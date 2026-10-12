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Ezt tudd, mielőtt útra kelsz: így teszi tönkre az El Niño az álomutazásod

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 12. 12:00
egészségügyi kockázatvédőoltásEl Nino
Ha a távoli utazások szerelmese vagy, érdemes nemcsak az árakat és a szabályokat, hanem a trópusi időjárást is alaposan megnézned, mielőtt pakolni kezdenél. Idén az egészségügyi kockázatokat is hordozó El Niño ugyanis felülírhatja a felkészülést a legnépszerűbb úti célok esetében.
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Az El Niño miatt 2026 őszétől extrém időjárás és fokozott egészségügyi kockázat várható a trópusi úti célokon.
  • A hőség és az esőzések növelik a szúnyogok által terjesztett fertőzések, valamint a vízzel terjesztett betegségek veszélyét.
  • A biztonságos úthoz elengedhetetlen a megfelelő oltások felvétele, a jó rovarriasztó és a naprakész helyi tájékozódás.

A trópusi Csendes-óceán tengervízének szokatlan felmelegedéséből fakadó El Niño idén különösen erős formában tér vissza, és a 2026 ősze, valamint 2027 tavasza közötti időszakban globális szinten megbolygathatja az időjárást. A meteorológiai előrejelzések szerint a jelenség tetőzése 2026 decembere és 2027 februárja között várható, ami komoly fejtörést okozhat a távoli országokba készülő utazóknak.

Az El Niño által kozott áradás Thaiföldön.
Az El Niño világszerte exrém időjárást okoz: egyes helyeken hatalmas árdások, másutt aszály sújtják a szóban forgó vidékeket. 
Fotó: Shutterstock

Mi az az El Niño, és milyen hatással jár az érkezése?

Ez a természetes éghajlati jelenség akkor csap le, amikor a Csendes-óceán trópusi területein a tengervíz felszíne a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletűre melegszik fel. Az egyenlítő környékéről kiinduló folyamat felborítja a megszokott légáramlási rendszereket, és szinte az egész bolygó éghajlatára kihat.

A felmelegedő tengervíz miatt megváltozik a légtömegek mozgása, ezáltal egyes régiókban elhúzódó szárazság, máshol pedig pusztító felhőszakadások alakulhatnak ki. Ausztrália, Délkelet-Ázsia, Dél-Afrika és Közép-Amerika területein hosszú aszályos időszakokra kell számítani, míg Kelet-Afrikában, Ázsia egyes részein, valamint Észak- és Dél-Amerikában az áradások jelenthetnek veszélyt. Mivel az időjárási szélsőségek az egészségünkre is közvetlen hatással vannak, a szakemberek óvatosságra intenek.

Aszály sújtotta vidék kirepedezet szomjas földdel.
Másutt szélsőséges, hosszan elhúzódó aszályok és tartós hőség pusztítanak, amelyek kedveznek az erdőtüzeknek, a fertőzéseknek és betegségeknek. 
Fotó: Shutterstock

Milyen egészségügyi veszélyeket rejt az El Niño a trópusi utazások során?

A tartós hőség és az aszály miatt fellépő erdőtüzek füstje megviseli a szervezetet, különösen az idősek, a légzőszervi vagy szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, valamint a kisgyermekek és kismamák számára jelentve kockázatot. Ezenfelül a hőség kedvez a fertőzéseket terjesztő szúnyogok szaporodásának is. A felhalmozott, nyitott edényekben tárolt víz kiváló tenyészhelyet biztosít az Aedes szúnyogoknak, amelyek a dengue- és a chikungunya-lázat terjesztik, de a maláriát hordozó Anopheles szúnyogok elterjedését is segíti a melegebb időjárás.

A heves esőzések és áradások következtében a szegényebb infrastruktúrájú térségekben sérülhetnek az ivóvíz- és szennyvízhálózatok. Ez a múltbeli tapasztalatok alapján növeli a kolera és más, vízzel terjedő fertőzések kockázatát. A turisták számára a kolerafertőzés esélye általában alacsony marad, a helyi higiéniai szabályok szigorú betartása – például a palackozott vizek és alaposan hőkezelt ételek fogyasztása – azonban elengedhetetlen.

Szúnyog közelről emberi bőrön.
A hőség következtében elszaporodó szúnyogok különböző trópusi betegségeket terjesztenek. 
Fotó: Shutterstock

Hogyan készülhetsz fel a biztonságos utazásra?

Az indulás előtt legalább 4–6 héttel érdemes felkeresned egy nemzetközi utazásegészségügyi tanácsadást (utazási oltóközpont) ahol ellenőrizheted a kötelező és ajánlott védőoltásokat. Az úti patikát úgy állítsd össze, hogy az elengedhetetlen gyógyszerekből tartósabb ellátási fennakadások esetén is elegendő készlet álljon rendelkezésedre. Mindemellett ellenőrizd a betegség-, baleset- és poggyászbiztosításod feltételeit, különösen a sürgősségi hazaszállításra vonatkozó pontokat.

A célországban védekezz a szúnyogok ellen legalább 50% DEET-tartalmú rovarriasztókkal, használj szúnyoghálót, és lehetőség szerint válassz légkondicionált szállást. Kint tartózkodva kövesd figyelemmel a helyi hatóságok híreit az időjárási figyelmeztetésekről vagy az esetleges útlezárásokról, így időben kiigazíthatod a napi programot, és elkerülheted a váratlan veszélyhelyzeteket.

Nézd meg a videót is az El Niño jelenségről:

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