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Ezeket a konyhai eszközöket nehogy betedd a mosogatógépbe: tönkreteheti azokat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 08:30
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Rengeteg időt spórolhatunk meg, ha kézi mosogatás helyett géppel tisztítjuk meg a csetresünket. Fontos azonban, hogy tudjuk, milyen edényeket és kiegészítőket tehetünk a mosogatógépbe és milyeneket nem.
K.B.
A szerző cikkei
  • Alapvetően jó spórólási lehetőség a mosogatógép-használat.
  • Nem ajánlott azonban minden konyhai eszközt mosogatógéppel megtisztítani.
  • A gép kárt tehet egyes eszközökben.

A mosogatógép helyes használata nemcsak a gép élettartamát hosszabbíthatja meg, hanem a kedvenc konyhai eszközök állapotát is megóvhatja.

Tányérok és evőeszközök egy mosogatógépben
Mosogatógép tippek kezdőknek: mutatjuk, melyik eszközöket tilos betenni a mosogatógépbe Fotó:   123RF

Mit ne tegyünk a mosogatógépbe?

Sokan úgy gondolják, hogy ami elfér a gépben, azt nyugodtan be is lehet tenni. Vannak azonban tárgyak, amelyek esetében továbbra is a kézi mosogatás a legjobb megoldás. Ha kíváncsi vagy, mit ne tegyél a mosogatógépbe, akkor a Martha Stewart segítségével készül listát érdemes megjegyezni.

1. Éles kések

A mosogatógépben a pengék hamarabb kicsorbulhatnak, ráadásul a hosszabb ideig nedves környezetben maradó kések nyele is károsodhat. Szakértők szerint ez az egyik leggyakoribb hiba, amit sokan elkövetnek.

2. Fa vágódeszkák és fakanalak

A forró víz és a nedvesség hatására a fa megduzzadhat, megrepedhet vagy vetemedhet. Ezeket a konyhai eszközöket érdemes kézzel elmosni és alaposan megszárítani.

3. Öntöttvas edények

Az öntöttvas serpenyők különleges felületkezelést kapnak, amelyet a mosogatószer és a magas hőmérséklet könnyen tönkretehet.

4. Tapadásmentes serpenyők

Habár sok gyártó ma már mosogatógép-biztosként hirdeti ezeket, a gyakori gépi tisztítás idővel koptathatja a bevonatot. A hosszabb élettartam érdekében inkább kézzel mosd el a tapadásmentes serpenyőket.

5. Kristálypoharak

A kényes üvegek elveszíthetik csillogásukat, elszürkülhetnek vagy akár el is repedhetnek a mosogatógépben. Különösen igaz ez a vékony falú kristálypoharakra. Itt fontos megemlítenünk azt is, hogy a poharaknál ügyelj rá, hogy a megfelelő helyre tedd azokat a gépen belül, nehogy elmozduljanak a program közben.

6. Kézzel festett porcelánok

A dekorációk és a minták idővel lekophatnak a forró víz és a tisztítószerek hatására, ezért ezeknél a tárgyaknál a gyors és óvatos kézi tisztítás a legbiztonságosabb választás.

7. Egyes műanyag dobozok

Nem minden műanyag bírja a magas hőmérsékletet. Ha nincs rajta egyértelmű jelölés, hogy mosogatógépben mosható, jobb nem kockáztatni.

A mosogatógép helyes használata pénzt is spórolhat

A mosogatógép helyes használatához hozzátartozik, hogy ügyelünk rá, mit teszünk a mosogatógépbe. Ha kellően körültekintők vagyunk, elkerülhetjük, hogy az edényeink megsérüljenek és az egyéb konyhai kellékeink tönkremenjenek, így a felesleges kiadásoknak is elejét vehetjük. Érdemes mindig ellenőrizni a gyártói ajánlásokat mielőtt egy új eszközt teszünk a gépbe. Ugyancsak fontos, hogy a mosogatógéphez való mosogatókapszulát nem szabad mosogatószerrel helyettesíteni, mert annak katasztrófa lehet a vége!

A konyhai praktikákról bővebben ebben a videóban hallhatsz tippeket:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu