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Britney Spears fiát dögös barátnőjével kapták le: Palvin Barbiék bulijára voltak hivatalosak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 02. 20:30
Dylan SprouseSean PrestonPalvin BarbaraKevin FederlineBritney Spears
Sean Prestont hosszú idő után újra lencsevégre kapták. Britney Spears fia barátnőjével beöltözve érkezett Palvin Barbara és férje Halloween-bulijára.
Fekete Ágnes
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Britney Spears ritkán látott fiát lencsevégre kapták Halloweenkor. Sean Preston Federline barátnőjével, Rebecca Guigui-val Tommy Leenek és Pamela Andersonnak beöltözve érkezett Palvin Barbara és Dylan Sprouse Halloween-bulijára. A most megjelent képek rendkívül nagy érdeklődést váltottak ki, mivel az énekesnő idősebb fia az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből.

Britney Spears fia, Sean Preston Palvin Parbi bulijára volt hivatalos.
Britney Spears fiát, Sean Prestont lencsevégre kapták Palvin Barbara és Dylan Sprouse Halloween-bulijára menet (Fotó: Agence/Bestimage/Northfoto)
  • Britney Spears fiát barátnőjével együtt lencsevégre kapták Halloweenkor
  • Sean Preston és Rebecca Guigui Tommy Leenek és Pamela Andersonnak beöltözve érkezett Palvin Barbara és Dylan Sprouse Halloween-bulijára
  • Amíg az énekesnő és fia közötti kapcsolat rendeződni látszik, addig apja, Kevin Federline egyre nagyobb bajba keveredik.

Britney Spears ritkán látott fiáról meglepő fotók jelentek meg

Britney Spears fiát október 31-én, szombaton lencsevégre kapták egy Halloween-bulira menet, amelyet Palvin Barbara és Dylan Sprouse rendezett North Hollywoodban. Sean Preston Federline barátnője, Rebecca Guigui társaságában érkezett az eseményre, a páros pedig egy igencsak merész, mégis klasszikus jelmezt választott: Pamela Anderson és Tommy Lee bőrébe bújtak. Az énekesnő legidősebb fiának megjelenése azonban nemcsak a jelmezválasztás miatt keltett nagy érdeklődést, hanem mert az utóbbi években szinte alig szerepelt a nyilvánosság előtt.

Britney Spears fia egyre több időt tölt édesanyjával

Sean Preston gyakorlatilag a teljes gyermekkorát apjával töltötte Hawaii-on, miután a bíróság őt is és testvérét, Jayden Jamest is Kevin Federline-nak ítélte oda még 2007-ben. Emiatt szinte teljesen eltávolodott édesanyjától, az elmúlt időszakban azonban egyre több jel utal arra, hogy javult az énekesnő és fiai közötti kapcsolat. Britney Spears Instagram-oldalán október 7-én még egy családi képet is megosztott, amelyen két fia mellett áll a Tennessee állambeli Dollywood vidámparkban.

Kevin Federline egyre nagyobb bajba keveredik
Kevin Federline egyre nagyobb bajba keveredik (Fotó: JPA/Northfoto)

Kevin Federline óriási adósságot halmozott fel

Amíg az édesanyjával egyre jobban alakulnak a dolgok, addig az apja egyre mélyebbre süllyed. A Page Six október 29-i beszámolója szerint a City National Bank beperelte Kevin Federline-t, és legalább 117 704 dollár, több mint 38 millió forint visszafizetését követeli tőle. A bank állítása szerint Britney Spears exe még 2024 novemberében kötötte meg a banki megállapodásokat, éppen akkor, amikor az énekesnő az utolsó gyerektartást kifizette neki. Kevin Federline egyelőre nem reagált az ügyre, de a történet így is nagy figyelmet kapott, hiszen korábban a Bank of America is pert indított ellene egy több mint 12 ezer dolláros állítólagos hitelkártya-tartozás miatt. Annyi különbséggel, hogy ezt később visszavonták, miután rendezve lett az összeg.

 

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