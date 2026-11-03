Falusi Mariann vallomása édesanyja és Lang Györgyi haláláról: „Én is megroggyantam rendesen”

2023 januárja már fájdalmasan indult a Pa-Dö-Dö együttes tagjának, mivel tragikus hirtelenséggel elhunyt az édesanyja. Ezek után nehéz hónapok következtek, ugyanis májusban legjobb barátnőjét és zenésztársát, Lang Györgyit is elvesztette. Most Hevesi Tamás podcast műsorában járt Falusi Mariann, aki elárulta, hogyan tudta feldolgozni két szerette halálát és mennyire nehéz manapság, három évvel később is beszélnie róluk.

Falusi Mariann és Lang Györgyi testvérekként szerették egymást (Fotó: Europress)

Falusi Mariannak óriási erőre volt szüksége

Hevesi Tamás is megjegyezte a kérdése után, hogy az énekesnő helyzetében mindenki összeroppant volna.

Azért én is megroggyantam teljesen. Amikor erről beszélek, akkor tudok bőgni és az egész ország azt látja folyamatosan, hogy én mindenhol sírok, pedig ez nem egy különleges helyzet, mivel mindenkinek áll ez a zászló. Mindenkinek vannak veszteségei, nekem annyiban különbözik ez, hogy egy közszeretetben élő ember vagyok, akire sokan kíváncsiak voltak és lesznek is

— jegyezte meg az énekesnő.

Édesanyja tanácsát fogadta meg a gyász feldolgozásában, aki azt mondta neki, hogy rakja egy bőröndbe a fájdalmát, tegye fel egy polcra és csak akkor vegye elő, amikor nagyon is szükséges.

Falusi Mariann édesanyja lassan négy éve hunyt el (Fotó: Bors)

Falusi Mariann testvéreként tekintett Lang Györgyire

Hevesi Tamás saját tragédiáira is kitért, amikor két éve nővérét vesztette el és rendkívül nehéz volt neki feldolgoznia a gyászt. Hozzátette: tudja, hogy hiába vér szerint nem voltak rokonok Falusi Mariannék, érthető, hogy így is ugyanannyira fájt az elvesztése.

Nekem teljesen olyan volt Györgyi, mint ha az ikertestvérem lett volna. Összességében nekem is az volt, de mindenkinek fontos, hogy tartsa a kapcsolatot másokkal. Szerencsére olyan emberek vettek körül és a mai napig vesznek egyébként, akik át tudtak engem segíteni ezen a pokolian nehéz helyzeten

— jelentette ki Falusi Mariann.

Három évvel ezelőtt tehát teljesen megváltozott Falusi Mariann élete és zenésztársának elvesztését a mai napig gyászolja.