. október 17-én, szombaton különleges családi napot rendeznek Hűvösvölgyben, amikor sűrített menetrend szerint járnak a vonatok. Az októberi hétvégékre gőzmozdonyos nosztalgiajáratokat is terveznek, október 23-án délután nosztalgia-motorvonat, október 27-én és 29-én pedig C50-es dízelmozdony közlekedése szerepel a programban.
Mivel a járatok indulási ideje a választott naptól és az esetleges rendezvényektől függ, kirándulás előtt érdemes ellenőrizni a Gyermekvasút hivatalos, napokra bontott menetrendjét. A pontos jegyárak a díjszabási oldalon találhatók.
A színes lombkoronák között kanyargó kisvasút tökéletes választás lehet azoknak, akik szeretnének néhány órára kiszakadni a város zajából. Az őszi táj, a nosztalgikus szerelvények és a gyermekvasutasok különleges világa együtt olyan élményt kínál, amelyért nem is kell elhagyni Budapestet, mégis élményteli kirándulást tehetünk.
Nézd meg galériánkat, milyen hangulatos helyeken kanyarognak a szerelvények:
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