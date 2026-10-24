Meztelenül nyírja a férfiakat a 21 éves bombázó, de amit a vőlegénye kért tőle, az már sok volt

Daniella Motta nem éppen hétköznapi fodrászszalont üzemeltet a brazíliai Florianópolisban. A 21 éves influenszer ugyanis teljesen meztelenül vágja vendégei haját, szolgáltatásáért pedig elképesztő összegeket kér. Bár a különleges munkájával már korábban is nagy feltűnést keltett, most egy egészen más ügy miatt beszélnek róla.
A fiatal szépség elárulta, hogy szakított a vőlegényével, mert a férfi képtelen volt elfogadni a testét olyannak, amilyen.
Daniella és párja mindössze három hónapnyi kapcsolat után jegyezték el egymást. A kezdeti boldogságot azonban hamar beárnyékolta egy visszatérő vita: a férfi folyamatosan arra biztatta menyasszonyát, hogy műttesse meg a melleit.
A fiatal nő bevallotta, korábban már ő maga is elgondolkodott a mellnagyobbításon, de soha nem tartotta igazán fontosnak.
– Amikor elkezdett erről beszélni, azt hittem, én is ezt akarom. De az állandó erősködése egyre jobban zavart, mert úgy éreztem, hogy a melleim úgy, ahogy vannak, nem elég jók neki – mesélte Daniella.
A helyzet annyira megviselte, hogy még a terápiás foglalkozásain is szóba hozta a problémát. Végül rájött, hogy nem a saját vágyait követné, hanem kizárólag a párjának szeretne megfelelni.
Amikor Daniella közölte a vőlegényével, hogy mégsem vállalja a műtétet, a férfi nem fogadta jól a döntést.
– Rájöttem, hogy az ő elvárásainak próbálok megfelelni. Amikor elmondtam neki, hogy nem csináltatok implantátumokat, egyáltalán nem tetszett neki. Megmondtam, hogy jól érzem magam a testemben, és ezt tiszteletben kell tartania – idézte fel.
A veszekedések azonban nem értek véget, ezért a fiatal nő végül úgy döntött, felbontja az eljegyzést.
– Semmi bajom a plasztikai műtétekkel, de szeretem a testemet úgy, ahogy van. Nem akartam férjhez menni, és utána otthon is folyton azt hallgatni, hogy nagyobb mellekre van szükségem. Inkább maradok vőlegény nélkül – jelentette ki határozottan.
Daniella korábban azzal került a címlapokra, hogy olyan borbélyszalont nyitott, ahol teljesen meztelenül dolgozik.
A vendégek előzetes időpontfoglalással érkezhetnek hozzá, és maguk dönthetik el, hogy ruhában, fehérneműben vagy meztelenül szeretnék igénybe venni a szolgáltatást.
A különleges hajvágás ára 2000 és 4000 brazil reál között mozog, ami átszámítva akár több százezer forintot is jelenthet.
Az üzlet a beszámolók szerint annyira jól ment, hogy Daniella még asszisztenst is keresett maga mellé. A LinkedInen meghirdetett állásért havi 10 ezer reálos fizetést és jutalékot kínált.
A fiatal influenszer nemcsak a meztelen hajvágásokkal hívta fel magára a figyelmet.
Korábban Kim Kardashian egyik meghökkentő bikinidizájnja ihlette meg, amely az intim testszőrzet látványát idézte.
Daniella elkészítette a saját változatát, ráadásul valódi, saját hajszálakat használt hozzá, hogy a fürdőruha még élethűbb legyen.
A különleges bikinit egy florianópolisi szálloda medencéjénél próbálta ki, ahol elmondása szerint a vendégek döbbenten bámulták, mert nem tudták eldönteni, valódi szőrt látnak-e rajta.
Daniella különös vállalkozása azonban nem mindenkinek nyerte el a tetszését.
Januárban egy feldühödött nő egy strandon vonta kérdőre az intim piercingje miatt. Az asszony azzal vádolta, hogy nem tiszteli a strandoló családokat és a házas férfiakat.
Augusztusban pedig Daniella állítása szerint már fenyegető üzeneteket is kapott a meztelen borbélyszalon miatt. Egyes üzenetek arra utaltak, hogy ismeretlenek figyelik a mozgását.
A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a fiatal nő kénytelen volt megváltoztatni vállalkozása címét, és magánbiztonsági szolgálatot fogadott.
A fenyegetések ellenére azonban esze ágában sincs feladni különleges munkáját. Most pedig azt is egyértelművé tette, hogy a szerelem kedvéért sem hajlandó megváltoztatni a testét.
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