JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Achilles névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sosem zár be a 27-esek klubja? Idén Presley Gerber csatlakozott az égi körhöz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rejtélyes haláleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 20:00
Koós BoglárkaPresley GerberKurt CobainJim Morrison
Városi legendaként tartja magát a mítosz, miszerint 27 évesen többen halnak meg a sztárok közül, mint más életkorban. Cindy Crawford fia, Presley Gerber is éppen ennyi volt, amikor nemrég tragikusan fiatalon elhunyt. Lássuk azokat a hí­res­ségeket, akik csatlakoztak a 27-esek klubjához – sajnos magyarok is vannak közöttük.
D.G.
A szerző cikkei

A Club 27, vagyis 27-esek klubja egy népszerű popkulturális kifejezés azon sztárokra, akik tragikus módon, gyakran rejtélyes körülmények között 27 évesen hunytak el. Idén Cindy Crawford fia, Presley Gerber is bekerült ezen csillagok közé.

Presley Gerber mindig jól nézett ki a vöröszőnyegen.
Presley Gerber elhunyt 27 éves korában, így bekerült a 27-esek klubjába
(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Presley Gerber halála sokkolta a sztárvilágot

A klubhoz nemrég csatlakozott Cindy Crawford fia is, aki hosszú éveken keresztül küzdött függőséggel és men­tális betegségekkel, amiről többször is nyíltan ­beszélt. A fi­atal modell,  Presley Gerber az utolsó bejegyzésében még a gyó­gyulásért fohászkodott, az imái azonban nem találtak meghallgatásra. A holttestét abban a rehabilitációs intézetben találták meg, ahol kezelték. 
A halálát a hatóságok feltételezett drogtúladagolásként vizsgálják. A hot! magazin összegyűjtötte, kik közé került be a modell: magyar vonatkozásokat is találtunk. 

Brian Jones mindig koncentrált gitározás közben.
Brian Jones a Rolling Stones alapítói közé tartozott 
(Fotó: Avalon / hot! magazin/ Getty images)

Brian Jones volt a Club 27 első tagja

A Rolling Stones alapító tagja is ­fi­atalon hunyt el. 1969-ben a barátnőjével és a házát felújító férfival, Frank Thorogood­dal iszogatott a medencénél, amikor a másik kettő kis időre magára hagyta. Amikor visszatértek, Brian holtan lebegett a víz felszínén. A hivatalos álláspont szerint a fulladást az elfogyasztott alkohol és drog okozhatta, a rajongók szerint azonban a gitárost meggyilkolták.

hot feltöltés Hot extra: Sosem zár be a 27-esek klubja? - Sztárok, akik 27 évesen mentek el
Jimi Hendrix halála mai napig rejtély  (Fotó: David Redfern / hot! magazin/ Getty images)

Jimi Hendrix halála mai napig rejtély

Az egyik legnagyobb hatású gitáros 1970-es halálát – több más világsztáréhoz hasonlóan – rejtélyek övezik. A legelterjedtebb verzió szerint alkohol- és gyógyszer-túladagolásban hunyt el, de ezt sokan vitatják. Egyesek a barátnőjét okolják, a teljes igazság pedig valószínűleg már soha nem derül ki. A legendáról korábban Zalatnay Cini is mesélt.

Janis Joplin jól mutatott a színpadon.
Janis Joplin önpusztító életet élt 
(Fotó: Paul Ryan / hot! magazin/ Getty images)

Janis Joplin önsorsrontó életet élt

Az aranytorkú énekesnő pályafutása rövid, azonban emlékezetes: 1967-ben vált ismertté, az utolsó albumát pedig a halála után, 1971-ben adták ki. Igazi önsorsrontó életet élt: az alkoholizmusa és a kábítószer-függősége teljesen tönkretette az egészségét, úgy tartotta: inkább éljen viharosan, szenvedélyesen rövid ideig, mint hetven évesen tolószékben.  A pletykák szerint akár napi egy üveg whiskey-t is megivott. A boncolási jegyzőkönyv szerint a halála estéjén túladagolta magát.

