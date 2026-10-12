Ezt tudd, mielőtt útra kelsz: így teszi tönkre az El Niño az álomutazásod

Az El Niño miatt 2026 őszétől extrém időjárás és fokozott egészségügyi kockázat várható a trópusi úti célokon.

A hőség és az esőzések növelik a szúnyogok által terjesztett fertőzések, valamint a vízzel terjesztett betegségek veszélyét.

A biztonságos úthoz elengedhetetlen a megfelelő oltások felvétele, a jó rovarriasztó és a naprakész helyi tájékozódás.

A trópusi Csendes-óceán tengervízének szokatlan felmelegedéséből fakadó El Niño idén különösen erős formában tér vissza, és a 2026 ősze, valamint 2027 tavasza közötti időszakban globális szinten megbolygathatja az időjárást. A meteorológiai előrejelzések szerint a jelenség tetőzése 2026 decembere és 2027 februárja között várható, ami komoly fejtörést okozhat a távoli országokba készülő utazóknak.

Az El Niño világszerte exrém időjárást okoz: egyes helyeken hatalmas árdások, másutt aszály sújtják a szóban forgó vidékeket.

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Mi az az El Niño, és milyen hatással jár az érkezése?

Ez a természetes éghajlati jelenség akkor csap le, amikor a Csendes-óceán trópusi területein a tengervíz felszíne a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletűre melegszik fel. Az egyenlítő környékéről kiinduló folyamat felborítja a megszokott légáramlási rendszereket, és szinte az egész bolygó éghajlatára kihat.

A felmelegedő tengervíz miatt megváltozik a légtömegek mozgása, ezáltal egyes régiókban elhúzódó szárazság, máshol pedig pusztító felhőszakadások alakulhatnak ki. Ausztrália, Délkelet-Ázsia, Dél-Afrika és Közép-Amerika területein hosszú aszályos időszakokra kell számítani, míg Kelet-Afrikában, Ázsia egyes részein, valamint Észak- és Dél-Amerikában az áradások jelenthetnek veszélyt. Mivel az időjárási szélsőségek az egészségünkre is közvetlen hatással vannak, a szakemberek óvatosságra intenek.

Másutt szélsőséges, hosszan elhúzódó aszályok és tartós hőség pusztítanak, amelyek kedveznek az erdőtüzeknek, a fertőzéseknek és betegségeknek.

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Milyen egészségügyi veszélyeket rejt az El Niño a trópusi utazások során?

A tartós hőség és az aszály miatt fellépő erdőtüzek füstje megviseli a szervezetet, különösen az idősek, a légzőszervi vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a kisgyermekek és kismamák számára jelentve kockázatot. Ezenfelül a hőség kedvez a fertőzéseket terjesztő szúnyogok szaporodásának is. A felhalmozott, nyitott edényekben tárolt víz kiváló tenyészhelyet biztosít az Aedes szúnyogoknak, amelyek a dengue- és a chikungunya-lázat terjesztik, de a maláriát hordozó Anopheles szúnyogok elterjedését is segíti a melegebb időjárás.