Ezt tudd, mielőtt útra kelsz: így teszi tönkre az El Niño az álomutazásod

A trópusi Csendes-óceán tengervízének szokatlan felmelegedéséből fakadó El Niño idén különösen erős formában tér vissza, és a 2026 ősze, valamint 2027 tavasza közötti időszakban globális szinten megbolygathatja az időjárást. A meteorológiai előrejelzések szerint a jelenség tetőzése 2026 decembere és 2027 februárja között várható, ami komoly fejtörést okozhat a távoli országokba készülő utazóknak.
Ez a természetes éghajlati jelenség akkor csap le, amikor a Csendes-óceán trópusi területein a tengervíz felszíne a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletűre melegszik fel. Az egyenlítő környékéről kiinduló folyamat felborítja a megszokott légáramlási rendszereket, és szinte az egész bolygó éghajlatára kihat.
A felmelegedő tengervíz miatt megváltozik a légtömegek mozgása, ezáltal egyes régiókban elhúzódó szárazság, máshol pedig pusztító felhőszakadások alakulhatnak ki. Ausztrália, Délkelet-Ázsia, Dél-Afrika és Közép-Amerika területein hosszú aszályos időszakokra kell számítani, míg Kelet-Afrikában, Ázsia egyes részein, valamint Észak- és Dél-Amerikában az áradások jelenthetnek veszélyt. Mivel az időjárási szélsőségek az egészségünkre is közvetlen hatással vannak, a szakemberek óvatosságra intenek.
A tartós hőség és az aszály miatt fellépő erdőtüzek füstje megviseli a szervezetet, különösen az idősek, a légzőszervi vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a kisgyermekek és kismamák számára jelentve kockázatot. Ezenfelül a hőség kedvez a fertőzéseket terjesztő szúnyogok szaporodásának is. A felhalmozott, nyitott edényekben tárolt víz kiváló tenyészhelyet biztosít az Aedes szúnyogoknak, amelyek a dengue- és a chikungunya-lázat terjesztik, de a maláriát hordozó Anopheles szúnyogok elterjedését is segíti a melegebb időjárás.
A heves esőzések és áradások következtében a szegényebb infrastruktúrájú térségekben sérülhetnek az ivóvíz- és szennyvízhálózatok. Ez a múltbeli tapasztalatok alapján növeli a kolera és más, vízzel terjedő fertőzések kockázatát. A turisták számára a kolerafertőzés esélye általában alacsony marad, a helyi higiéniai szabályok szigorú betartása – például a palackozott vizek és alaposan hőkezelt ételek fogyasztása – azonban elengedhetetlen.
Az indulás előtt legalább 4–6 héttel érdemes felkeresned egy nemzetközi utazásegészségügyi tanácsadást (utazási oltóközpont) ahol ellenőrizheted a kötelező és ajánlott védőoltásokat. Az úti patikát úgy állítsd össze, hogy az elengedhetetlen gyógyszerekből tartósabb ellátási fennakadások esetén is elegendő készlet álljon rendelkezésedre. Mindemellett ellenőrizd a betegség-, baleset- és poggyászbiztosításod feltételeit, különösen a sürgősségi hazaszállításra vonatkozó pontokat.
A célországban védekezz a szúnyogok ellen legalább 50% DEET-tartalmú rovarriasztókkal, használj szúnyoghálót, és lehetőség szerint válassz légkondicionált szállást. Kint tartózkodva kövesd figyelemmel a helyi hatóságok híreit az időjárási figyelmeztetésekről vagy az esetleges útlezárásokról, így időben kiigazíthatod a napi programot, és elkerülheted a váratlan veszélyhelyzeteket.
Nézd meg a videót is az El Niño jelenségről:
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