hot feltöltés Hot extra: Sosem zár be a 27-esek klubja? - Sztárok, akik 27 évesen mentek el
Jim Morrison halála is mai napig rejtély 
(Fotó: Chris Walter / hot! magazin/ Getty images)

Jim Morrison a rajongók szerint gyilkosság áldozata lett

A The Doors rock­zenekar énekese már a negyedik művész volt két év alatt, aki a 28. születésnapja előtt hunyt el – ekkor kezdték el emlegetni a 27-esek klubját. Az elődéihez hasonlóan az ő halálát is rejtélyek övezik. A fürdőkádjában talált rá élettelen testére a barátnője. Boncolás nem volt, a hivatalos jelentés szerint a halálát szívinfarktus okozta. A rajongók azonban kábítószer-túladagolásra és idegenkezűségre is gyanakodtak.

Curt Cobain gitárjátéka lebilincselő volt.
Curt Cobain a rendőrség szerint öngyilkos lett, a rajongók szerint megölték
(Fotó: Frank Micelotta Archive / hot! magazin/ Getty images)

Kurt Cobain öngyilkos lett, vagy megölték?

A Nirvana frontemberének halálakor újraéledt a városi ­legenda. Cobain élettelen testére 1994. április 5-én, a seattle-i háza garázsára épült melegházban talált rá egy villanyszerelő. A zenész akkor már pár napja halott volt. Az akkori jelentés szerint öngyilkos lett (főbe lőtte magát), nemrég azonban napvilágot látott egy elmélet, miszerint a világsztárt megölték, és egy hamis búcsúlevelet hagytak mellette.

Amy Winehouse híres volt jellegzetes frizurájáról és sminkjéről.
Amy Winehuse nem bírta el a sikert, az ivásba, drogokba menekült 
(Fotó: Andy Willsher / hot! magazin/ Getty images)

Amy Winehouse az alkoholba menekült a hírnév elől

A többszörös Gram­my-­díjas énekesnő nem tudta feldolgozni a sikert, és ­korán rászokott az alkoholra. Az utolsó időszakban próbált lemondani az italozásról, és egy ideig sikerült is tartania magát. A tragédia napjaiban azonban visszaesett, és hir­telen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott el. A ha­lálát alkoholmérgezés okozta.

Soós Imrét imádták a nők.
Soós Imre kora zsenije volt 
(Fotó: hot! magazin/ Fortepan/Nemzetes Ferenc)

Soós Imre az első magyar klubtag

Ezer fokon égő őstehetség, ösztönös zseni volt a színművész, aki állandóan küzdött a démonaival, amik elől az alkoholba menekült, gyógyszerekkel nyugtatta magát, és láncdohányos lett. A hivatalos jelentések szerint a feleségével együtt öngyilkosságot követett el 1957. június 20-án. A halálával kapcsolatban máig él egy másik verzió is, miszerint az asszony ölte meg. Hogy valóban közös távozásról volt-e szó, vagy a felesége végzett a színésszel, azt talán már soha nem tudjuk meg.

Koós Boglárka nagyon szép volt.
Koós Boglárka színésznő öngyilkos lett, kolléganője talált rá
(Fotó: KUNOS ATTILA / hot! magazin/ archív)

Koós Boglárka felakasztotta magát

A fiatal színésznő tavalyi tragédiája sokkolta a színházi világot. Boglárka súlyos depresszióval küzdött, ami miatt önkezével vetett véget az életének. Még élt, amikor egy kolléganője rátalált, de pár nappal később a kórházban elhunyt, így újabb magyar névvel bővült a szomorúan legendás lista. A Budaörsi Latinovits Színház színésznője búcsúlevelében csak annyit írt, hogy „elfáradt”.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.huoldalt! Ha öngyilkossági szándéka van, hívja a 112-t!

 

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.10.28. előtt Gombos Edina és Alberto Costafreda Dobrády Ákos Judy Gryllus Dorka Náray Erika Fenyő Miklós Dudás Miklós Voith Ági
További izgalmas sztárhírek az e heti hot! magazinban
(Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu