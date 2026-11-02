Sosem zár be a 27-esek klubja? Idén Presley Gerber csatlakozott az égi körhöz

A Club 27, vagyis 27-esek klubja egy népszerű popkulturális kifejezés azon sztárokra, akik tragikus módon, gyakran rejtélyes körülmények között 27 évesen hunytak el. Idén Cindy Crawford fia, Presley Gerber is bekerült ezen csillagok közé.
A klubhoz nemrég csatlakozott Cindy Crawford fia is, aki hosszú éveken keresztül küzdött függőséggel és mentális betegségekkel, amiről többször is nyíltan beszélt. A fiatal modell, Presley Gerber az utolsó bejegyzésében még a gyógyulásért fohászkodott, az imái azonban nem találtak meghallgatásra. A holttestét abban a rehabilitációs intézetben találták meg, ahol kezelték.
A halálát a hatóságok feltételezett drogtúladagolásként vizsgálják. A hot! magazin összegyűjtötte, kik közé került be a modell: magyar vonatkozásokat is találtunk.
A Rolling Stones alapító tagja is fiatalon hunyt el. 1969-ben a barátnőjével és a házát felújító férfival, Frank Thorogooddal iszogatott a medencénél, amikor a másik kettő kis időre magára hagyta. Amikor visszatértek, Brian holtan lebegett a víz felszínén. A hivatalos álláspont szerint a fulladást az elfogyasztott alkohol és drog okozhatta, a rajongók szerint azonban a gitárost meggyilkolták.
Az egyik legnagyobb hatású gitáros 1970-es halálát – több más világsztáréhoz hasonlóan – rejtélyek övezik. A legelterjedtebb verzió szerint alkohol- és gyógyszer-túladagolásban hunyt el, de ezt sokan vitatják. Egyesek a barátnőjét okolják, a teljes igazság pedig valószínűleg már soha nem derül ki. A legendáról korábban Zalatnay Cini is mesélt.
Az aranytorkú énekesnő pályafutása rövid, azonban emlékezetes: 1967-ben vált ismertté, az utolsó albumát pedig a halála után, 1971-ben adták ki. Igazi önsorsrontó életet élt: az alkoholizmusa és a kábítószer-függősége teljesen tönkretette az egészségét, úgy tartotta: inkább éljen viharosan, szenvedélyesen rövid ideig, mint hetven évesen tolószékben. A pletykák szerint akár napi egy üveg whiskey-t is megivott. A boncolási jegyzőkönyv szerint a halála estéjén túladagolta magát.
A The Doors rockzenekar énekese már a negyedik művész volt két év alatt, aki a 28. születésnapja előtt hunyt el – ekkor kezdték el emlegetni a 27-esek klubját. Az elődéihez hasonlóan az ő halálát is rejtélyek övezik. A fürdőkádjában talált rá élettelen testére a barátnője. Boncolás nem volt, a hivatalos jelentés szerint a halálát szívinfarktus okozta. A rajongók azonban kábítószer-túladagolásra és idegenkezűségre is gyanakodtak.
A Nirvana frontemberének halálakor újraéledt a városi legenda. Cobain élettelen testére 1994. április 5-én, a seattle-i háza garázsára épült melegházban talált rá egy villanyszerelő. A zenész akkor már pár napja halott volt. Az akkori jelentés szerint öngyilkos lett (főbe lőtte magát), nemrég azonban napvilágot látott egy elmélet, miszerint a világsztárt megölték, és egy hamis búcsúlevelet hagytak mellette.
A többszörös Grammy-díjas énekesnő nem tudta feldolgozni a sikert, és korán rászokott az alkoholra. Az utolsó időszakban próbált lemondani az italozásról, és egy ideig sikerült is tartania magát. A tragédia napjaiban azonban visszaesett, és hirtelen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott el. A halálát alkoholmérgezés okozta.
A fiatal színésznő tavalyi tragédiája sokkolta a színházi világot. Boglárka súlyos depresszióval küzdött, ami miatt önkezével vetett véget az életének. Még élt, amikor egy kolléganője rátalált, de pár nappal később a kórházban elhunyt, így újabb magyar névvel bővült a szomorúan legendás lista. A Budaörsi Latinovits Színház színésznője búcsúlevelében csak annyit írt, hogy „elfáradt”.
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