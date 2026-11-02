Sosem zár be a 27-esek klubja? Idén Presley Gerber csatlakozott az égi körhöz

A Club 27, vagyis 27-esek klubja egy népszerű popkulturális kifejezés azon sztárokra, akik tragikus módon, gyakran rejtélyes körülmények között 27 évesen hunytak el. Idén Cindy Crawford fia, Presley Gerber is bekerült ezen csillagok közé.

Presley Gerber elhunyt 27 éves korában, így bekerült a 27-esek klubjába

(Fotó: NurPhoto via AFP / hot! magazin/ AFP)

Presley Gerber halála sokkolta a sztárvilágot

A klubhoz nemrég csatlakozott Cindy Crawford fia is, aki hosszú éveken keresztül küzdött függőséggel és men­tális betegségekkel, amiről többször is nyíltan ­beszélt. A fi­atal modell, Presley Gerber az utolsó bejegyzésében még a gyó­gyulásért fohászkodott, az imái azonban nem találtak meghallgatásra. A holttestét abban a rehabilitációs intézetben találták meg, ahol kezelték.

A halálát a hatóságok feltételezett drogtúladagolásként vizsgálják. A hot! magazin összegyűjtötte, kik közé került be a modell: magyar vonatkozásokat is találtunk.

Brian Jones a Rolling Stones alapítói közé tartozott

(Fotó: Avalon / hot! magazin/ Getty images)

Brian Jones volt a Club 27 első tagja

A Rolling Stones alapító tagja is ­fi­atalon hunyt el. 1969-ben a barátnőjével és a házát felújító férfival, Frank Thorogood­dal iszogatott a medencénél, amikor a másik kettő kis időre magára hagyta. Amikor visszatértek, Brian holtan lebegett a víz felszínén. A hivatalos álláspont szerint a fulladást az elfogyasztott alkohol és drog okozhatta, a rajongók szerint azonban a gitárost meggyilkolták.

Jimi Hendrix halála mai napig rejtély (Fotó: David Redfern / hot! magazin/ Getty images)

Jimi Hendrix halála mai napig rejtély

Az egyik legnagyobb hatású gitáros 1970-es halálát – több más világsztáréhoz hasonlóan – rejtélyek övezik. A legelterjedtebb verzió szerint alkohol- és gyógyszer-túladagolásban hunyt el, de ezt sokan vitatják. Egyesek a barátnőjét okolják, a teljes igazság pedig valószínűleg már soha nem derül ki. A legendáról korábban Zalatnay Cini is mesélt.

Janis Joplin önpusztító életet élt

(Fotó: Paul Ryan / hot! magazin/ Getty images)

Janis Joplin önsorsrontó életet élt

Az aranytorkú énekesnő pályafutása rövid, azonban emlékezetes: 1967-ben vált ismertté, az utolsó albumát pedig a halála után, 1971-ben adták ki. Igazi önsorsrontó életet élt: az alkoholizmusa és a kábítószer-függősége teljesen tönkretette az egészségét, úgy tartotta: inkább éljen viharosan, szenvedélyesen rövid ideig, mint hetven évesen tolószékben. A pletykák szerint akár napi egy üveg whiskey-t is megivott. A boncolási jegyzőkönyv szerint a halála estéjén túladagolta magát.