Folytatódik a borongós őszi időjárás, ám hamarosan jöhet a fordulat

A napokban javarészt borús, helyenként esős idő volt a jellemző, a nap csak időnként bújt elő a felhők mögül. Az időjárás-előrejelzés szerint kedden is sok lesz még a felhő az égen, ám időnként hosszabb naposabb időszakok is kialakulhatnak, szerdán pedig a változóan felhős ég mellett időnként azért kisüthet a nap. Mutatjuk a részleteket!

Időjárás-előrejelzés: hosszabb naposabb időszak is jöhet / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Időjárás-előrejelzés: hosszabb naposabb időszak is jöhet

Kedden még sok lesz a felhő, de időnként már hosszabb naposabb időszakok is kialakulhatnak. Helyenként továbbra is előfordulhat eső, zápor, és az északi, északkeleti szél is megerősödik. Hajnalban -1 és 7, míg délután 8–13 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán még hűvösebb levegő érkezhet térségünkbe, így a nappali hőmérséklet is visszaesik. Számottevő csapadékra azonban nem kell azonban számítani, a változóan felhős ég mellett pedig időnként a nap is kisüthet. Az északi, északkeleti szél viszont továbbra is többfelé megélénkülhet. Hajnalban már csak -3 és 5, délután pedig 8–12 fok várható - írja a Köpönyeg.